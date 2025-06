Deel dit artikel: Share App Mail Pin

1 op de 6 Nederlanders zit krap bij kas, vooral huurders komen duizenden euro’s spaargeld tekort

Steeds meer mensen hebben tegenwoordig moeite de touwtjes aan elkaar te knopen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat een op de zes Nederlanders krap bij kas zit en veel spaargeld tekort komt. Een klein deel van de Nederlanders beoordeelt de eigen financiële situatie als ‘onvoldoende’ of ‘zeer zorgelijk’.

Toch houdt de grootste groep Nederlanders wél wat geld over om te sparen, blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Slimster.

Vooral huurders krap bij kas

De mensen die krap bij kas zitten, blijken vooral huurders te zijn. Mensen die in een sociale huurwoning wonen, komen gemiddeld rum 5000 euro spaargeld tekort om aan het advies van het Nibud te voldoen. Daarnaast, logischerwijs, zitten mensen met een lager inkomen vaker krap bij kas dan mensen die modaal verdienen.

Een verschil is te merken vanaf een netto gezinsinkomen van 2500 euro per maand: dan nemen de financiële zorgen aanzienlijk af. Vooral samenwonenden zonder thuiswonende kinderen spreken van een financieel gezonde situatie, alleenstaanden hebben het een stuk moeilijker.

Hoeveel spaargeld heb je nodig? Het Nibud adviseert mensen om, afhankelijk van hun woonsituatie, tussen de 9000 en 12.400 euro aan spaargeld te hebben. Het lagere bedrag is voor een alleenstaand persoon, het hogere bedrag voor een gezin met twee kinderen. Ook adviseert het Nibud om maandelijks minimaal 10 procent van je netto loon opzij te zetten, als dat kan. Veel mensen in Nederland hebben echter een lagere financiële buffer dan het officiële advies.

Zijn Nederlanders tevreden met hun inkomen?

Het grootste deel van de Nederlanders, twee derde, lijkt tevreden te zijn met wat ze maandelijks verdienen. Mannen zijn vaker tevreden dan vrouwen, twintigers en veertigers lijken het beter te doen dan andere leeftijdsgroepen. Ook bij de tevredenheid over salaris geldt dat mensen in een huurwoning zich vaker in een lastige situatie bevinden, net als alleenstaanden.

Uit dit onderzoek blijkt dus dat een groot deel van Nederland, ondanks stijgende prijzen, alsnog goed rond kan komen. Dat betekent echter niet dat de financiële situatie rooskleurig is. Veel mensen geven hun financiële situatie namelijk wel een ‘voldoende’, maar houden maandelijks weinig over. Dat maakt het moeilijk tot onmogelijk om (voldoende) te sparen, waardoor veel mensen geen buffer kunnen opbouwen. En juist die buffer is belangrijk, mocht bijvoorbeeld de wasmachine of auto ermee ophouden.

„Nederland is zonder twijfel een welvarend land, maar binnen die welvaart bestaan grote verschillen”, zegt Marco Schuurman, eigenaar van Slimster. „Wie samenwoont, een koophuis heeft en een modaal of hoger inkomen, redt het vaak wel. Maar voor alleenstaanden, huurders en mensen met lagere inkomens blijft het financieel schipperen. Dat vraagt om meer aandacht voor de verschillen achter de gemiddelden.”

