Spotify is in Nederland het duurst, maar waarom?

De prijs van een Spotify-abonnement is omhoog gegaan en kennelijk is Nederland koploper in de prijs. Maar waarom eigenlijk? We tippen ook een vrij eenvoudige manier om de kosten te drukken.

Het kan heerlijk zijn, harde rock, Hollandse hits of klassieke tonen in je oortjes. Het is immers wetenschappelijk bekend dat muziek je stemming kan verbeteren. Klassieke muziek zou ook nog eens een gunstig effect hebben op baby’s in de buik van hun moeder.

Muziekstreamingsdienst Spotify hard gegroeid

Veel mensen, wereldwijd en in Nederland, gebruiken muziekstreamingsdienst Spotify om zichzelf van muziek, podcasts of andere audio te voorzien. Het platform heeft 678 miljoen wereldwijde gebruikers (betalend en niet betalend). In Europa gebruiken 100 miljoen betalende abonnees Spotify en het platform streeft naar een miljard abonnees in vijf jaar tijd. In 2024 was Spotify voor het eerst een heel jaar lang winstgevend.

Die cijfers somde de Zweedse topman Daniel Ek allemaal op tijdens een conferentie in Stockholm, waar ook De Telegraaf over schrijft. Ek zette het bedrijf in 2006 samen op met compagnon Martin Lorentzo en Spotify groeide de jaren daarna razendsnel.

Nederland koploper prijs abonnement Spotify

Maar wellicht heb jij ook begrepen dat de Nederlandse Spotify-abonnementen stijgen in prijs. En daarin is kennelijk Nederland de duurste. Maar waarom?

Een familieabonnement op Spotify kost in Nederland nu 22 euro. In België is dat nu 21 euro en in landen als Duitsland, Frankrijk en Spanje kost dat 20 euro per maand. In de Verenigde Staten kost zo’n abonnement 18 euro per maand.

Duurste van Europa

Nederland is dus koploper in de prijs. „Het is niet gek dat een bedrijf met een product dat over de hele wereld wordt gebruikt, verschillende prijzen hanteert in verschillende landen”, stelt Ek. „We kijken bijvoorbeeld naar het Bruto Binnenlands Product (BBP) per land: dat ligt in Turkije een stuk lager dan in Nederland. Alle bedrijven maken dat soort afwegingen.”

Duitsland en Frankrijk hebben een hoger BBP dan Nederland, maar toch is het Spotify-abonnement bij ons het duurst. „We kijken ook naar de waardes. Nederland had bijvoorbeeld eerder de mogelijkheid tot luisterboeken op Spotify dan andere Europese landen. Ik doe geen uitspraken over de vraag of we de Nederlandse markt als winstgevender beschouwen”, aldus financieel directeur Christian Luiga.

Winst

Luiga is eerlijk dat het extra geld in de ‘winstpot’ van Spotify belandt. „We hebben voor het eerst winst gemaakt, onder meer door het aantal personeelsleden terug te brengen. Maar ook hebben we winst behaald door de hogere abonnementsprijzen en het toenemende aantal abonnees.” Volgens de financieel directeur komt die winst terug richting gebruikers of makers.

En voor wie denkt ‘dikke doei Spotify, ik stap over naar Apple Music of Deezer’? Ek haalt in ieder geval uit richting Apple. „Wij zijn als bedrijf vandaag de dag natuurlijk afhankelijk van smartphones. Bijna iedereen gebruikt Spotify op een smartphone. Apple wil natuurlijk liever dat mensen gebruikmaken van hun eigen diensten in plaats van dat er open internet is. Ik geloof in open internet, maar Apple is een gatekeeper (iets of iemand die de algemene toegang tot iets controleert of beperkt, red.). Het is oneerlijke concurrentie, maar we blijven vechten.”

Prijsstijging omzeilen

Mocht je de prijsstijging van Spotify willen omzeilen? Door een basis-abonnement af te sluiten, houd je het behapbaar. Dat abonnement werkt grotendeels hetzelfde. Je hebt alleen geen toegang tot luisterboeken.

