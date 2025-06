Deel dit artikel: Share App Mail Pin

AOW gaat per 1 juli omhoog, maar vakantiegeld daalt: wat betekent dit?

Vanaf volgende maand gaan de AOW-uitkeringen omhoog. Dat heeft de Sociale Verzekeringsbank bekendgemaakt. Voor alleenstaande senioren betekent dit een netto stijging tot 1527,63 euro per maand. Dat is bijna dertig euro meer dan ze nu ontvangen.

De verhoging komt bovenop een eerdere stijging in januari. In totaal steeg de AOW dit jaar met zo’n 3 procent. Toch is er niet alleen goed nieuws: het vakantiegeld waar ouderen jaarlijks in mei recht op hebben, wordt vanaf juli juist iets lager.

Meer AOW, minder vakantiegeld

Alleenstaanden bouwen straks maandelijks 100,39 euro bruto vakantiegeld op, ruim twee euro minder dan nu. Voor getrouwde AOW’ers daalt de opbouw naar 71,71 euro per maand.

Gaan AOW’ers er dan wel op vooruit? Voor de meeste ouderen is het antwoord toch ja. De stijging van de AOW-uitkering weegt in de meeste gevallen zwaarder dan de daling van het vakantiegeld. Alleenstaanden krijgen per maand bijna 30 euro meer AOW, terwijl ze iets meer dan 2 euro per maand minder vakantiegeld opbouwen. De netto balans blijft dus positief, al voelen veel ouderen de kleinere vakantietoeslag wel direct in hun portemonnee.

Wat verandert er precies?

Wie alleen woont en recht heeft op AOW, krijgt vanaf juli netto 29,86 euro meer per maand. Inclusief loonheffingskorting komt het maandbedrag dan uit op 1527,63 euro. Zonder die korting bedraagt de AOW 1238,96 euro.

Gehuwde of samenwonende ouderen krijgen vanaf volgende maand per persoon 1045,91 euro netto, een stijging van 21,29 euro. Zonder loonheffingskorting ontvangen zij 848,81 euro, dat is 17,29 euro meer dan nu.

AOW stijgt mee met minimumloon

De AOW-uitkering is gekoppeld aan het minimumloon en wordt twee keer per jaar aangepast: in januari en in juli. De hoogte van de uitkering hangt af van de woonsituatie. Alleenstaanden krijgen 70 procent van het minimumloon, omdat zij alle vaste lasten zelf moeten dragen. Voor gehuwde of samenwonende ouderen is dat 50 procent per persoon.

De exacte hoogte van de AOW hangt af van je situatie. Ben je getrouwd, heb je een geregistreerd partnerschap of woon je samen? Dan krijg je per persoon dus minder geld dan wanneer je alleen woont. Als je je eigen AOW met die van je partner optelt, is het weer meer dan iemand die alleen woont. Ook of je loonheffingskorting hebt laten toepassen, maakt verschil in het maandbedrag.

