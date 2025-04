Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Moeten Nederlanders zich druk maken over hun pensioen? ‘Pensioenfondsen hard geraakt door beursval’

De importtarieven van Donald Trump hebben een beursval ontketend. ING waarschuwt dat Nederlandse pensioenfondsen hard worden geraakt door de uitverkoop op de aandelenbeurzen en de lagere rentes. Volgens AFM hoeven Nederlanders zich echter geen zorgen te maken dat hun pensioen in gevaar komt.

Particuliere beleggers kijken in paniek toe hun vermogen in korte tijd verdampt door de crash. Gisteren lagen handelsplatformen even plat, omdat zoveel mensen hun aandelen wilden verkopen. Iets wat volgens experts overigens niet aan te raden is.

Maar ook voor pensioenfondsen is dit een spannende tijd. Volgens ING kijken ze met spanning toe hoe de aandelenkoersen en de wereldwijde rentes zich verder ontwikkelen, nu de grote hervormingen van het pensioenstelsel voor de deur staan.

👛 Hervorming pensioenstelsel Uiterlijk 1 januari 2027 moeten de oude pensioenen zijn omgezet naar nieuwe pensioenen. In het nieuwe (omstreden) stelsel gaan de uitkeringen meer meebewegen met de economische omstandigheden. Fondsen beleggen het pensioengeld nog altijd collectief, maar het wordt verdeeld over individuele potten. De premie die een deelnemer betaalt, staat vaak vast, maar de hoogte van de pensioenuitkering niet meer. Daardoor hoeven buffers minder groot te zijn dan in het oude stelsel. De verwachting is daardoor dat pensioenen in goede economische tijden eerder omhoog kunnen.

Perfecte storm voor pensioenfondsen

ING noemt de onrust op de beurzen en lagere rentes, die volgden op de handelsoorlog van de Amerikaanse president Donald Trump, een perfecte storm voor de pensioenfondsen.

De fondsen meten hun financiële gezondheid namelijk via hun dekkingsgraad, die laat zien of ze genoeg geld hebben om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen. Bij een dekkingsgraad van 100 procent is het vermogen gelijk aan de verplichtingen. De dekkingsgraad wordt berekend door de waarde van beleggingen te delen door de waarde van pensioenverplichtingen.

De fondsen worden nu op twee fronten tegelijk geraakt. De daling van de aandelenkoersen verlaagt de waarde van de beleggingen, terwijl lagere rentetarieven de verplichtingen verhogen. ING schat dat de onrust al 4 procent van de gemiddelde dekkingsgraad heeft afgesnoept. De huidige situatie doet volgens de bank denken aan het begin van de coronapandemie en de jaren na de financiële crisis van 2008, toen veel dekkingsgraden onder de 100 procent daalden.

ING schat dat de gemiddelde dekkingsgraad nu 114 procent is. Bij een verdere beursval zou dat naar 100 procent kunnen zakken. Verschillende grote fondsen, waaronder het ABP, hebben volgens de bank een lagere dekkingsgraad dan gemiddeld en lopen het risico dat hun dekkingsgraad te dicht bij de 100 procent komt. Als de dekkingsgraad onder de 100 procent zakt, kan een soepele overgang naar het nieuwe stelsel niet worden gegarandeerd.

Reacties pensioenfondsen

Pensioenfonds Zorg en Welzijn laat weten de ontwikkelingen nauwgezet te volgen. De dalende koersen hebben volgens het fonds op dit moment geen invloed op de pensioenen, waarvan de hoogte voor 2025 vastligt. Van een effect op de overgang naar het nieuwe stelsel is volgens PFZW op dit moment geen sprake.

Ook het ABP houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten. Als belegger op lange termijn stelt het fonds het hoofd koel te houden. „We beleggen twintig tot zestig jaar vooruit en dat geeft een ander perspectief op de politieke en economische actualiteit dan voor beleggers die op korte termijn handelen.”

AFM: Nederlanders hoeven zich geen zorgen te maken

Bestuurder Jos Heuvelman van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt dat Nederlanders zich geen zorgen hoeven te maken dat hun pensioenen in gevaar komen door de keldering van de aandelenbeurzen van de laatste dagen.

Pensioenfondsen zijn volgens de toezichthouder bij uitstek langetermijnbeleggers. „Het valt nu even wat tegen”, erkent Heuvelman. Maar over een iets langere termijn zijn de beursgraadmeters juist gestegen. „We hebben een enorme rally gehad. Dus ik zou zeggen, niet in paniek raken.”

Hoewel de Nederlandse pensioenen in het nieuwe stelsel nog meer verbonden zijn aan de beleginggingsprestaties van pensioenfondsen, ziet Heuvelman geen reden om om af te zien van de ingrijpende pensioenhervormingen die al in gang zijn gezet.

„We wilden het pensioen wat dichter leggen bij de ontwikkelingen in de buitenwereld, de ontwikkelingen van de economie. En als die dan wat volatiel is, ja dan merk je dat ook terug in de pensioenen.”

