Massaclaim en belasting uitgelegd: zo krijg je geld terug op je energierekening

Er is veel te doen rondom de energiesector en de hoogte van de energierekening. Voor velen rijzen de kosten de pan uit, zeker voor de mensen die al moeite hebben met rondkomen. Ook Metro schreef deze week over de massaclaim die tegen de energiesector is gestart en over de roep om een lagere belasting op energie. In bovenstaande video van Nieuws van de dag wordt uitgelegd hoe je geld terug kan krijgen op je energierekening.

De Consumentenbond opende deze week een meldpunt waar je kunt aanhaken bij de massaclaim tegen de energiesector. Zo krijgen zij een beeld van hoeveel mensen gedupeerd zijn en wat de schade is.

Geld terug op je energierekening

Gisteren kwam de Consumentenbond met het nieuws dat particuliere gebruikers 32 keer zoveel aan energiebelasting betalen als zakelijke grootverbruikers. Volgens de bond kan de belasting op energie flink omlaag, tot zelfs 0 procent.

