Financiële fout: ‘Ik gebruik mijn zakelijke rekening te vaak voor persoonlijke uitgaven’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Daan (32), die als ondernemer zijn zakelijke rekening maar al te graag gebruikt voor persoonlijke uitgaven. Tiffany Blom van Geldkwebbel deelt haar tips over deze financiële misser.

Daan (32): „Het begon een paar jaar geleden heel klein. Ik was net gestart met mijn bedrijf en gebruikte af en toe de zakelijke pas als mijn privérekening weer eens op nul stond. Een tankbeurt hier, een nieuwe trui daar: ik gebruikte mijn zakelijke pas daar geregeld voor. Het ging om niks groots, maar toch voelde ik me er al schuldig over. Ik zag het elke keer als een tijdelijke noodoplossing. Ik dacht: ik zet het later wel recht in de boekhouding. Maar dat ‘later’ kwam eigenlijk nooit.

Rekening één grote brei

Inmiddels zijn we drie jaar verder en is mijn zakelijke rekening één grote brei van privé- en zakelijke uitgaven. Abonnementen, kleding, boodschappen en cadeautjes: het loopt allemaal door elkaar heen. En het ergste is: ik ben er een soort van nonchalant over geworden. Te nonchalant eigenlijk. Er is nooit iemand geweest die me er serieus op heeft aangesproken. Als ik ooit een officiële waarschuwing had gehad van de belastingdienst, dan had ik mezelf misschien herpakt. Maar dat was niet het geval, dus dacht ik elke keer: ach, het zal wel loslopen.

En zoals dat vaak gaat: het begint onschuldig, maar je schuift steeds een grensje op. Laatst kocht ik zelfs een nieuwe PlayStation 5 van mijn zakelijke rekening. Ik heb het tussen mijn uitgaven voor kantoorartikelen gezet, maar er was natuurlijk niets werkgerelateerd aan. De PlayStation staat gewoon in mijn woonkamer te shinen. Elke keer als ik erop speel, schaam ik me eigenlijk kapot, maar toch breng ik hem niet terug.

Reality check

Vorige week kreeg ik opeens een belletje van mijn boekhouder. Ik had al een slecht gevoel toen ik zijn naam in beeld zag. Hij begon gelukkig niet over de PlayStation, maar vroeg wel of ik de bonnetjes van Zara, Bol.com, Albert Heijn én een wijnwinkel even kon toelichten. Had ik misschien inkopen gedaan voor een relatiegeschenk? Of was er iets anders? Hij zei het luchtig, maar ik hoorde de ondertoon. En eerlijk: ik voelde het zweet in m’n nek lopen. Het was het eerste moment dat ik echt dacht: oké, dit loopt misschien een keertje niet goed af.”

Tips van Tiffany van Geldkwebbel

Tiffany Blom van Geldkwebbel is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „Allereerst, Daan: complimenten dat je een boekhouder hebt ingeschakeld. Veel startende ondernemers kiezen ervoor om hun boekhouding zelf te doen om kosten te besparen, maar een goede boekhouder is vaak zijn geld dubbel en dwars waard. Niet alleen doordat hij jou kan wijzen op aftrekposten die je zelf misschien over het hoofd zou zien, maar ook, zoals in jouw geval, doordat hij als een soort reality check kan fungeren.

Want laten we eerlijk zijn: wat als je die boekhouder niet had gehad? Dan was je misschien nog jaren doorgegaan met het vermengen van privé- en zakelijke uitgaven. Het lijkt zo onschuldig: een tankbeurt hier, een trui daar. Maar dit soort gedrag kan je op termijn flink in de problemen brengen, zowel administratief als fiscaal.

Je staat nu op een belangrijk kruispunt: de situatie erkennen en aanpakken. En dat begint met een flinke schoonmaak in je administratie. Je zult alle uitgaven van de afgelopen periode kritisch moeten bekijken en indelen in privé of zakelijk. Ja, dat is een rotklus, maar het is noodzakelijk. Je boekhouder kan je vervolgens helpen om alles correct te verwerken, maar het grootste gedeelte van het werk ligt nu even bij jou.

Maandelijks bedrag uitkeren

Wat ik interessant vind aan jouw verhaal, is de onderliggende vraag: waarom had je telkens geen geld op je privérekening staan? Dat is geen oordeel, maar een uitnodiging tot reflectie. Het zou goed kunnen dat je jezelf structureel te weinig salaris uitkeert. Maak daarom een overzicht van jouw maandelijkse privé-uitgaven. Wat heb je minimaal nodig om van te leven? Zorg dat je jezelf dit bedrag maandelijks uitkeert als salaris of als privé-opname. Zo voorkom je dat je in de verleiding komt om zakelijke middelen voor persoonlijke uitgaven te gebruiken.

Zie dit moment als een kans om je financiële huishouding stevig aan te pakken. Het is nu even door de zure appel heenbijten, maar geloof me: als je administratie straks weer helder en op orde is, zul je er rust en overzicht voor terugkrijgen. En hopelijk is die PlayStation dan het laatste ‘relatiegeschenk’ dat je jezelf cadeau doet van je zakelijke rekening.”

Geldkwebbel.nl is een online platform over geld, opgericht door Tiffany Blom, en op Instagram deelt zij ook veel tips. Haar missie? Heel Nederland laten zien dat er heel veel manieren zijn om (op een leuke manier) extra geld te verdienen.

