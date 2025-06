Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel geld krijgen mensen in de bijstand vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli 2025 stijgen de bijstandsuitkeringen. Dat komt doordat het minimumloon omhoog gaat, en de bijstand daaraan is gekoppeld. Voor sommige mensen in de bijstand scheelt dat tientallen euro’s per maand. Dit is het bedrag dat mensen in de bijstand vanaf 1 juli ontvangen.

Begin dit jaar was er al sprake van een verhoging. Alleenstaande mensen, jonger dan de AOW-leeftijd, kregen voor de eerste zes maanden van dit jaar 1345,45 euro per maand uitgekeerd. Ongehuwden boven de AOW-leeftijd kregen 1501,07 euro. Gehuwden onder de AOW-leeftijd kregen 1922,07 euro, gehuwden boven de AOW-leeftijd 2053,48 euro. Nu gaat dat dus opnieuw omhoog.

Bijstand en minimumloon

De bijstand is gekoppeld aan het minimumloon: als het een stijgt, stijgt het ander ook. Hoe het minimumloon wordt berekend, is veranderd. Vroeger gold er één vast maandloon voor fulltime werk, ongeacht of dat nu 36, 38 of 40 uur per week was. Dat leidde tot ongelijkheid, want iemand die 40 uur werkte voor het minimumloon, verdiende per uur minder dan iemand die 36 uur werkte.

Daarom is er nu een minimumuurloon ingevoerd. Per 1 juli 2025 is dat 14,40 euro per uur voor iedereen van 21 jaar en ouder. 1 januari was dit nog 14,06 euro. Deze wijziging zorgt ook voor een eerlijkere koppeling met uitkeringen zoals de bijstand, die meebewegen met het minimumloon.

Nieuwe bedragen bijstand per 1 juli 2025

De bijstand wordt netto uitgekeerd en is afhankelijk van je leefsituatie. Dit zijn de bedragen inclusief vakantiegeld:

Alleenstaand Gehuwd Vanaf 21 jaar tot AOW-leeftijd 1369,06 euro 1955,80 euro Vanaf de AOW-leeftijd 1530,21 euro 2094,98 euro Bron: Rijksoverheid

AOW-uitkeringen gaan per 1 juli ook omhoog, meldde Metro gisteren, al gaat het vakantiegeld voor AOW’ers omlaag.

Bijstand bij verblijf in een zorginstelling

Mensen die in een zorginstelling wonen, ontvangen een lagere bijstandsuitkering dan mensen die zelfstandig wonen. Dat komt doordat veel vaste lasten dan vervallen. Tegelijk is er wel een extra toeslag om zorgkosten mee te dekken.

Voor gehuwden en samenwonenden bedraagt de maandelijkse uitkering 674,29, euro met daarbovenop een toeslag van 101 euro. Alleenstaanden en alleenstaande ouders ontvangen 433,49 euro per maand, plus een toeslag van 45 euro. Deze toeslagen zijn bedoeld om, samen met zorgtoeslag, de gemiddelde zorgpremie en het verplicht eigen risico te kunnen betalen.

Wie krijgt wat?

De hoogte van je bijstandsuitkering hangt af van je leeftijd, je gezinssituatie en met wie je woont. Ben je bijvoorbeeld alleenstaand, maar deel je je woning met anderen van 27 jaar of ouder? Dan geldt de kostendelersnorm. Dat betekent dat je uitkering lager wordt, omdat je bepaalde woonkosten, zoals huur, energie of boodschappen, kunt delen.

De gedachte achter deze regeling is dat samenwonen goedkoper is dan alleen wonen, en de bijstand wordt daarop aangepast. Deze norm geldt niet als je samenwoont met een partner, een huurder of een studerend kind.

Hoeveel eigen vermogen mag je hebben?

Om recht te houden op een bijstandsuitkering, mag je niet te veel spaargeld of ander vermogen hebben. Hoeveel dat precies is, hangt af van je situatie:

Als je alleenstaand bent, mag je maximaal 7770 euro aan vermogen hebben.

Voor gehuwden of alleenstaande ouders ligt de grens op 15.540 euro.

Heb je een eigen koopwoning? Dan telt 65.500 euro van de overwaarde niet mee bij de vermogensgrens.

Deze regels zorgen ervoor dat alleen mensen die het financieel echt nodig hebben, recht hebben op bijstand. Als je vermogen boven deze grenzen uitkomt, moet je dat eerst aanspreken voordat je in aanmerking komt voor een uitkering.

Reacties