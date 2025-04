Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Minder concurrentie, meer kansen: dit is hét moment om te solliciteren

Wie de afgelopen maanden tevergeefs heeft gesolliciteerd, doet er goed aan het nog een keer te proberen – juist nú. Uit nieuwe cijfers van Nationale Vacaturebank blijkt namelijk dat er in het tweede kwartaal van het jaar fors minder sollicitaties worden verstuurd dan aan het begin van het jaar.

De concurrentie is dus lager, terwijl het aantal openstaande vacatures nog steeds hoog is.

„Voor sollicitanten is dit een unieke kans om extra op te vallen”, zegt Sharita Boon, directeur van Nationale Vacaturebank. Uit hun data blijkt dat er in het tweede kwartaal gemiddeld 30 procent minder wordt gesolliciteerd dan in de eerste drie maanden van het jaar. „Mensen beginnen vaak fanatiek met solliciteren in januari, maar in april en mei neemt dat enthousiasme wat af. Wie nu solliciteert, ligt dus minder snel onderop de stapel.” En aangezien we toch met z’n allen langer door moeten werken, tot ons 70e zoals het ernaar uit ziet, kun je maar beter werk doen waar jouw hart echt ligt.

Werkloosheid stijgt, vooral onder 25- tot 45-jarigen

De cijfers komen op een opvallend moment. Uit nieuwe data van het CBS blijkt dat de werkloosheid de afgelopen drie maanden is gestegen met 7.000 mensen, vooral in de leeftijdsgroep tussen 25 en 45 jaar. In totaal zijn er nu 395.000 werklozen in Nederland.

„Gezien de grote vraag naar personeel is het des te opvallender dat er meer werklozen bij kwamen”, zegt Boon over de stijging. „Vooral in de groep 25- tot 45-jarigen blijkt het dus lastig een passende baan te vinden.” Dat komt onder andere doordat sommige functies specifieke diploma’s of ervaring vragen. Ook reistijd speelt mee – de perfecte baan is er misschien wel, maar niet in de buurt.

Minder mensen solliciteren, meer kans op te vallen

Uit cijfers van Nationale Vacaturebank blijkt dat het tweede kwartaal van het jaar steevast rustiger is op sollicitatiegebied. Afgelopen jaar daalde het aantal sollicitaties in deze periode met 29,3 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat betekent: minder mensen die reageren op dezelfde functie en dus meer kans om op te vallen.

Opvallend genoeg komt de grootste piek in sollicitatieactiviteit niet in januari – zoals vaak wordt gedacht – maar juist na de zomer. Wie het slim aanpakt, grijpt dus nu zijn kans.

Administratie en logistiek populair

Wie meer kans wil maken op een baan, kan overwegen buiten de eigen sector te kijken. Uit de cijfers van Nationale Vacaturebank blijkt dat vooral functies in de administratie en logistiek populair zijn. Maar juist daardoor zijn die vacatures ook snel vervuld.

Een sector waarin verrassend veel kansen liggen, is de techniek. Zelfs zonder ervaring kun je daar vaak instappen. Denk aan functies als monteur in opleiding. Je krijgt dan een volledig betaalde opleiding en verdient tegelijkertijd al een goed salaris – soms tot wel 3.400 euro bruto per maand. Metro schreef onlangs al over het salaris van loodgieters, die in onze kenniseconomie hard nodig zijn en dan ook hoog uurtarief in rekening mogen brengen.

Ook in andere sectoren bieden werkgevers steeds vaker interne opleidingen aan, vaak met uitzicht op een vast contract.

Voorbereiding op sollicitatiegesprek

Voor wie zich toch liever op die ene droombaan richt, zijn voorbereiding en zelfkennis belangrijker dan ooit. Boon raadt aan om niet onvoorbereid een sollicitatiegesprek in te gaan. „Het sollicitatiegesprek is voor velen erg spannend. Er hangt natuurlijk ook veel vanaf, dus je wilt het zo goed mogelijk doen.” Ze adviseert om ChatGPT te gebruiken als hulpmiddel: hierdoor krijg je een idee van de vragen die je kunt verwachten.

Ook over salarisonderhandelingen moet je goed nadenken. „Noem niet zomaar een bedrag op”, zegt Boon. „Kijk bijvoorbeeld eens in de salariswijzer wat een realistisch bedrag is en onderbouw waarom je denkt dat je dat bedrag waard bent.”

Gunstige periode om te solliciteren

Hoewel het misschien niet als het moment voelt om te solliciteren – het weer wordt mooier, mensen zijn minder actief – blijkt juist deze periode bijzonder gunstig. Minder concurrentie betekent een grotere kans dat jouw sollicitatie wordt opgemerkt.

Of je nu overweegt om van baan te switchen, een opleiding te volgen naast je werk of simpelweg beter voorbereid een gesprek in wilt gaan: de komende maanden zijn hét moment om in actie te komen.

