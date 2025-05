Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Advies: heb altijd minimaal 70 euro cash geld in huis

Voor het geval het digitale betalingsverkeer plotseling volledig stilvalt, krijgen Nederlanders het dringende advies om per volwassene 70 euro en per kind 30 euro cash achter de hand te houden.

Dat zou genoeg moeten zijn om drie dagen te overbruggen. Dit adviseren onder meer De Nederlandsche Bank (DNB), consumentenorganisaties, banken en het ministerie van Financiën, verenigd in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB).

Aanleiding voor het advies zijn de toegenomen geopolitieke spanningen en cyberdreigingen. Consumenten moeten voorbereid zijn op noodsituaties waarin 72 uur lang het betalingsverkeer uitvalt. „Dat kan zijn als er aan de kassa niet elektronisch betaald kan worden, als geldautomaten het niet doen of als er niet online gebankierd kan worden”, waarschuwt het MOB.

Een deel van het contante bedrag zou volgens de organisaties uit bankbiljetten moeten bestaan en een deel uit munten. „Als u bankbiljetten heeft, geef dan de voorkeur aan bankbiljetten met lage waardes. En wat muntgeld betreft: probeer ongeveer 50 munten van verschillende waardes in huis te hebben”, zo klinkt het advies.

Dit bedrag mág je trouwens in huis hebben als het om cash geld gaat.

Noodzakelijke uitgaven met cash

Wie 70 euro contant achter de hand wil houden, kan dat bijvoorbeeld doen met een biljet van 20 euro, een van 10 euro en één van 5. De resterende 35 euro wordt aangevuld met de 50 munten.

Met de voorgestelde bedragen, berekend door het Nibud, kunnen voor een periode van drie dagen noodzakelijke uitgaven voor bijvoorbeeld water, voeding, medicijnen en vervoer worden gedaan. „Consumenten kunnen natuurlijk zelf beoordelen of ze met dit advies uit de voeten kunnen, of dat ze het bedrag willen aanpassen aan eigen uitgaven en budget.”

Extra geld opnemen

Defensieminister Ruben Brekelmans zei vorig jaar al dat Nederland zich op alle mogelijke oorlogsscenario’s moet voorbereiden door de Russische dreiging. Ook adviseerde hij toen om altijd cash geld in huis te hebben.

Volgens het MOB hebben veel consumenten al cash in huis voor noodsituaties. „Als de voorraad contant geld thuis nu nog niet op peil is, kan dat geleidelijk in een paar maanden worden opgebouwd door af en toe wisselgeld apart te leggen.”

In december vorig jaar gingen Nederlanders al naar de pinautomaten om extra geld op te nemen, nadat bekend werd dat banken consumenten hierover zouden gaan adviseren. Volgens een woordvoerster van Geldmaat, het bedrijf dat het beheer en onderhoud van de automaten regelt voor de grote banken in Nederland, ging het toen om „gemiddeld een paar tientjes per transactie extra”.

Wil je hoe afhankelijk Nederland van cash geld is? Lees dan dit Metro-artikel.

ANP

