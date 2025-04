Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Voorkom onnodig stoken in de zomer dankzij déze thermostaatinstelling

Nu de zomer steeds dichterbij komt, is het niet meer nodig om je verwarming nog aan te zetten. Misschien denk jij wel je verwarming al uit staat, maar is dat wel écht zo? Het zou zomaar kunnen dat je ongemerkt toch aan het stoken bent in de zomer.

Metro legt je hier uit hoe je je verwarming op zomerstand kan zetten.

Wat niet iedereen weet, is dat de meeste (moderne) thermostaten een zogeheten zomerstand hebben. Deze stand voorkomt dat je cv-ketel in de zomer toch aanslaat en je huis verwarmt. Als het bijvoorbeeld in de ochtend nog wat kouder is en de temperatuur op je thermostaat te hoog is ingesteld, kan de cv-ketel alsnog aanslaan. Hierdoor betaal je onnodige stookkosten. Door de zomerstand in te schakelen, hoef je hier niet bang voor te zijn. Het fijne is dat je deze stand met één klik inschakelt en er de rest van de zomer niet meer naar om hoeft te kijken.

Onnodig stoken in de zomer

Als je ketel op de zomerstand staat, kun je het beste de kranen van je radiatoren volledig opendraaien. Als je de radiatoren namelijk in de zomer gesloten houdt, kunnen ze vastlopen. En dat zorgt er weer voor dat je radiatoren in de winter niet meer kunnen opwarmen. Mocht je nu een oudere thermostaat hebben en je hebt geen zin in onnodige stookkosten, kun je deze het beste instellen op 12 graden, dan weet je zeker dat de verwarming niet aanslaat tijdens een koude nacht.

Als je een klokthermostaat hebt, dan kun je zelfs een bepaalde temperatuur instellen voor overdag en ’s nachts. Je kunt bijvoorbeeld instellen dat de thermostaat ’s nachts 2 tot 5 graden lager staat, zodat je niet onnodig energie verbruikt als de temperatuur ’s nachts daalt.

Mocht je de verwarming in de winter weer aanzetten, moet je wel eerst dit doen.

Laatste tip

Een andere tip om onnodige stookkosten te voorkomen is door het cv-circuit op je ketel zelf uit te stellen. Bij veel combiketels heb je namelijk de mogelijkheid om de functie voor centrale verwarming en warm tapwater apart van elkaar aan en uit te schakelen. Wanneer je de cv-functie op het bedieningspaneel uitschakelt, weet je zeker dat je niet ongemerkt aan het stoken bent.

In deze stukken schreven we eerder ook al tips en weetjes als het gaat om het verwarmen van je huis:

Reacties