Geen belastingaangifte gedaan, wat nu?

De deadline voor de belastingaangifte was om middernacht. Onverhoopt vergeten aangifte te doen, en ook geen uitstel gevraagd? Dan hoef je niet meteen in paniek te raken.

Het was gisteren de laatste dag voor de ‘gewone’ belastingaangifte. Tot 1 mei kon je uitstel aanvragen. De Belastingdienst ontving bijna 3,2 miljoen verzoeken voor uitstel. Het overgrote deel daarvan kwam van belastingadviseurs die aangifte doen voor ondernemers.

📈 Recordaantal aangiftes De Belastingdienst ontving in maart en april een recordaantal van ruim 10,5 miljoen aangiftes voor de inkomstenbelasting van particulieren en ondernemers. Vorig jaar kwamen er 10,3 miljoen aangiftes binnen voor 1 mei.

Is de belastingaangifte verplicht?

Belastingaangifte is niet voor iedereen verplicht. Heb je een aangiftebrief in de brievenbus en in de berichtenbox van MijnOverheid gehad? Dan móet je aangifte doen. Maar ook als je géén brief hebt gekregen, moet je mogelijk toch belastingaangifte doen.

Daarom vraagt de Belastingdienst iedereen om zelf te controleren of alle gegevens kloppen die bij de organisatie bekend zijn. Je kunt ook aangifte doen als je dat niet verplicht bent. Dat mag nog tot vijf jaar na het jaartal waarover je aangifte doet.

Wat gebeurt er als je geen belastingaangifte hebt gedaan?

Als je je belastingaangifte niet voor 1 mei doet, is dat niet meteen een groot probleem. Je ontvangt eerst een herinnering van de Belastingdienst met een nieuwe termijn, meestal tien werkdagen. Doe je dan nog steeds geen aangifte, dan ontvang je een aanmaning. Je betaalt nog geen boete, maar ontvangt een eventuele teruggave pas later.

De Belastingdienst streeft er dan naar om je binnen dertien weken uit te betalen. Wie zijn aangifte vóór 1 april heeft ingediend, krijgt volgens de Belastingdienst uiterlijk op 1 juli 2025 de zogenoemde definitieve aanslag. Als je geld terugkrijgt, wordt het geld doorgaans binnen een week na de datum van de aanslag op je rekening gestort. Volgens de Belastingdienst lukt het vaak ook nog om mensen die aangifte doen vóór 1 mei op tijd een reactie te sturen, maar daar geven ze geen garanties voor.

Boetes als je verzuimt

Is het termijn van de aanmaning ook verlopen? Dan krijg je een boete van 469 euro. Was je in de voorgaande jaren vaker te laat? Dan kan de boete zelfs oplopen tot 6709 euro. Doe je helemaal geen aangifte, dan schat de Belastingdienst je inkomen zelf in en krijg je op basis daarvan een aanslag. Meestal krijg je een hogere aanslag opgelegd dan als je gewoon aangifte zou doen. Je kunt hier overigens wel bezwaar tegen maken.

Kan de Belastingdienst bewijzen dat je met opzet of grove schuld geen aangifte deed? Dan kun je zelfs een hogere boete krijgen. De boete is dan 25 tot 100 procent van de belasting die je moet betalen.

