Silvanna is 27 en heeft een bedrijf in belastingen: ‘Als kind speelde ik al winkeltje’

Waar de één op 30-jarige leeftijd nog studeert of dagelijks naar de baas op kantoor rijdt, is de ander een twintiger die al een eigen bedrijf in belastingen heeft. Silvanna is nogal van de cijfertjes en dacht: ik richt me op belastingen – specifiek voor ondernemers – en daar maak ik dan mijn eigen bedrijf van. Eén van haar werknemers is Silvanna’s vriend Stefan.

Hoe krijg je het ondernemen op heel jonge leeftijd allemaal voor elkaar? Dat vraagt Metro regelmatig aan een jongere in Jong en Ondernemend.

Silvanna in Jong en Ondernemend

Namen: Silvanna van Graven

Leeftijd: 27 jaar

Woonplaats: Arnhem (opgegroeid in Hillegom)

Functie: begon haar bedrijf met haar oud-werkgever (4,5 jaar geleden) en werd een half jaar later al, op haar 23ste, zelfstandig de baas; Van Graven Finance & Advice draait zij sinds april 2021

Aantal medewerkers: naast zichzelf vier mensen in loondienst

Studie na de middelbare school: bedrijfseconomie aan de Hogeschool van Amsterdam en een minor ondernemerschap.

‘Ik dacht dat je een geniaal idee moest hebben’

Zat je eigen bedrijf, in dit geval in belastingen, er altijd al in?

Silvanna: „Gek genoeg had ik nooit gedacht dat ik dit voor mezelf zou kunnen doen. Ik dacht altijd dat je om ondernemer te worden, een geniaal idee moet hebben. Maar ja… het gaat goed, daar ben ik heel blij mee.”

Als je op een verjaardag aan een tante moet uitleggen wat Van Graven Finance & Advice doet, wat vertel je dan?

„Misschien zegt het nog niet zoveel, maar ik zeg altijd: wij helpen ondernemers met financiële rust. Je kunt ons werk opdelen in drie dingen. Boekhouding en belasting. Een stukje winstadvies, dus groei inzichtelijk maken en laten zien waar er verbeterpunten zitten. En als derde financiële planning. Als ondernemer moet je tenslotte ook aan je pensioen denken, terwijl dat voor mensen met een bedrijf in Nederland minder goed geregeld is. Met die drie pijlers willen we hen ontzorgen.”

‘Elke maand weten hoe het er onderaan de streep voor staat’

Wanneer heb je financiële rust, als je nergens aan hoeft te denken?

„Ik heb wel een goed voorbeeld van een klant met wie ik een intensief project heb doorlopen om zijn financiën inzichtelijk te maken. Het was grappig dat hij eerst zei: ‘Inzichtelijk maken, dat werkt niet voor mij.’ Dat kwam omdat de cijfers niet positief waren. Toen zei ik: ‘Wil je liever onrust en dat je het niet weet? Of wil je wél weten dat het niet goed gaat, zodat je aan knoppen kan draaien?’ Financiële rust is voor mij: weten waar je staat en weten wat je kan doen om het te verbeteren of bij te sturen. Ik adviseer ondernemers elke maand te weten hoe het er onderaan de streep voor staat. Weet je dat pas na een jaar, dan kan dat best hard aankomen.”

Sorry voor de term, maar ben je altijd een cijfertjes-nerd geweest?

„Ik vind dat woord niet erg hoor, haha, want ik ben nu eenmaal altijd van de cijfertjes geweest. Ik heb dyslexie, dus taal is niet mijn ding. Met wiskunde, wat heel goed ging, heb ik dat gecompenseerd. De keuze om finance te gaan studeren, was niet zo moeilijk.”

Heb je weleens rood gestaan?

„Nee. Thuis heb ik altijd geleerd: geld dat je niet hebt, kun je niet uitgeven. Goed sparen doe ik ook al vanaf dat ik jong was.”

Jong en ondernemend, maar ook bijbaantjes

Heb je bijbaantjes gehad, buiten de belastingen om?

„Ik heb best wat verschillende dingen gedaan, zoals werken bij de Karwei en Blokker. Toen ik studeerde heb ik als bijbaan, maar ook als stage, op een accountantskantoor gewerkt.”

Ik kom niet echt uit een ondernemersfamilie, alleen mijn opa was een bloembollenboer.

Waar komt jouw ondernemersbloed vandaan?

„Ik kom niet echt uit een ondernemersfamilie, alleen mijn opa was een bloembollenboer. Bij hem is dat gewoon zo ontstaan, ik denk niet dat mijn opa per se een geboren ondernemer was. Mijn ouders wisten volgens mij wel dat ik de ondernemerskant op zou gaan. Als kind speelde ik altijd al winkeltje. Later echt al aan het ondernemerschap denken… nee, al wilde ik het ergens wel. Toen het eenmaal in beeld kwam vond ik het dan ook super spannend.”

Van studiebol tot belastingen

Heb je ook ‘normale tienerdingen’ gedaan of was de blik altijd gericht op ondernemen?

„Tot aan mijn studie heb ik een normaal tienerleven gehad, volgens mij. Ik was alleen een studiebol en heel perfectionistisch. Als ondernemer heb ik dat losgelaten, want ik denk dat je het als ondernemer niet kunt permitteren om perfectionistisch te zijn. Verder was ik niet zo van het uitgaan en dat soort dingen. Jong volwassen was ik wel, dus ik heb als jongere veel tijd besteed aan mezelf ontwikkelen. Ik heb als tiener al geholpen bedrijfjes op te richten en websites te bouwen en wilde graag al die skills leren.”



Heb je als startende ondernemer veel steun gehad, bijvoorbeeld financieel, of heb je zelf alles uitgezocht?

„Financiële steun heb ik niet gehad, dat heb ik allemaal zelf gedaan. Mijn vriend had een baan en we woonden goedkoop, dus dat kon prima en was fijn. Mijn basis voor ondernemersvaardigheden is gelegd door die minor ondernemerschap. Ik geloof er heel erg in dat je mensen om je heen moet hebben, waar je van kunt leren. Zo heb ik een businesscoach en ben ik in het begin aangehaakt bij Startclub Arnhem, voor jonge ondernemers. Daar heb ik goede tips uit gehaald, maar niet uit mijn directe omgeving. Daar roept men vooral ‘wat doe je het goed’ en ‘let’s go’, maar ze hebben eigenlijk geen idee waar ze het over hebben, haha.”

Kleine valkuilen, maar ook leergeld

Een ondernemerspad kan valkuilen bevatten. Ben jij ze tegengekomen?

„Ik denk niet dat ik de ergste dingen heb meegemaakt, maar ik heb wel wat verkeerde keuzes gemaakt. Zoals een partij die leads zou leveren, waarvoor ik best veel geld heb betaald. Het werd vooral niks. We zouden via die partij potentiële klanten krijgen. De samenwerking was slecht en van mijn kant geen goede beslissing. Maar weet je? Achteraf noem ik het leergeld. Dat kun je als ondernemer ook betalen. Dat is niet verkeerd, maar het was wel veel. Zo zijn er meer keuzes geweest, waarbij ik de verkeerde richting nam. Ze waren gelukkig niet onomkeerbaar.”

Kan je naar tevredenheid van je bedrijf en de belastingen leven?

„Jazeker. Eén van de medewerkers is tegenwoordig ook mijn vriend. Stefan en ik doen het inmiddels samen en leven allebei fulltime van Van Graven Finance & Advice. Dat geldt ook voor onze andere medewerkers, dus dat gaat goed.”

Toen ik het bedrijf opstartte, werkte ik vaak van 8.00 uur ’s morgens tot 22.00 uur ’s avonds.

Heb je nu een ‘9 tot 5-baan’ of is het wel wat meer dan dat?

„Het is niet meer zo erg als dat het was. Toen ik het bedrijf opstartte, werkte ik vaak van 8.00 uur ’s morgens tot 22.00 uur ’s avonds. Nu is het redelijk ‘9 tot 5’. Ik begin vaak iets vroeger dan dat, maar als het even rustig is, neem ik in de middag wat eerder vrij en ga ik bijvoorbeeld het bos in met de hond. Over een paar jaar wil ik wel wat minder gaan werken, maar het opbouwen van een bedrijf kost nu eenmaal tijd.”

Maandje gewerkt vanuit Spanje

Je bent jong en ondernemend, maar heb je ook tijd om daarnaast andere leuke dingen te doen?

„Ik beleef eerlijk gezegd erg veel plezier als ik aan het bedrijf werk. De eerste zes maanden van het jaar zijn voor ons echt het business-seizoen, omdat we veel aangiften van belastingen moeten doen. Dan ga je vaak wat langer door en maken we wat meer uren. Ik heb dan minder tijd voor andere leuke dingen, maar ik heb mezelf er ook bij neergelegd dat je bij een eigen bedrijf altijd ‘aan staat’. Nou ja, altijd… je denkt er gewoon heel vaak aan. We zijn in februari een maandje naar Spanje geweest. Toen hebben we daar vandaan gewerkt. Begin mei hadden we nog een weekje vakantie en ik vind het eigenlijk wel goed zo. Alleen maar van 9 tot 5 bezig zijn, dat vind ik te veel in hokjes denken. Bij een probleem ga ik altijd wandelen, tot ik weet wat ik moet doen. Als je even loslaat, komen de ideeën vanzelf.”

Wat is je levensmotto?

„Ik vind dit een lastige, maar ik denk dat het Feel The Fear And Do It Anyway is. Voel de angst, maar doe het toch, een boek van Susan Jeffers. Als je iets wil en je voelt het, zijn er toch vaak gedachtes die het tegenhouden. Moet ik het wel doen, is het niet een te groot risico? Enzovoort, enzovoort. Natuurlijk moet je altijd even analyseren of iets echt een risico is, maar ik vind dat je ook ambities moet hebben die je een beetje spannend vindt.”

Als er nu ergens een jonge Silvanna rondloopt die de droom heeft om te gaan ondernemen, wat zou je haar als advies willen meegeven?

„Ga gewoon je dromen achterna en doe wat goed voelt. Het is moeilijk om je niet zoveel aan te trekken van wat mensen zeggen of denken, want daar zijn velen heel gevoelig voor. Maar tegen die kleine Silvanna zou ik toch zeggen: doe wat je wilt doen en ga het in elk geval proberen. Zonder fouten ga je niet komen, waar je wilt komen. Maar wees niet bang voor die tegenslagen.”

