Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Loodgieters schaars en soms peperduur, dit moet je weten voordat je er eentje inhuurt

Er is een schreeuwend tekort aan vakmensen als loodgieters. Hierdoor ben je misschien al blij als je eentje vindt, maar kunnen ze ook peperduur zijn. Om nare verrassingen te voorkomen, kun je beter niet over één nacht ijs gaan. Dit moet je weten voordat je een loodgieter inhuurt.

Een loodgieter richt zich onder andere op het onderhouden, aanleggen en repareren van sanitaire voorzieningen. Metro schreef al eerder over de tekorten aan loodgieters, een probleem dat al jaren speelt. Voor 2022 was er sprake van een tekort van zo’n 2500 loodgieters, met lange wachttijden voor de reparatie van een kraan. Sindsdien zit het beroep weer in de lift, onder meer omdat je een goed salaris krijgt. Veel bedrijven staan te springen om loodgieters.

Wat je moet weten voor je een loodgieter inhuurt

Een expert van Werkspot adviseert om allereerst de kwalificaties van een loodgieter te controleren en zoveel mogelijk informatie te winnen vóór de klus. Wat gaat het kosten? Wanneer wordt de klus uitgevoerd? „Duidelijke communicatie tussen klant en vakman is essentieel.”



Het helpt ook om zelf voldoende details door te geven. „Een loodgieter kan alleen een nauwkeurige offerte maken als hij of zij een gedetailleerde omschrijving van de klus heeft.” Je kunt dan denken aan informatie over parkeergelegenheid en de toegankelijkheid van je huis.



Deze punten kun je volgens de expert vooraf vragen en/of checken:

Rekent hij of zij voorrijkosten of reiskosten? „Sommige vakmensen rekenen voorrijkosten of een hoger tarief voor het eerste uur om reiskosten te dekken, vooral als ze parkeerkosten of lange afstanden in rekening moeten brengen.”

Heeft hij of zij referenties of beoordelingen? Wellicht vind je online ervaringen van andere klanten, maar je kunt ook vragen of de loodgieter je in contact brengt met een eerdere klant.

Heeft hij of zij een specialisme? Dit is zeker relevant als je een complexe of specialistische klus in de aanbieding hebt. Denk aan badkamerinstallaties. „Bepaalde soorten werk, zoals elektrische installaties of klussen met gasketels, vereisen bovendien een specifieke certificering en voorschriften.”

Is alles inbegrepen in de offerte? Zo niet, vraag dan om een totaalbedrag, bij voorkeur schriftelijk. Sommige vakmensen nemen kosten voor materialen, reiskosten of belastingen niet op in hun offerte en rekenen alleen de arbeidskosten.

Wat is de planning en welke uren verwacht hij of zij te werken? Dat is handig voor je agenda, maar ook voor het kostenplaatje. Wellicht zijn er extra kosten voor avond- of weekendwerk. Ook goed om te weten: hoe er wordt omgegaan met onvoorziene problemen of complicaties die de klus langer laten duren.

Zijn schoonmaak- en verwijderingsdiensten inbegrepen? Dit verschilt per vakman. „Het afvoeren van grote items, zoals een oud bad of leidingwerk, kan lastig zijn.”

Noodgeval? Nóg lastiger

Bij een noodgeval is het soms nóg lastiger om een goede loodgieter te vinden. Maar de expert tipt om deze vragen wel mee te nemen:

Zijn de spoedkosten inbegrepen? „Sommige loodgieters nemen spoedkosten niet mee in hun oorspronkelijke tarief, terwijl de meesten wel een aangepast uurtarief hanteren voor spoedklussen.”

Is hij of zij verzekerd voor deze specifieke klus (en tot welk bedrag)? Zo voorkom je dat je aansprakelijk bent voor eventuele schade. „Als slecht vakmanschap leidt tot lekkages of andere problemen en de vakman niet gecertificeerd of verzekerd is voor dat type werk (zoals gasverwarming of elektriciteit), is de kans groot dat je opstalverzekering niet uitkeert.”

Hoe snel kan hij of zij er zijn?

Reacties