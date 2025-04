Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Werk je parttime? Dan krijg je dit jaar een stuk minder vakantiegeld

Werk je parttime en verdien je rond de 1000 euro per maand? Dan hebben we slecht nieuws: je krijgt dit jaar een stuk minder vakantiegeld. 

Het gaat om 213 euro minder ten opzichte van vorig jaar.. 

Fulltimers krijgen juist meer vakantiegeld

Mensen die modaal verdienen, krijgen dit jaar ook iets minder vakantiegeld. Voor iemand met een inkomen van 3588 euro per maand gaat het om een daling van 8 euro. Wie anderhalf keer modaal verdient, krijgt ook iets minder, maar voor mensen die twee keer modaal of meer verdienen, blijft het netto vakantiegeld hetzelfde als in 2024.

Voor de fulltimers ‚Äď die minimumloon verdienen ‚Äď ziet het er wat beter uit. Werk je 36 uur? Dan krijg je 236 euro meer vakantiegeld¬† ten opzichte van 2024. Voor de werknemers die 38 uur werken gaat het om 146 euro en diegenen die 40 uur per week werken kunnen rekenen op 188 extra vakantiegeld.

Laagste inkomens gaan er op achteruit

Volgens Dik van Leeuwerden, expert wet- en regelgeving bij ADP, is dit een bevestiging van de dalende koopkracht voor de minima. ‚ÄěDit onverwachte effect van de belastingregels hebben we eerder bij de loonstrookjes gezien en werkt nu ook door in het vakantiegeld‚ÄĚ, zegt hij tegen de NOS. ‚ÄěDit zijn mensen die vaak gedwongen door hun gezondheid parttime werken. Het zijn de laagste inkomens die er dit jaar op achteruit gaan.‚ÄĚ

Algarve allergoedkoopste vakantiebestemming 

Maar kunnen de parttimers dan nog wel op vakantie, met hun vakantiegeld? Dat is natuurlijk per persoon verschillend. Wel is de Algarve in Portugal bestempeld als allergoedkoopste vakantiebestemming van dit jaar, dus wie wat wil besparen, doet er wellicht goed aan om daarnaartoe te gaan. 

De gecombineerde gemiddelde prijs van een lokale koffie, bier, cola, glas wijn, fles water, zonnebrandcrème, insectenspray en een driegangendiner in de Algarve is volgens volgens het Britse Holiday Money Report van Post Office Travel Money 70,14 euro.

Reacties