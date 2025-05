Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘We hebben steeds vaker bonje over geld’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 32-jarige Anaïs, die in de visie op geld totaal van haar man verschilt.

Naam: Sonia (32)

Werk: Medewerker klantenservice bij een winkelketen

Woonsituatie: getrouwd, koopwoning

Netto salaris: 1900 euro netto.

Hoe ben je financieel opgevoed?

„We leven nu en hebben het goed, zei mijn moeder altijd. Haar motto was simpel: geld was er om van te genieten. Ik weet nog goed dat we elke week naar de markt gingen voor een bos verse bloemen en wat lekkers. Zo was mijn moeder ook echt – elk moment vieren. Maar ze was er niet echt mee bezig of we van dat geld misschien iets anders of verstandigs konden doen. Ze was van mening dat je nooit wist wat er morgen zou gebeuren – en daarin kon ik haar ook geen ongelijk geven. Probleem is alleen dat ik daardoor nooit heb geleerd om écht goed met geld om te gaan. Elke keer als ik een paar honderd euro opzij had gezet, brandde het in mijn zak en gaf ik het toch weer uit.”

Op welke manier werd er thuis over geld gesproken?

„Er werd niet echt over gesproken, behalve als er iets misging. Als we met mijn moeder naar de winkel gingen, was het altijd feest. Ze gaf me een tientje voor snoep en een ijsje, en ik kon ermee doen wat ik wilde. Mijn vader daarentegen was het tegenovergestelde: hij was degene die de rekeningen betaalde en altijd bozig werd als er iets niet in de begroting paste. Maar mijn moeder had dus altijd die optimistische visie, zij stelde geluk boven geld.”

Hoe kijk je zelf naar geld?

„Toch wel zoals mijn moeder het me heeft geleerd: genieten van het moment. Ik kan een aankoop eigenlijk niet uitstellen als het eenmaal in mijn kop zit – dan moet ik die nieuwe broek bijvoorbeeld hebben. Mijn man is echter het tegenovergestelde: hij telt elke euro, maakt zich zorgen of we wel genoeg sparen. Dat botst weleens. Wanneer hij zich druk maakt over het aflossen van de hypotheek, kijk ik naar mijn Instagram-feed en zie ik mensen op terrassen zitten, genietend van een wijntje en van het leven. Ik denk: waarom doen wij dat niet? Maar hij wil sparen voor later. Ik snap het enerzijds heel goed, maar het benauwt me ook. Het leven is nooit zeker, wat als we dat ‘later’ nooit halen?”

Nu houdt hij elke maand zijn hand op de knip, geven we nauwelijks geld uit aan leuke dingen.

Is er een moment geweest waarop jouw visie op geld is veranderd?

„We zijn nu een paar jaar samen, maar ik besef wel steeds meer dat mijn man en ik echt verschillende visies hebben. Dat was altijd wel zo, maar het komt nu meer tot uiting, ofzo? Want ik hoor je denken: hoe zijn die twee in vredesnaam bij elkaar gekomen? Maar in de beginjaren deden we echt wel veel dingen samen, was de wereld van ons en was ik gewoon blind van verliefdheid. Nu houdt hij elke maand zijn hand op de knip, geven we nauwelijks geld uit aan leuke dingen en wil hij alles zo goedkoop mogelijk doen – de melk, de eieren, de boodschappen worden allemaal met elkaar vergeleken om de beste deals te vinden. Laatst zag ik een stelletje op een terras genieten van hun koffie, hun gezelschap, zonder zich zorgen te maken over de prijs van hun cappuccino. Toen voelde ik wel wat jaloezie.”

Heb je ooit problemen gehad met geld?

„Ik heb geen schulden gehad, als je dat bedoelt. Maar ik heb wel momenten gehad waarin ik me afvroeg waar al mijn geld heen ging. Ik koop soms impulsief dingen die ik niet echt nodig heb: een nieuw paar schoenen, een lipstick, een magazine, een middagje shoppen. Zit mijn man er vervolgens meteen bovenop, met de vraag waarom ik dat nou weer gekocht heb. Ik voel me dan schuldig, maar aan de andere kant denk ik: dit maakt me toevallig nu even gelukkig.”

Kom je daar dan samen wel weer uit?

„Nou, die strijd gaat altijd maar door. Dan hebben we er weer woorden over en vraag ik me af: heb ik hier nog jarenlang zin in? Elke keer weer die discussies over geld, elke maand diezelfde ruzies. Het maakt alles zo zwaar. Ik wil niet dat geld ons huwelijk steeds verder uit elkaar drijft. Maar soms vraag ik me echt af: komen we ooit op dezelfde golflengte?”

Maakt geld dan wel of niet gelukkig?

„Niet echt, met name door de constante spanning die het thuis met zich meebrengt. Ondanks dat mijn man en ik ook leuke momenten kennen, drijft het ons verder uit elkaar. En daar maak ik me wel zorgen om.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

