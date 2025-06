Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening: ‘22.000 euro spaargeld, waarvan 10K voor onze Australië-reis’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen.

Deze week in De Spaarrekening: Charlotte (30), die 22.000 euro spaargeld heeft. Zo’n 10.000 euro daarvan is bedoeld voor een reis naar Australië, dit najaar.

Naam: Charlotte (30)

Beroep: hairstylist

Netto maandsalaris: 2090 euro (32 uur)

Woonsituatie: koopwoning, verloofd, een hond

De Spaarrekening van Charlotte

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Er staat nu 22.000 euro op.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Erg goed. We hebben het ruim, kunnen makkelijk in onze basisbehoeften voorzien en op redelijk luxe voet leven. Zo gaan we regelmatig uit eten – maar het maakt niet uit of het drie keer per week of drie keer per maand is, het kán als we het willen. We letten verder wel op wat erin en eruit gaat, hoor. Dat we niet té veel uitgeven. Maar het scheelt ook dat we verschillende spaarpotjes hebben.”

Hoe hebben jullie het spaargeld verdeeld?

„We hebben een spaarrekening voor verbouwingen aan ons huis, maar ook voor grote reizen en zelfs voor onze hond – daar kopen we hondenvoer en hondensnacks van. Maar we hebben ook een potje voor onze aanstaande bruiloft, waar nu zo’n 12.000 euro in zit. We trouwen deze zomer, om vervolgens op huwelijksreis te gaan naar Australië. In dat potje zit nu 10.000 euro. Daar zijn de tickets à 6000 euro al vanaf, en de camper is ook al geboekt, dus we kunnen daar helemaal los, haha.”

Wilden jullie al lang naar Australië?

„We spaarden al langer voor onze vakanties, maar sinds anderhalf jaar specifiek voor Australië. Dat idee kwam in ons op en we dachten: dáár willen we heen. We zijn er nog nooit geweest, maar gevoelsmatig is het ‘ons’ land. Omdat het zo’n groot gevoel van vrijheid geeft daar rond te reizen in een camper – eindeloze afstanden, niemandslanden, natuur, verschillende klimaten, duizenden kilometers, alsof je aan het einde van de wereld bent. En het voelt daar alsof de wereld ook zo bedoeld is. We gaan in totaal vier weken en reizen door Tasmanië en gaan naar Sydney, en ik heb er zóveel zin in. Die 10.000 euro is denk ik wel wat ruim begroot, maar aan de andere kant: liever te veel dan te weinig.”

Hoeveel sparen jullie nu per maand?

„Mijn vriend maakt alle berekeningen, daarna vertelt hij me hoeveel ik precies opzij moet zetten. Gezamenlijk sparen we zo’n 1500 euro per maand, hij verdeelt het over de potjes. Ik heb ook nog een privéspaarrekening, daar staat nu 500 euro op, waarvan ik dingen als kleding en make-up koop. De ene maand zet ik daar meer op dan de andere, het hangt een beetje af van hoeveel ik voor onze overige rekeningen moet sparen.”

Vind je jezelf financieel bewust?

„Om eerlijk te zijn: ik ben niet de meest financieel onafhankelijke vrouw die er is – het zou het woord feminisme niet ten goede komen. Maar ik vind het prima: ik heb volledige inzage in onze rekeningen, check ze af en toe, weet wat erin en eruit gaat. Het financiële deel, de verdeling, laat ik echter aan mijn vriend over. Ik heb er gewoon minder verstand van en het geeft me rust dat mijn vriend het wel allemaal in de smiezen heeft. We vullen elkaar daarin perfect aan.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Ja, van mijn eigen spaarrekening. Als ik nieuwe schoenen nodig heb, of nieuwe kleren. En laatst kocht ik kaartjes voor het reünieconcert van K3. Misschien kun je het dus niet echt een spaarrekening noemen, maar ik vind het ook leuk om een beetje te kunnen leven – en sparen doe ik dus al wel samen met mijn vriend.”

Heb je nog schulden?

„Een studieschuld van 23.000 euro, waaraan ik 170 euro per maand aflos. En vorig jaar hebben we onze hypotheek verhoogd om een verbouwing in huis te realiseren. Maar ik lig daar geen seconde wakker van, juist omdat we flink wat spaargeld hebben. En zelfs als één van ons niet meer zou kunnen werken, redden we het nog.”

Waar geef je meer geld aan uit, dan je eigenlijk zou willen?

„Aan boodschappen. Ons budget is 600 euro per maand en we doen geen gekke dingen, al eten we wel erg gezond en gevarieerd: geen goedkope boomstammetjes of cordon bleus, maar kwalitatief goed vlees zoals een biefstuk of tartaartje. Kost alleen wel wat meer. En die inflatie is sowieso van de zotte.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ik kan altijd zeggen: meer geld is fijner, maar we hebben het echt heel goed. Dat was wel anders toen we net samen waren: ik deed nog een opleiding, mijn vriend werkte in een callcenter. Hij heeft echt hard gewerkt om te komen waar hij nu staat. Wij allebei, trouwens.”

Wat is je beste financiële tip?

„Heb je het geld niet? Geef het dan niet uit. Al die dingen als Klarna en AfterPay, begin er niet aan. Oké, ik doe het weleens als ik iets uit China laat bezorgen en wil weten of het écht degelijk is. Maar ik koop het alsnog met geld dat ik heb, en niet alvast vooruit. Dat is een wezenlijk verschil.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

