Linkshandige bazen vaker succesvol dan rechtshandige bazen, zo blijkt uit nieuw onderzoek

Sturen linkshandigen een bedrijf anders aan dan rechtshandigen? Naar het antwoord op die vraag gingen Amerikaanse onderzoekers naar op zoek.

Ongeveer 10 procent van de wereldbevolking gebruikt hun linkerhand het meest en er wordt al jaren gespeculeerd over mogelijke psychologische verschillen tussen links- en rechtshandigen.

Zo zouden linkshandigen creatiever zijn. Eerdere onderzoeken richtten zich vooral op artistieke creativiteit, maar creativiteit is óók buiten de kunstwereld van belang, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven, waar vernieuwende oplossingen en producten het verschil kunnen maken.

Linkshandige of rechtshandige CEO’s

Een nieuwe studie, gepubliceerd in het Journal of Behavioral and Experimental Finance, richtte zich op de vraag of linkshandige topbestuurders hun bedrijf innovatiever maken. Onder leiding van wetenschapper Long Chen van de Costello College of Business stelden onderzoekers een lijst samen van 500 CEO’s van grote Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven. Via videobeelden, foto’s én directe vragen aan bedrijven werd bepaald of de CEO linkshandig of rechtshandig was.

Om innovatiesucces te meten, keken de onderzoekers naar het aantal verleende patenten en hoe vaak die patenten werden geciteerd, een maatstaf voor de economische en technologische impact. Ook hielden ze rekening met andere factoren, zoals geslacht, omdat mannen vaker linkshandig zijn dan vrouwen.

👇 Wat is een patent? Een patent, of met een ander woord octrooi, is de rechtsbescherming van een uitvinding. Iemand of een bedrijf dat een uitvinding claimt en het eigendom krijgt toegewezen, mag het produceren, verkopen of exploiteren op welke manier dan ook. Een patent moet je aanvragen bij de Nederlandse Octrooiraad en/of het Europees Octrooibureau. Het eerste patent in ons land werd in het jaar 1584 verleend aan de waterpomp van Simon Stevin.

Meer patenten voor de linkshandigen

Wat blijkt? 8 procent van de onderzochte CEO’s blijkt voorkeur te hebben bij hun linkerhand. Maar opvallender is dat bedrijven met een linkshandige CEO meer patenten binnenhaalden én dat hun patenten vaker werden geciteerd. Zelfs na uitgebreide statistische controles bleef dit effect overeind.

Nog interessanter: wanneer een bedrijf overstapte van een rechtshandige naar een linkshandige CEO, nam het innovatiesucces toe. De omgekeerde wissel, van links- naar rechtshandig leiderschap, liet géén verbetering zien.

Innovatieve uitvinders

Hoe komt het dat linkshandige CEO’s innovatiever lijken te zijn? Volgens de onderzoekers spelen twee zaken een rol. Ten eerste blijken linkshandige CEO’s vaker zelf uitvinders te zijn. Daarnaast stelden zij vaker immigranten aan het werk, die nieuwe perspectieven binnen brachten en zo innovatie stimuleerden.

Linkshandigheid van de CEO blijkt een verrassend sterke voorspeller van innovatiesucces binnen bedrijven. Hoewel innovatie slechts één aspect van zakelijk succes is, kan het in veel sectoren doorslaggevend zijn. En ja, een linkshandige aan de top maakt dus écht verschil.

