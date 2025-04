Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Roep om btw-verlaging energie: ‘We betalen 32 keer zoveel belasting als zakelijke grootverbruikers’

Energiekosten zijn voor steeds minder huishoudens te dragen. Daarom moet de btw op energie worden verlaagt. Dat is de oproep van de Consumentenbond, die vanmorgen klinkt in De Telegraaf.

Verlaging van de btw op elektriciteit kan het voor honderdduizenden huishoudens financieel snel behapbaar maken, zo bepleit de Consumentenbond. De bond bespreek dat vandaag met tal van energie-experts in de Tweede Kamer.

Energie een hot item

Het onderwerp energie is in deze tijd een hot item. Zo heeft diezelfde Consumentenbond een meldpunt geopend om mogelijk tot een massaclaim te komen tegen de energiesector. Het gaat dan om ongeoorloofde tariefwijzigingen van variabele contracten. ‘Mensen kunnen tot 2000 euro terugkrijgen‘, schreef Metro er al over.

Vereniging Eigen Huis (VEH) deed gisteren een oproep aan de energiesector om te komen tot energierekeningen die begrijpelijk en voor iedereen hetzelfde zijn. VEH ziet dat consumenten moeite hebben met moeilijke energierekeningen. „Zij kunnen de kosten niet controleren en leveranciers niet vergelijken.”

Nieuws van de Dag ging op tv ook in op ‘torenhoge energierekeningen’.

‘Btw kan dalen van 21 naar 0 procent’

Vandaag gaat de Consumentenbond dus in op energie en de bond vindt dat de btw daarop moeten worden verlaagd. „Die belastingverlaging mág, volgens de regels vanuit Brussel”, zegt de woordvoerder van de Consumentenbond in De Telegraaf. De btw kan volgens een Europese richtlijn dalen van 21 naar 9 procent. De nieuwe Duitse regering meldde al haar energiebelasting te verlagen.

Kleinverbruikers zoals huishoudens of zzp’ers verdienen financiële steun omdat zij relatief veel belasting betalen, aldus de experts. „Die gewone huishoudens betalen in Nederland maar liefst 32 maal zoveel energiebelasting per kilowattuur elektriciteit als zakelijke grootverbruikers”, verwijst de Consumentenbond naar bedrijven.

