Oproep: kom toch eens met een begrijpelijke energierekening die voor iedereen hetzelfde is

Een uniforme, overzichtelijke energierekening met dezelfde termen en opbouw, die zo voor iedereen begrijpelijk is. Dat is de wens en oproep van Vereniging Eigen Huis (VEH). De belangenvereniging en consumentenorganisatie voor particulieren met een eigen huis wil dat we allemaal een gestandaardiseerde energierekening krijgen.

De reden? Wat VEH betreft, sturen energieleveranciers ‘ons’ wel keurig een energierekening, maar zijn er te veel soorten. De rekeningen zijn uiteenlopend en vaak onbegrijpelijk. Daardoor hebben consumenten moeite om hun kosten te controleren en leveranciers te vergelijken.

Energie en de bijbehorende energierekening zijn momenteel sowieso veel in het het nieuws. Wat te denken van een op handen zijnde massaclaim tegen de energiesector (hier kun je je melden als je dat wilt). Of het – positieve – bericht dat huishoudens wat minder voor hun energie gaan betalen, maar dat dat tegelijkertijd niet voor iedereen geldt.

Wens energierekening ‘moet verplicht worden’

Cindy Kremer, directeur Vereniging Eigen Huis, is luid en duidelijk: „Wij pleiten voor een gestandaardiseerde energierekening die begrijpelijk, controleerbaar en vergelijkbaar is. Energieleveranciers moeten verplicht worden om dezelfde termen en indeling te hanteren, zodat consumenten inzicht krijgen in hun energiekosten.”

In onderstaande video hoor je dat mensen bij het zien van hun energierekening weleens bijna van hun stoel vallen.

Op pad met politici

Je kunt dit als organisatie natuurlijk wel roepen, maar volgt er ook actie? Ja. Om dit probleem met de energierekening onder de aandacht te brengen, organiseerde Vereniging Eigen Huis al werkbezoeken met Tweede Kamerleden Suzanne Kröger (GroenLinks-PvdA), Wytske Postma (NSC) en Henk Vermeer (BBB) bij leden van de vereniging. Tijdens de bezoeken werd duidelijk hoe groot de verschillen tussen energierekeningen zijn. Het is nu afwachten of de politici het aangekaarte onderwerp daadwerkelijk oppakken.

🔌 Wat is er onduidelijk aan de energierekening? Waar sommige jaarafrekeningen elf pagina’s tellen, passen andere op twee pagina’s (maar missen dan belangrijke details). Daarnaast blijkt dat relatief nieuwe kosten, zoals de terugleverkosten voor zonnepaneeleigenaren, op verschillende manieren worden berekend en benoemd door energieleveranciers.

‘Goed vergelijken en de beste keuze maken’

Uit gesprekken met tientallen leden van Vereniging Eigen Huis blijkt dat veel consumenten hun energierekening niet begrijpen. Dit probleem wordt steeds urgenter door de invoering van nieuwe kostenposten zoals de eerder genoemde terugleverkosten voor zonnepaneeleigenaren en in de toekomst mogelijk variabele netbeheertarieven. Cindy Kremer: „Ook bij het vergelijken van aanbiedingen van energieleveranciers is het belangrijk dat tarieven en kosten op een eenduidige manier worden vermeld. Dan kunnen consumenten de contracten vooraf goed vergelijken en de beste keuze maken.”

Kremer heeft een voorbeeld waarmee een energierekening voor huiseigenaren een stuk verbeterd zou worden: „Het Uniforme Pensioenoverzicht (UPO) kan als voorbeeld dienen. Complexe pensioeninformatie wordt door pensioenfondsen en verzekeraars op dezelfde wijze aangeboden en toegelicht. Daarnaast moeten leveranciers ondersteuning bieden aan klanten die moeite hebben hun rekening te begrijpen, bijvoorbeeld via hulploketten of online tools.”

