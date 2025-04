Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Beurs- en aandelenstress? Financieel expert legt uit waarom je je geen zorgen hoeft te maken

Herken je dat gevoel van onzekerheid over je aandelen? Die constante stress bij iedere beursbeweging is begrijpelijk, zeker in onrustige economische tijden. Toch is het belangrijk om niet in paniek te raken. Overhaaste beslissingen kunnen je op de lange termijn meer schaden dan helpen. Metro spreekt met een financieel expert die uitlegt waarom stress bij een beursdip onnodig is.

In tijden van importheffingen, met als gevolg een handelsoorlog en een beursval, vragen veel mensen zich af: wat moet ik nu met mijn aandelen? Financieel expert en oprichter van The Female Fix Marianne Bruijn geeft helder advies over hoe je omgaat met deze financiële stress en wat je het beste kunt doen met je beleggingen.

Houd je hoofd koel

Dat het een stressvolle tijd is op de beurs, is wel duidelijk. Toch is er volgens financieel expert Marianne Bruijn alsnog geen reden tot paniek: „Rustig blijven is nummer één. Het is vooral belangrijk je niet te laten leiden door de korte termijn. Je hoort van alles qua negatieve berichtgeving over wisselende koersen, inflatie, een handelsoorlog. Je wordt daardoor zenuwachtig en je bent bang dat je fouten maakt, maar je moet in een dalende koers juist niet verkopen.”

Ze vervolgt: „Dat is hetzelfde verhaal met een koophuis. Die verkoop je ook niet als die in prijs daalt in onzekere tijden. Als je kijkt naar historisch perspectief, dan stijgt de koers altijd weer. Het gaat dus echt om geduld hebben en je vooral niet gek laten maken“, zegt Bruijn. Wat volgens Bruijn een goede tip is tegen het constant stressen om je aandelen, is vooral niet elke ochtend je aandelen te checken en te kijken hoe de beurs ervoor staat. Hoe vaak zij dat checkt? „Een keer per maand. Dat is genoeg.”

Laten leiden door emotie

Emotie noemt Bruijn als de slechtste raadgever als het gaat om beleggen. Als je je daar altijd maar door laat leiden, zal het niet beter gaan. Het is volgens de expert dan ook niet slim om na het horen van slecht nieuws, alles te verkopen en je kop in het zand te steken. „Dat is altijd onverstandig.”

Toch snapt de financieel expert dat dit overweldigende tijden zijn. „Ik kan dat goed begrijpen, maar ook nu is het een goed moment om te beleggen. Het belangrijkste is volhouden. Ik geloof er echt heilig in dat de beurs zich weer gaat herstellen. Dit zag je met corona ook, na de crisis stegen de koersen. Als die mensen die hun aandelen toen hadden verkocht, ze hadden behouden, was dat veel gunstiger geweest. In een crisis is het dus juist handig om vooral stil te blijven zitten.”

Lange-termijn denken

Wat volgens Bruijn het voornaamste doel is met aandelen: langetermijn-denken. „Het is slim om altijd op de lange termijn te beleggen, dan haal je er wat uit. Je begint met een plan en maakt duidelijke doelen voor jezelf. Zo kun je de aandelen ingaan voor een sabbatical, een reis, je pensioen of de studie van je kinderen. Door dit lang vol te houden, haal je er veel uit. Hetzelfde idee geldt bijvoorbeeld met hardlopen: als je het maar een keer doet, heeft het geen effect.”

Een tip van de financieel expert is dan ook om ongeveer vijftig euro per maand in te leggen, maar alleen als je het kunt missen en als je een buffer hebt. Bruijn: „Stel: je hebt dat 1,5 jaar geleden gedaan, dan was je nu heel blij. Dat kun je doen met zowel lage koersen, of hoge koersen. Als je dit bijvoorbeeld vijftien jaar lang doet, heb je veel meer dan als je het op je spaarrekening laat staan.”

Vooral veel spreiden

„Een verstandige belegger spreidt breed”, zegt Bruijn. Zo adviseert ze om verschillende aandelen of obligaties te kopen, en niet van een specifiek bedrijf. Het kiezen van één bepaald aandeel, en daar veel van kopen, is vergelijkbaar met gokken. „Breed spreiden is dus wel het toverwoord.” Deze manier van beleggen wordt ook wel als ‘low risk’ gezien, voor de ‘veilige beleggers’.

Maar stel je hebt wel veel aandelen van één specifiek bedrijf, is er alsnog geen reden tot paniek. „Verkoop ze dan ook niet, en wacht totdat de koersen stijgen”, zegt Bruijn.

Zonder financiële kennis beleggen

Volgens Bruijn is het goed mogelijk om zonder financiële kennis te beginnen met beleggen. „Wel raad ik aan om je in te lezen en bijvoorbeeld podcasts te luisteren. Met weinig ervaring met beleggen zou ik beginnen met ETF’s, oftewel een exchange-traded fund, een passief beheerd beleggingsfonds. Het blijkt dat je als je zo’n ‘mandje’ kiest dat al geselecteerd is, je het dan qua rendement vaak beter doet dan een vermogensbeheerder, een expert op dit gebied.”

Dus veel kennis hebben over beleggen, hoeft helemaal niet om succesvol te zijn. Wel is het volgens Bruijn handig om vooral ‘breed te spreiden’ en ook naar de duurzamere opties te kijken, in plaats van naar alleen economisch voordeel. „Die blijken het vaak op lange termijn beter te doen.”

Wanneer dan wel verkopen?

Volgens Bruijn zijn er maar weinig situaties waarin het écht nodig is om je aandelen te verkopen. „Pas in een extreem scenario, bijvoorbeeld als de euro en de dollar ophouden te bestaan als betaalmiddel, is het verstandig om je aandelen van de hand te doen. Bijvoorbeeld in een scenario waarin alle traditionele betaalsystemen worden vervangen door crypto.” Maar dat ziet Bruijn niet snel gebeuren. „Houd je hoofd vooral koel.”

