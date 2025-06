Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Meer loon en hogere huur: dit verandert er vanaf 1 juli in je portemonnee

Vanaf 1 juli verandert er van alles in Nederland. Nieuwe wetten en regels zorgen voor meer loon en hogere uitkeringen, maar ook voor duurdere abonnementen en oplopende kosten voor bijvoorbeeld je huur of post. Wat je situatie ook is, de kans is groot dat jij dit in je portemonnee gaat merken.

Metro zet de belangrijkste veranderingen voor je op een rij. Wat krijg je erbij? Wat gaat je meer kosten? En waar moet je vanaf juli echt op letten?

Postzegels worden duurder

Ouderwets een kaartje versturen? Daar hangt straks een hoger prijskaartje aan. PostNL verhoogt per 1 juli het tarief voor een gewone postzegel met 10 cent, naar 1,31 euro. Een internationale brief versturen? Het tarief daarvoor gaat van 1,90 euro naar 2 euro. Aangetekend verzenden kost je 50 cent extra.

Volgens PostNL is de stijging nodig omdat de kosten van postbezorging hoger zijn dan de opbrengsten. En ja, de brievenbus wordt steeds leger, maar de tarieven stijgen gestaag door.

Minimumloon stijgt opnieuw

Werknemers van 21 jaar en ouder gaan er per 1 juli iets op vooruit. Het wettelijk minimumloon stijgt met 2,46 procent. Werk je 36 uur per week, dan betekent dat ongeveer 46 euro bruto extra per maand. Bij een 40-urige werkweek kan het oplopen tot ruim 58 euro.

Deze verhoging is onderdeel van een bredere trend: de overheid probeert het minimumloon in stappen te verhogen, zodat werk meer loont. Voor veel werknemers betekent dit net iets meer speelruimte aan het eind van de maand.

Uitkeringen, AOW en vakantiegeld: wat verandert er?

Omdat uitkeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon, stijgen ook bedragen als de AOW, bijstand, WW, Wajong en Ziektewet.

Voor AOW’ers levert dit vanaf 1 juli per maand gemiddeld 31,52 euro bruto extra op als je alleenstaand bent. Wie samenwoont krijgt er 22,47 euro bij. Metro legde onlangs uit hoe dit precies zit.

Minder goed nieuws is er voor het vakantiegeld van AOW’ers. Na een verhoging eerder dit jaar, daalt per 1 juli het maandelijkse opbouwbedrag weer. Alleenstaanden gaan van 102,46 euro naar 100,39 euro per maand. Voor samenwonenden zakt het bedrag naar 71,71 euro.

Mensen in de bijstand gaan er ook op vooruit. Hoeveel dat is, vertelt Metro je hier.

Huren gaan weer omhoog

Voor huurders breekt een minder prettig moment aan: verhuurders mogen vanaf 1 juli de huren weer verhogen. Hoeveel precies, hangt af van je woningtype en je inkomen.

In de sociale huursector, die toch geen voordeel krijgt in de vorm van huurbevriezing, mag de huur met maximaal 5 procent omhoog, zolang de kale huur boven de 350 euro ligt. Bij middenhuurwoningen kan dat zelfs oplopen tot 7,7 procent. Woon je in de vrije sector, dan geldt een verhogingsplafond van 4,1 procent.

Voor huurders met een hoger inkomen mogen verhuurders daar bovenop soms nog eens 50 euro of 100 euro extra vragen.

Ook is er minder goed nieuws voor mensen met een lager inkomen die binnen de huurtoeslaggrens vallen. De tijdelijke verhoging van huurtoeslag, waar sommige huishoudens op hoopten, is ook van de baan.

Dubbele kinderbijslag voor ouders met zorgintensieve kinderen

Heb je een kind met een indicatie voor langdurige zorg? Dan kun je vanaf 1 juli dubbele kinderbijslag krijgen. Dat geldt voor alle leeftijden tot 18 jaar.

De bedragen lopen dan op tot respectievelijk 572,90 euro (0-5 jaar), 695,66 euro (6-11 jaar) en 818,42 euro (12-17 jaar) per kwartaal. De aanvraag gaat via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en kan met terugwerkende kracht tot zes maanden.

Abonnementen tv en internet stijgen vanaf 1 juli

Wie graag tv kijkt of online wil blijven, moet dieper in de buidel tasten. Providers zoals Ziggo en KPN verhogen hun tarieven met zo’n 3,3 procent. Voor een gemiddeld internet- en tv-abonnement betekent dat een paar euro extra per maand.

Volgens de providers is de prijsstijging nodig vanwege inflatie en hogere kosten voor netwerkinfrastructuur. De facturen van juli kunnen dus iets hoger uitvallen.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Belastingrente omhoog

Heb je je belastingaangifte nog niet afgerond of wacht je nog op een definitieve aanslag? Dan is het goed om te weten dat de rente daarover per 1 juli stijgt naar 6,5 procent.

Dat betekent: hoe later je betaalt, hoe duurder het wordt. Wie voor 1 mei aangifte heeft gedaan, is vrijgesteld van die rente. Maar wie later is of nog geen aanslag heeft gekregen, betaalt dus een stuk meer.

Wettelijke vakantiedagen vervallen na 1 juli

Nog vakantiedagen over uit 2024? Dan moet je die vóór 1 juli hebben opgenomen. Anders vervallen ze, tenzij je werkgever je niet op tijd heeft gewaarschuwd. Werkgevers zijn namelijk verplicht om werknemers hierover te informeren. Doen ze dat niet, dan blijven je dagen langer geldig en kun je toch nog genieten van bijvoorbeeld een vakantie in eigen land.

Vorige Volgende

Reacties