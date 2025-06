Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Meer dan 3000 euro contant niet meer geaccepteerd: ‘Anders afvoerputje van het zwarte geld’

Afrekenen en dan 3000 euro contant geld of meer ontvangen? Dat gaat hem niet meer worden, als je in het bedrijfsleven zit. In Nieuws van de Dag werd dat nieuws gisteravond besproken. Waarom is die maatregel er?

De Eerste Kamer nam een wet aan die ondernemers verbiedt contant geld boven 3000 euro te accepteren om witwassen te voorkomen. Martin Visser van de Financiële Telegraaf verklaarde in Nieuws van de Dag (SBS6) waarom dit zo is.

Wie dus een mooie auto ziet staan en veel cash bij zich heeft, kan daar dus niet meer mee betalen. Het streven is, om de wet op 1 januari in te laten gaan.

Contant geld niet meer van deze tijd

Wat de jonge generatie in Nederland betreft is contant geld sowieso passé, schreef Metro gisteren al. Bijna drie op de tien Gen Z’ers (29 procent) gebruikt helemaal geen fysieke portemonnee meer. Ze vertrouwen op digitale wallets en contactloos betalen met hun mobiel. 28 procent vindt dat we binnen een jaar zelfs helemaal van contant geld af moeten.

Het bericht over het niet meer contant mogen betalen boven de 3000 euro, gaat echter over ondernemers. Op Rijksoverheid.nl valt over particulieren te lezen: ‘Het verbod geldt alleen voor transacties met of tussen handelaren in goederen, zoals winkeliers. Particulieren die iets verkopen aan een andere particulier, bijvoorbeeld via Marktplaats, vallen niet onder dit verbod.’

Witwassen tegengaan

De Europese richtlijn voor contant geld bij betalingen aan en tussen ondernemers, ligt op 10.000 euro, vertelt Martin Visser. Gekozen is voor een veel lager bedrag, om witwassen tegen te gaan. „Als wij (Nederland, red.) heel hoog gaan zitten, worden we misschien het afvoerputje van het zwarte geld.”

Visser realiseert zich dat handhaving een zwak punt wordt bij deze nieuwe wet. „Hier moet natuurlijk de FIOD op, dit moet je goed in de gaten houden.”

