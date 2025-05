Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Financiële fout: ‘Ik rijd in een veel te dure leaseauto die ik sinds mijn ontslag niet meer kan betalen’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Selim (35), die dacht goed te zitten met zijn dure leaseauto, tot hij ineens zonder werk kwam te zitten. Tiffany Blom van Geldkwebbel deelt haar tips over deze financiële misser.

Selim (35): „Ik ben een echte autofreak. Altijd al geweest. Ik kon uren scrollen op autowebsites, droomde van dikke wagens en vond het altijd belangrijk dat mijn auto iets ‘uitstraalde’. Dus toen ik eindelijk veel begon te verdienen in loondienst, dacht ik: dit is mijn moment. Ik koos voor een knappe, glimmende elektrische private leasebak. Zwart metallic, groot scherm, alles erop en eraan. De prijs? 750 euro per maand, dat kon ik op dat moment makkelijk missen.

Een beloning

Die leaseauto voelde als een beloning. Ik reed ermee naar klanten, parkeerde de auto met een trots gevoel voor mijn huis en vond het heerlijk om er ’s avonds een rondje in te rijden. Gewoon, voor de leuk. Het voelde alsof ik het had gemaakt. Maar nog geen jaar later veranderde alles.

Ik werd ineens ontslagen. Er kwam binnen het bedrijf een reorganisatie en het was einde verhaal voor mij. Mijn buffer was niet geweldig, maar ik dacht: ik vind zo wel weer iets nieuws. Alleen dat was helaas niet het geval. En die leaseauto? Die bleef. Met diezelfde maandelijkse hoge kosten.

Bakken met geld

Inmiddels werk ik tijdelijk in de horeca om rond te komen, terwijl ik nog steeds 750 euro per maand af moet tikken voor die leaseauto. Ik ben meerdere keren naar de leasemaatschappij gegaan, maar het contract loopt nog een jaar en voortijdig stoppen kost bakken met geld. Dan heb ik helemaal geen auto meer. Het doet iedere maand weer pijn als ik dat bedrag van mijn rekening af zie gaan. Ik gebruik de auto nauwelijks meer. Soms sta ik zelfs bij de pomp te twijfelen of ik hem überhaupt nog moet bijtanken.



Wat het extra zuur maakt, is dat mensen nog steeds denken dat het goed met me gaat. Als ik met die auto ergens aankom, krijg ik opmerkingen als ‘lekker bezig!’ of ‘mooie bak man!’, terwijl ik ondertussen in mijn hoofd uitreken hoeveel dagen ik nog heb tot ik weer salaris krijg. Ik heb zelfs overwogen om de auto te verhuren via zo’n deelplatform, maar ook dat bleek niet zo simpel te zijn als ik had gehoopt. En ik weet ook helemaal niet of ik dat wel moet willen, wildvreemden in mijn auto. Ik hoop binnenkort iets nieuws te vinden qua werk, maar tot die tijd rijd ik letterlijk rond in een herinnering aan hoe het was. En dat voelt allesbehalve luxe.”

Tips van Tiffany van Geldkwebbel

Tiffany Blom van Geldkwebbel is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „Dit is een typisch voorbeeld van leefstijlinflatie. Je gaat meer verdienen en tegelijkertijd ook meer uitgeven (ruimer leven). Helaas gebeurt dit vaker dan je denkt. Maar goed, we kunnen er twee lessen uit trekken.

Les 1: Een leaseauto is geen cadeautje, het is een verplichting

Private lease lijkt aantrekkelijk: je betaalt een vast bedrag per maand en hoeft je niet druk te maken om onderhoud of onverwachte kosten. Maar het blijft een contractuele verplichting. Je kunt er niet zomaar vanaf als je situatie verandert. Veel mensen realiseren zich dit pas als het te laat is.

Tenzij je bij het afsluiten van het contract een zogenoemd protectieplan hebt gekozen (wat extra kost), kun je bij werkloosheid meestal niet kosteloos van je leasecontract af. En geloof me: die optie aanvinken voelt misschien overbodig als het goed gaat, maar is goud waard als het tegenzit.

Les 2: Een luxe die je vrijheid kost, is geen luxe

Selim zit nu klem. Hij gebruikt de auto amper, maar blijft betalen. Deels omdat opzeggen duur is, deels omdat hij bang is om helemaal zonder auto te zitten. Maar ook, en dat herken je misschien, omdat het moeilijk is om afscheid te nemen van iets dat symbool staat voor succes.

Toch is dat precies wat hem nu in de weg zit. Elke maand 750 euro betalen voor iets wat je nauwelijks gebruikt, is geen comfort, maar zorgt voor financiële stress.

Wat kun je doen als je in Selims situatie zit?

Onderzoek of je contract over te nemen is. Veel leasemaatschappijen staan toe dat iemand anders jouw contract overneemt. Voor de nieuwe huurder betekent dit geen lange levertijden en jij bent van je maandlasten af. Check bij je maatschappij of dit kan.

Veel leasemaatschappijen staan toe dat iemand anders jouw contract overneemt. Voor de nieuwe huurder betekent dit geen lange levertijden en jij bent van je maandlasten af. Check bij je maatschappij of dit kan. Onderhandel alsnog. Heb je echt alles geprobeerd? Sommige leasemaatschappijen willen meedenken in de vorm van een betalingsregeling of tijdelijke verlaging van het maandbedrag. Nee heb je, ja kun je krijgen.

Heb je echt alles geprobeerd? Sommige leasemaatschappijen willen meedenken in de vorm van een betalingsregeling of tijdelijke verlaging van het maandbedrag. Nee heb je, ja kun je krijgen. Overweeg (tijdelijk) verhuur. Platformen zoals SnappCar kunnen een manier zijn om je maandlasten te drukken. Natuurlijk, je moet er even overheen dat een ander in jouw ‘droomauto’ rijdt, maar als het je financieel ruimte geeft, is het het overwegen waard.

Platformen zoals SnappCar kunnen een manier zijn om je maandlasten te drukken. Natuurlijk, je moet er even overheen dat een ander in jouw ‘droomauto’ rijdt, maar als het je financieel ruimte geeft, is het het overwegen waard. Leer ervan voor de toekomst. Als je weer in een stabiele financiële situatie zit, denk dan twee keer na voor je weer een grote vaste lastenpost aangaat. Heb je het echt nodig? Of kun je ook toe met iets bescheidener en meer vrijheid? Maar, ik blijf toch team sparen: eerst sparen, daarna kopen. En ja, een dure auto kopen betekent lang sparen, maar daarna is de auto in ieder geval van jou en zit je niet vast aan een lease contract.”

Geldkwebbel.nl is een online platform over geld, opgericht door Tiffany Blom, en op Instagram deelt zij ook veel tips. Haar missie? Heel Nederland laten zien dat er heel veel manieren zijn om (op een leuke manier) extra geld te verdienen.

