Waardering van én voor je collega’s belangrijker dan je denkt

Waardering op de werkvloer doet meer dan álleen je dag opfleuren. Volgens nieuw onderzoek van een Amerikaanse universiteit helpt erkenning van collega’s om negatieve ervaringen op het werk beter te verwerken.

En dat is belangrijker dan je misschien denkt. Net als vriendschappen op het werk trouwens, maar dat is een ander verhaal.

Waardering van collega’s belangrijk

Uit de studie blijkt dat werknemers zich eerder slecht voelen op dagen waarop ze meer onredelijke of onzinnige taken krijgen dan normaal. Denk aan het maken van een rapport dat niemand leest, of als senior medewerker ineens klusjes moeten doen die eigenlijk bij een junior horen.

Dat slecht voelen stopt niet zodra je de kantoordeur achter je dichttrekt. De onderzoekers zagen dat werknemers op die dagen thuis vaker blijven piekeren en moeilijker kunnen ontspannen. Dat maakt het lastiger om écht los te komen van het werk en te herstellen van dagelijkse werkstress.

Maar er is ook goed nieuws: waardering van collega’s kan die negatieve spiraal doorbreken. Op dagen dat mensen zich minder gewaardeerd voelden, waren de negatieve effecten van onzinnige taken juist sterker. Waardering blijkt dus een soort beschermlaag te bieden tegen stress en frustratie.

Buffer op de werkvloer

Professor George Michaelides legt in het onderzoek uit dat „onredelijke taken” het gevoel van rechtvaardigheid aantasten. „Maar waardering op de werkvloer werkt als buffer. Het helpt werknemers om die negatieve ervaringen beter te verwerken.”

Volgens de onderzoekers kunnen bedrijven daar actief iets aan doen. Leidinggevenden zouden onzinnige taken moeten beperken en meer focus leggen op kerntaken. Daarnaast zou er meer aandacht moeten zijn voor een werkcultuur waarin collega’s elkaar waarderen en dat ook uitspreken. „Zorg dat mensen weten hoe ze waardering kunnen tonen”, zegt Michaelides. „Dat draagt bij aan een veerkrachtiger werkklimaat.”

Onnodige en onredelijke taken

De studie maakt onderscheid tussen twee soorten taken die kunnen leiden tot frustratie:

Onnodige taken: taken die nergens toe leiden of niets bijdragen aan je functie. Denk aan een verslag maken dat toch niemand leest.

Onredelijke taken: taken die buiten je functie, kennis of ervaring vallen. Bijvoorbeeld een leidinggevende die basisklussen moet doen die niet bij zijn of haar rol passen.

Beide soorten ondermijnen het gevoel van professionaliteit en respect en kunnen volgens de onderzoekers dus flinke emotionele impact hebben.

Erkennen van collega’s of leidinggevenden

Waardering betekent: erkenning krijgen voor je inzet, prestaties of kwaliteiten, van collega’s of leidinggevenden. Volgens hoofdonderzoeker Evie Michailidis is die erkenning nodig om gevoelens van verbittering te voorkomen. „Zonder waardering blijven die frustraties hangen. Ze werken door in je privéleven, waardoor je mentaal niet loskomt van het werk”, zegt Michailidis. „Dat kan op de lange termijn schadelijk zijn voor je welzijn.”

