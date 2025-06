Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Inflatie in mei gezakt, maar boodschappen werden alsnog duurder

Het dagelijks leven is in mei gemiddeld 3,3 procent duurder geworden ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een snelle raming. De inflatie was daarmee lager dan de 4,1 procent in april.

Ten opzichte van de voorgaande maand daalden de prijzen voor consumenten in mei met 0,5 procent. Het CBS berekent de snelle raming op basis van nog onvolledige gegevens. De definitieve inflatiecijfers van mei worden op 12 juni gepubliceerd.

De inflatie werd vooral veroorzaakt door de ontwikkeling van de prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak. Die werden in mei 7,1 procent duurder na een stijging van 7,2 procent in april. De prijzen in de dienstensector stegen vorige maand met 3,8 procent na een toename van 5,6 procent in april. Energie werd opnieuw goedkoper, al was de prijsdaling van 1 procent minder sterk dan de 3,2 procent in april. In dat cijfer zijn ook motorbrandstoffen meegenomen.

Relatief hoog

De Nederlandse inflatie op basis van de Europese rekenmethode kwam vorige maand uit op 3 procent. In april was dat 4,1 procent. De Europese rekenmethode is iets anders dan die van het CBS. Bij de binnen de Europese Unie afgesproken methode om de inflatie te meten, worden de kosten voor het wonen in een eigen woning niet meegerekend.

De inflatie in Nederland is al geruime tijd relatief hoog vergeleken met andere Europese landen. In het eurogebied stegen de prijzen in april nog met 2,2 procent. Later op de dag komt statistiekbureau Eurostat met een nieuwe snelle raming voor de eurozone voor de maand mei.

ANP

