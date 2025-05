Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederlanders met lager inkomen laten honderden euro’s per maand liggen

Voor Nederlanders met een laag inkomen zijn er verschillende potjes. Maar daar wordt lang niet altijd gebruik van gemaakt, meldt Nu.nl op basis van gegevens van hulporganisatie Geldfit. Zij laten gemiddeld 300 euro per maand liggen.

De data komt van de Potjes-check van Geldfit, een tool waarmee je kunt kijken op welke toeslagen of regelingen je recht hebt. De Potjes-check is bijna 350.000 keer ingevuld in anderhalf jaar, waarbij er gemiddeld een bedrag van 300 euro uitrolde. De zorgtoeslag en het kindgebonden budget zijn het vaakst aangevraagd na het invullen van de tool. De bijzondere bijstand en Jeugdfonds Sport en Cultuur worden het vaakst vergeten.

Eerder bleek ook al uit cijfers van het Centraal Planbureau dat honderdduizenden Nederlanders recht hebben op een toeslag, maar het niet aanvragen. In 2021 bleef er meer dan 1 miljard euro aan huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget liggen.

Toeslagen kunnen jaarlijks duizenden euro’s aan inkomsten opleveren. Zo kan de zorgtoeslag per maand oplopen tot 131 euro, en de huurtoeslag tot 498 euro.

💶 Toeslagen met terugwerkende kracht aanvragen Je kunt zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget nog aanvragen tot en met 1 september in het volgende jaar. Je kunt dus bijvoorbeeld nog tot en met 1 september 2025 zorgtoeslag over 2024 aanvragen. Toeslagen voor 2023 kun je niet meer aanvragen. De kinderopvangtoeslag (die in 2025 werd opgeschroefd) moet je zo snel mogelijk aanvragen, omdat je die anders mogelijk misloopt. Je bent op tijd als je de toeslag aanvraagt binnen drie maanden nadat je er recht op krijgt.

Schaamte en schuldgevoelens

De woordvoerder achter de Potjes-check zegt tegen Nu.nl dat schaamte en schuldgevoelens mogelijke redenen zijn dat Nederlanders het geld niet aan te vragen. „Er zit ook een bepaalde angst om het verkeerd te doen. De gevolgen zijn niet altijd te overzien wanneer je iets aanvraagt.”

Een andere veelgehoord kritiekpunt is de ‘wirwar aan regelingen’. „Er zijn te veel regelingen, met ingewikkelde berekeningen”, staat in het regeerakkoord. „Ook weten mensen vaak pas achteraf of ze geld mogen houden. Een vergissing of fout kan bovendien grote gevolgen hebben.” Dit zou leiden tot onzekerheid, problematische terugvorderingen en niet-gebruik. „Voor mensen is het geheel soms moeilijk te doorgronden. Het stelsel veroorzaakt daardoor soms juist bestaansonzekerheid, in plaats van dat het die verlicht.”

Het bedrag aan toeslagen waar je aanspraak op kunt maken, verschilt sterk per persoon. Heb je bijvoorbeeld een huurhuis, een kind dat naar de opvang gaat of kun je je zorgpremie niet volledig zelf betalen? Vooral je inkomen is van invloed, net zoals de hoogte van je kale huur en je eigen vermogen.

Ook in deze stukken praten we je bij over toeslagen:

In sommige gevallen – als je huur en je inkomen niet te hoog is – kun je aanspraak maken op huurtoeslag. Dit is de hoogte van het bedrag, per inkomen.

Het kan zijn dat je opeens een lager bedrag aan toeslagen te zien krijgt. Dat heeft een reden, maar je krijgt uiteindelijk precies waar je recht op hebt.

Als je je zorgpremie niet volledig zelf kan betalen, kun je een toeslag krijgen. Zoveel krijg je per inkomen.

Reacties