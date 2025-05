Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Ik mis het luxe leven als expat’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 36-jarige Eva, die het luxe leven als expat mist.

Naam: Eva (36)

Werk: marketingadviseur

Woonsituatie: single, huurwoning, zoon (10) en dochter (8)

Netto salaris: 2500 euro

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Best degelijk. Mijn ouders werkten allebei hard: mijn vader in het onderwijs, mijn moeder parttime in een winkel. We hadden het goed, maar we deden niet gek. Mijn moeder hield alles netjes bij in een huishoudboekje. Grote uitgaven werden gepland, en sparen hoorde er gewoon bij. Ik kreeg echt mee dat geld iets is waar je zorgvuldig mee omgaat.”

Op welke manier werd er thuis over geld gesproken?

„Praktisch, nuchter. Niet geheimzinnig, maar ook niet uitgebreid. Meer van: ‘Dat is te duur, dat doen we niet’. Of: ‘We sparen daar nog even voor.’ Het was iets waar je verstandig mee moest omgaan, maar het draaide niet om geld in ons gezin.”

Hoe kijk jij zelf naar geld?

„Tot een paar jaar geleden dacht ik dat ik er heel relaxed in stond. Genoeg is genoeg, weet je wel? Maar toen ik anderhalf jaar in Qatar woonde, merkte ik hoeveel makkelijker het leven werd met meer financiële ruimte. Mijn ex kreeg daar een goedbetaalde positie aangeboden, en dat maakte het expatleven mogelijk. In die wereld is een bepaald niveau van comfort standaard: een ruim huis, hulp in huis, internationale scholen. Je leeft daar al snel een stuk luxer, omdat die voorzieningen er gewoon zijn en vaak ook onderdeel zijn van het arbeidscontract. Daar gleed ik best makkelijk in mee, moet ik zeggen.”

Is er een moment geweest waarop je visie op geld is veranderd?

„Ja, absoluut. In Qatar had ik ineens tijd, rust, ruimte. We hadden een in-house maid die ook op de kinderen paste. Ik hoefde niet meer te jongleren met schooltijden, opvang en werk. En dat voelde zó bevrijdend. Toen we terugkwamen in Nederland viel het contrast me enorm op. Alles voelde hier weer zo vol en onhandig geregeld. Niet lang na onze terugkeer besloten mijn ex-man en ik uit elkaar te gaan. Onze relatie was al een tijd niet meer zoals hij ooit was, maar dat was pas echt duidelijk toen we weer in Nederland waren. Het had trouwens niks te maken met ons leven in Qatar, we hadden gewoon allebei het gevoel dat de koek op was en gaan nog steeds vriendschappelijk met elkaar om.”

Wat bedoel je met ‘onhandig geregeld’ in Nederland?

„Nou, het is weer dat constante plannen, haasten, afspraken onthouden. Kinderen naar sportclubjes brengen, weer in ouderapps duiken, hulp vragen aan opa’s en oma’s voor opvang, zelf alles regelen in huis. In Qatar was dat allemaal uitbesteed. Hier moet ik weer álles zelf doen. Het is niet dat ik dat niet kan, maar ik ben gewoon zo gewend geraakt aan het gemak. Ik mis die luxe als expat stiekem best wel.”

Heb je ooit problemen gehad met geld of schulden?

„Nee, gelukkig niet. Ook nu red ik het prima, met mijn werk en de kinderalimentatie. Maar ik merk wel dat mijn leven nu ‘zwaarder’ voelt. Niet financieel, maar qua mentale belasting.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Zeker. Die financiële rust wil ik graag houden, vooral met twee kinderen. Ik wil niet wakker liggen van onverwachte kosten of het gevoel hebben dat alles op scherp staat.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Ja, absoluut. Niet voor spullen, maar voor diensten. Een schoonmaker, oppas, iemand die dingen uit handen neemt. Dat zou me veel rust geven.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen

„Ja, helemaal mee eens. Het mooiste vond ik dat ik in Qatar tijd kon maken voor mensen. Omdat alles geregeld was, kon ik er ook echt zíjn. Tijd is uiteindelijk het meest waardevolle wat je kunt geven.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Het maakt je leven makkelijker – en dat geeft ruimte voor geluk. Maar het is geen garantie. En het confronteert je ook: ik ontdekte bijvoorbeeld van mezelf dat ik meer gehecht ben aan comfort dan ik had gedacht. Dat vond ik eerlijk gezegd best lastig. Maar het heeft me ook geholpen om eerlijker naar mezelf te kijken.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

