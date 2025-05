Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Quinty creëert haar eigen droombaan: ‘Deze kinderserie maken is mijn roeping’

Geen budget, geen team, geen tv-zender die klaarstond met een zak geld. Toch bouwt de 28-jarige Quinty van Koert stap voor stap aan haar eigen kinderserie: Camping Mello. Met een handpop van een ijsbeer in de hoofdrol, echte acteurs en steun van niemand minder dan de makers van Ernst, Bobbie en de rest.

Het begon in 2021, net na haar studie Creative Business. Waar leeftijdsgenoten het nachtleven indoken, zat Quinty thuis liever op de bank met een documentaire over Bassie & Adriaan of een theatershow van Ernst & Bobbie. „Ik dacht altijd: ben ik nou zo kinderachtig? Maar toen realiseerde ik me: dit ís mijn passie.”

Daar was Mello

Tijdens haar studie liep ze stage bij RTL Boulevard en zelfs bij een filmbedrijf in Los Angeles. Ze probeerde alle hoeken van de mediawereld uit, maar bleef zoeken naar iets dat écht bij haar paste. Totdat ze alles wat ze leuk vond, opschreef en de vonk oversloeg: kindervermaak.

Op gevoel bestelde ze een handpop, een ijsbeer, en begon te bouwen aan een eigen belevingswereld, geïnspireerd door Disney. „Ik wilde meteen groot denken, dus ik begon met een prentenboek: ‘Mello, het avontuur begint’. Ik heb het zelf geschreven, zelf getekend en zelf uitgegeven. Mijn ouders geloofden erin en leenden me, na een pitch in de woonkamer, 5000 euro voor de eerste 1000 boeken.”

De volgende stap: een kinderserie

Niet veel later volgde het grotere idee: een echte kinderserie, met Mello in de hoofdrol. Maar hoe? Quinty had namelijk nog geen geld en weinig ervaring, maar wel bakken met ambitie. Stap één was het aanschrijven van productiehuizen. Eén van de reacties kwam van Erik van Trommel en Gert-Jan van den Ende, ook wel bekend als Ernst en Bobbie. Ze nodigden haar uit op kantoor, gaven advies tijdens meerdere gesprekken en leerden haar zelfs hoe je liedjes schrijft. „Ze zeiden: begin gewoon met het maken van seizoen 1. Volg je gevoel, maar wat je ook doet: behoud je merkrechten. Dat is de beste raad die ik kreeg.”

En toen kwam er nóg een bijzondere naam in beeld: Ilse Vocking, regisseur van Ernst, Bobbie en de rest, én beter bekend als het campinghoofd uit de serie. „Ze had eigenlijk afscheid genomen van kindertv”, vertelt Quinty, „maar toen ze over Mello hoorde, zei ze meteen ja. Dat ze mee wilde doen, voelde echt als een bevestiging dat ik goed zat.”

Het eerste seizoen werd gefilmd in een leeg winkelpand, met zelfgebouwde decors en acteurs die ze via internet vond. „De eerste vier afleveringen staan nu op YouTube. Elke vrijdagochtend om 07.00 uur komt er een nieuwe aflevering online.”

Kinderserie met nostalgisch gevoel

Waar veel kinderseries tegenwoordig bestaan uit AI-stemmen en hyperactieve animatie, wilde Quinty juist het tegenovergestelde: rust, warmte en een verhaal waar kinderen én ouders iets aan hebben. Camping Mello voelt daardoor als een knipoog naar de kindertv van vroeger, denk aan de gezellige eenvoud van Ernst & Bobbie, Bassie en Adriaan of Kabouter Plop.

„Er is tegenwoordig zoveel geschreeuw in kindertv”, legt ze uit. „Alles moet sneller, harder en gekker. Ik wilde juist iets maken wat echt is. Met echte mensen, echte emoties, en vooral: een serie die ook prettig is om als ouder mee te kijken.”

Daarom zitten er in Camping Mello ook af en toe subtiele grapjes of situaties die juist voor volwassenen herkenbaar zijn. De afleveringen ademen de sfeer van een gezellige camping, met vrolijke muziek, kleurrijke personages en een verhaal dat je rustig kunt volgen zonder drukte of overdreven prikkels. „Voor veel ouders voelt het een beetje als thuiskomen.”

Doorzetten ondanks tegenslag

Toch ging het niet vanzelf. „Er zijn mensen uitgestapt, investeringen afgeketst, ideeën mislukt. Maar ik blijf geloven in Mello. De reacties van ouders en kinderen geven me energie.” Geld verdient ze er nog niet mee, maar via boekverkoop en social media groeit de serie langzaam. „Zichtbaarheid is nu het belangrijkste. Als het aanslaat, volgt de rest vanzelf. Ooit wordt dit mijn fulltime baan, dit is gewoon mijn roeping.”

Toch droomt Quinty van meer. „Het zou zó passen op een platform als Videoland of NPO Zapp. Ik denk dat er echt behoefte is aan rustige, warme kindertv die ook de ouders aanspreekt. Een serie als Mello hoort gewoon op een plek waar nog veel meer gezinnen het kunnen ontdekken.”

Dromen voor de toekomst

Hoewel de serie geen educatieve insteek heeft, zit er wel altijd een onderliggende les in. „Het gaat vaak over sociaal-emotionele ontwikkeling, en hoe kinderen kunnen omgaan met hun emoties en die van anderen. Ik hoop dat kinderen zich daardoor gezien en minder alleen voelen, en dat ze zichzelf durven te zijn.”

Wat de toekomst brengt? „Een theatershow, een tweede seizoen… of misschien zelfs een echte Camping Mello, waar gezinnen op vakantie kunnen”, zegt Quinty lachend. „Het klinkt misschien gek, maar Mello begon ooit gewoon als een idee in mijn hoofd. En als ik er zelf niet in geloof, wie dan wel? Ik weet zeker dat Mello ooit overal te zien gaat zijn!”

