Waar ‘mag’ je wel en niet over praten op de werkvloer? ‘Je wordt weggezet als slecht mens’

Op je werkplek komen mensen met allerlei verschillende visies, meningen en achtergronden samen. Voor sommige mensen een reden – naast professionaliteit – om maar niet te praten over bepaalde onderwerpen. Wat zijn die taboe-onderwerpen en waarom speelt dit bij sommige mensen een rol? Bij Nieuws van de Dag kwam dit onderwerp uitgebreid aan bod.

Het gaat om een kwart van de werkende Nederlanders, blijkt uit onderzoek van Randstad. Die mensen gaan gesprekken over polariserende onderwerpen expres uit de weg. Schrijfster Lale Gül is geen vreemde als het om ‘polariserende onderwerpen’ gaat en zij heeft dan ook een mening over dit nieuws.

„Ik vind het best wel erg dat we die onderwerpen ontwijken”, begint ze. „Ik merk dat er een cultuurverschuiving gaande is, dat het vroeger best wel normaal was om meningen te bespreken, en dat je van elkaar kon verschillen. Je werd als mens niet vereenzelvigd met je standpunten. ” Inmiddels is dat anders, zegt de schrijfster.

Gespreksonderwerpen ontwijken op de werkvloer

Volgens Gül kon je vroeger op een andere partij stemmen, van mening verschillen over bijvoorbeeld Israël en Gaza, en dan „kon je het alsnog gezellig hebben samen”. Tegenwoordig is dat veranderd, vindt ze. „Wat je nu merkt, in de huidige cultuur, ben je één met je standpunten. Je wordt als slecht mens weggezet als je een afwijkende mening hebt.” Meer over dit onderwerp zie je in de video hierboven.

