‘Waar komt het geld dat ik doneer terecht?’ Nederlanders vertrouwen het niet helemaal

We vinden het met z’n allen in Nederland best belangrijk om doelen te steunen. Maar we vinden het tegelijkertijd net zo belangrijk om te weten dat er daadwerkelijk iets met die donaties gebeurt. En daarover bestaat dan weer twijfel. Komt dat geld wel goed terecht?

Goede doelen-organisatie Stichting Wilde Ganzen wilde weten hoe het zit met onze bereidwilligheid om donaties te doen. Een onderzoek daarover werd gehouden onder 1500 Nederlanders. De uitkomst: zeven op de tien vindt het belangrijk om donaties te doen voor alles wat de wereld maar een beetje beter maakt. Het onderzoek is gehouden met het oog op de ‘Wilde Week’ (19-26 april), waarin donateurs de impact van hun schenking kunnen zien.

Voor donaties moet je wel iets kunnen missen

We moeten voor donaties wel wat geld kunnen missen natuurlijk. In tijden waarin mensen het financieel wat lastig hebben, is wat van je inkomen afstaan veel minder vanzelfsprekend. Twee jaar geleden werd er gemiddeld genomen minder gedoneerd door jongeren. In een toen gehouden onderzoek gaven velen toe op dat moment een Netflix-abonnement en een luxe ontbijtje prioriteit te geven. Soms gaan goede doelen juist ook heel goed. Serious Request haalde in december bijvoorbeeld het hoogste bedrag in tien jaar op.

Dat we donaties belangrijk vinden (het geeft een goed gevoel als je iets kunt missen en mensen kunt steunen), wordt ook gezien door Goede Doelen Nederland. Deze brancheorganisatie (Goededoelen.nl) stelt: „Nederland kent een lange traditie van goeddoen. Het grootste deel van de Nederlanders geeft aan maatschappelijke doelen.”

‘Goede doelen lastig te vertrouwen

Uit het onderzoek van Wilde Ganzen blijkt dat Nederlanders graag willen weten welke impact hun donaties hebben. Twijfels daarover zorgen ervoor dat de drempel om wat geld te geven, veel hoger wordt. Ruim de helft (52 procent) vindt het belangrijk om op de hoogte gehouden te worden van het project waar zij aan bijdragen. Toch blijft er een zekere terughoudendheid: bijna een kwart van de ondervraagden (23 procent) twijfelt of hun bijdrage echt een verschil maakt. 17 procent geeft aan goede doelen niet helemaal te vertrouwen.

Jongeren tot 34 jaar vinden ‘weten wat er met het geld gebeurt’ belangrijker dan 55-plussers.

💸 Hoeveel Nederlanders aan goede doelen geven Iets belangrijk vinden is één, iets ook echt doen is een tweede. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende vorig jaar dat in 2023 76 procent van de Nederlandse huishoudens een goed doel steunde of meerdere donaties heeft gedaan. Zeeuwen scoren bij de percentages het hoogst, Limburgers het laagst.

Donaties als iets ‘tastbaar’ is

Maaike Koomen is manager fondsenwerving bij Stichting Wilde Ganzen. Zij zegt: „Nederlanders willen graag een verschil maken, maar dan wel op een manier die voor hen tastbaar is. Mensen geven met vertrouwen als ze weten waar hun donaties naartoe gaan. Het onderzoek bevestigt dat transparantie en zichtbare impact cruciaal zijn voor donateurs.”

Wilde Ganzen doet dat vanaf zaterdag dus met de eerder genoemde Wilde Week. Donateurs kunnen in die week direct bijdragen aan 51 concrete en kleinschalige projecten (wereldwijd). Voor die projecten worden acties opgezet om geld in te zamelen: van benefietdiners tot yogalessen en van veilingen tot sponsorlopen.

Tijdens de Wilde Week verdubbelt Wilde Ganzen iedere donatie, tot 10.000 euro per project. Is het projectbedrag van 20.000 euro behaald, dan verhoogt Wilde Ganzen iedere gedoneerde euro met 50 cent. Zo worden alle donaties meer waard.

