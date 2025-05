Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit bedrag lenen jongeren méér dan vorig jaar om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen

Jongeren en ook 65-plussers lenen fors meer geld om hun financiën op orde te krijgen. Dat staat haaks op middelbare leeftijdsgroepen die juist minder lenen dan vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van Independer.

Jongeren tussen de 18 en 24 jaar lenen gemiddeld 1225 euro meer voor wat extra financiële ruimte. Ook 65-plussers lenen meer dan vorig jaar. Dat laat volgens vergelijkingssite Independer zien dat juist de kwetsbare groepen steeds vaker afhankelijk zijn van leningen om rond te komen.

Lenen om achterstallige rekeningen te kunnen betalen

Ongeveer 30 procent van de leenaanvragen is volgens het onderzoek bedoeld om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Het geld wordt bijvoorbeeld gebruikt voor achterstallige rekeningen of onverwachte kosten. Het gemiddelde bedrag dat met dit doel wordt geleend is de eerste vier maanden van dit jaar 11.956 euro. Vorig jaar was dat nog 12.763 euro: een verschil van ruim 800 euro. Dat uitgerekend jongeren en ouderen fors hogere bedragen lenen, gaat in tegen de landelijke trend.

Eén op drie jongeren heeft geldproblemen

In de representatieve enquête stelt 38 procent van de jongeren tussen de 18 en 29 jaar dat ze het afgelopen halfjaar geldproblemen hebben gehad. Bij alle andere leeftijdsgroepen ligt dat percentage aanzienlijk lager. Van de ondervraagden tussen de 30 en 59 is dit gemiddeld 18 procent.

Tegenwoordig kun je zelfs je festivaltickets voor Lowlands met Klarna betalen.

„Jongeren hebben te maken met hogere kosten voor dagelijkse uitgaven”, zegt Marga Lankreijer-Kos, leenexpert bij Independer. „Hun woonlasten zijn bijvoorbeeld hoger en ze houden minder geld over om vrij te besteden. Maar we zien ook dat jongeren niet alleen lenen voor noodzakelijke uitgaven. Het wordt steeds vaker mogelijk om rekeningen achteraf te betalen. Tegenwoordig kun je zelfs je festivaltickets voor Lowlands met Klarna betalen. Dit verlaagt de drempel om te lenen, maar al komt ie later, de rekening komt nog steeds.”

Hoewel jongeren hogere bedragen lenen ten opzichte van vorig jaar, is het gemiddelde bedrag nog wel lager dan bij de middelbare leeftijdsgroepen. „Dat is enigszins geruststellend”, zegt Lankreijer-Kos. „Daarnaast gaat het om het aantal leenaanvragen. Die worden niet allemaal goedgekeurd door de financiële instellingen.”

Veel 60-plussers hebben hun geld vastzitten in stenen, ofwel hun huis. Ze hebben dan misschien tijdelijk geld nodig.

Ouderen lenen meer, maar hebben minder geldproblemen

60-plussers stellen in het onderzoek het minst vaak geldproblemen te hebben. 8 procent geeft dit aan, terwijl deze groep ook meer is gaan lenen. Wat zegt dat? Lankreijer-Kos: „Veel 60-plussers hebben hun geld vastzitten in stenen, ofwel hun huis. Ze hebben dan misschien tijdelijk geld nodig, maar hebben wel een onderpand. Het kan zijn dat ze daardoor minder stress ervaren bij het lenen.”

„Daarnaast is de hoogte van het pensioen lang niet altijd meer toereikend, nu alles in het leven zoveel duurder wordt. Wat tien jaar geleden voldoende was om van te leven, is dat nu vaak niet meer. Een lening kan dan wat ruimte bieden.”

