Financiële fout: ‘Ik werd verliefd op een man via Facebook en gaf hem 5000 euro’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Marianne (56) leerde via Facebook een charmante man kennen en maakte een deel van haar spaargeld aan hem over. Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy deelt haar tips over deze financiële misser.

Marianne (56): „Ik had nooit gedacht dat ik op mijn leeftijd nog zo verliefd kon worden. En zeker niet via Facebook. Ik kreeg een vriendelijk berichtje van een man die mijn foto’s op Facebook een ‘like’ had gegeven. Hij was knap, zijn naam was Daniel. Hij werkte tijdelijk in New York voor een internationaal project in de vastgoedwereld, zei hij. We begonnen te chatten. Eerst af en toe, daarna elke dag. Soms wel uren op een dag.

Voelde me na jaren weer gezien

Hij was erg attent, stelde de juiste vragen en onthield kleine details die erg belangrijk voor mij waren. Ik voelde me na al die jaren weer gezien. We hadden het over van alles: films, familie en toekomstplannen.

Hij zei dat hij uitkeek naar het moment dat hij naar Nederland kon komen, zodat we elkaar eindelijk in het echt konden ontmoeten. Hij stuurde selfies vanuit zijn ‘kantoor’, voiceberichten waarin ik zijn warme stem hoorde. Alles voelde echt.

Het moment dat alles veranderde

Na een paar maanden kreeg ik op een avond een paniekerig bericht. Zijn creditcard was geblokkeerd, uit het niets. Hij schaamde zich, zei hij, maar hij had dringend hulp nodig: zijn huur stond op het punt om afgeschreven te worden. Een flink bedrag, omgerekend zo’n 3500 dollar. Als het niet op tijd binnenkwam, zou hij zijn woning kwijtraken.

Het idee dat hij daar, aan de andere kant van de wereld, zonder hulp zou zitten, brak mijn hart. Hij beloofde dat hij me het geld zou terugbetalen zodra de bank alles weer geregeld had. Ik maakte het over.

Daarna kwamen er nog wat andere kleine dingen. Een medische rekening. Een borgsom voor een nieuwe werkaccreditatie. Een paar honderd dollar hier, wat meer daar. Elke keer klonk het logisch, elke keer voelde het als ‘nog een laatste keer’. Tot ik op een dag ineens geen profielfoto meer van hem zag op WhatsApp. Ook mijn berichtjes kwamen niet meer aan: ik was geblokkeerd. Weg. Geen bericht, geen uitleg. Hij verdween alsof hij nooit had bestaan.

Emotioneel en financieel misbruikt

Uiteindelijk heb ik hem omgerekend zo’n 5000 euro gestuurd. Dat was mijn buffer, mijn vakantiepotje en het geld dat ik eigenlijk opzij had gezet om iets leuks te doen met mijn kleinkind. Het allerergste is niet eens het geld, maar het gevoel dat ik misbruikt ben, emotioneel en financieel. Dat is verschrikkelijk. Ik heb direct mijn account op Facebook gewist. Dit nooit meer.”

Tips van Adine van Money Mind Academy

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen:

„Verliefdheid kan kwetsbaar maken, zeker online. Jouw gevoel kan echt zijn, maar dat betekent nog niet dat de ander dat ook is. Zeker bij een relatie op afstand weet je nooit zeker wie er achter het scherm zit. Blijf daarom altijd scherp, zeker als er ineens wordt gevraagd om geld. De uitdrukking ‘Met familie en vrienden moet je wandelen, niet handelen’, gaat hier ook op. Zoals Marianne aangeeft: het gaat niet alleen om het geld, maar ook om het emotionele verlies.

Het verhaal van Marianne staat helaas niet op zich. Deze vorm van oplichting, romance scams worden ze ook wel genoemd, komt vaak voor. Hoe voorkom jij nu dat jij slachtoffer wordt? Drie tips:

Maak nooit geld over aan iemand die je nog nooit in het echt hebt ontmoet. Ook niet onder het mom van ‘liefde’. Echte liefde accepteert ook een ‘nee’. Schaam je niet, maar praat erover. Hoe sneller je het deelt, hoe sneller het lukt om de regie weer terug te pakken. Of, als je er nog middenin zit, te stoppen met geld sturen. Want vaak begint zoiets met kleine bedragen en loopt het gaandeweg op. Zorg voor jezelf zoals je voor een ander zou zorgen. Gebruik een deel van de liefde die je gaf om je eigen buffer (weer) op te bouwen. Maak jezelf financieel weerbaar met duidelijke grenzen en standaarden.

Dit was een kostbare les, maar zo kun je er wel voor zorgen dat hij je ook veel oplevert.”

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is financieel expert en auteur van Money Boss: jouw financiële vrijheid begint hier. Je kunt haar ook op Instagram volgen voor meer financiële tips.

