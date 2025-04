Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Jongeren hebben flink geldstress, hoe ver zouden ze gaan voor een jaartje financiële rust?

Jongeren en geldstress, het blijft een ding Een op de drie jongeren maakt zich zorgen over de status van hun bankrekening. Ze zouden bovendien ver gaan voor een jaartje zonder financiële stress, blijkt uit onderzoek van Marktplaats.

Nederlandse jongeren kampen steeds vaker met geldzorgen. Schulden liggen snel op de loer, zeker met verleidingen als achteraf betalen en online gokken. De vooruitzichten op de grillige woningmarkt zijn niet al te florissant en het inflatiespook tierde de afgelopen jaren welig. Ruim driekwart (76 procent) vindt dat hun generatie pech heeft gehad met de huidige economie. Een op de drie jongeren (32 procent) maakt zich zorgen over zijn of haar financiële situatie.

Maar is deze economische tijd wel de boosdoener, of kan het ook de spreekwoordelijke gat in de hand zijn? De helft van de jongeren (49 procent) is van mening dat hun generatie te veel geld uitgeeft aan ‘luxe’ items, waardoor ze geen geld overhouden voor grotere aankopen.

💶 Jongeren met een schuld Van de Nederlandse jongeren tussen de 16 en 27 jaar heeft 49 procent een financiële schuld. Velen hebben een studieschuld of een persoonlijke lening die ze nog af moeten betalen. 52 procent van de jongeren gebruikt achteraf-betaalmiddelen zoals creditcards en apps als Klarna en Riverty. 11 procent is hierdoor in de schulden gekomen. Problematische schulden van huishoudens kosten de maatschappij jaarlijks op zijn minst 8,5 miljard euro.

Jongeren besparen op kleding, uitgaan en meer

Wat zou jij doen voor een jaar zonder financiële zorgen aan je kop? 61 procent van de ondervraagde jongeren zou social media vaarwel zeggen. 55 procent zou hun haar afknippen en doneren. Eén op de drie jongeren zou hun huisdier een jaar kunnen missen en 14 procent zou een jaar lang het contact met hun vrienden opgeven.

Dat is natuurlijk hypothetisch, maar er wordt door jongeren ook écht bespaard. Zo werd er het afgelopen jaar door 43 procent van de ondervraagde jongeren minder uitgegeven aan kleding. Ook op uitgaan (42 procent), ‘to go’-producten als koffie en broodjes (41 procent), uitstapjes zoals de bioscoop en festivals (38 procent) en elektronica en gadgets (32 procent) werd beknibbeld.

Een zakcentje verdienen met spullen verkopen

Veel jongeren willen naast besparen ook bijverdienen. Bijna een kwart (23 procent) is voortdurend op zoek naar manieren om een extra zakcentje te verdienen. Vorig jaar bleek al dat steeds meer 15- en 16-jarigen de afgelopen jaren zijn gaan werken, waarvan bijna een derde als vakkenvuller.

Een op de vijf jongeren (19 procent) verkoopt maandelijks spullen die ze niet meer nodig hebben. Een op de vijf (21 procent) zegt dat ze voor meer dan 500 euro aan verkoopbare spullen in huis hebben. Een kwart (24 procent) schat dit tussen de 200 en 500 euro en een op de drie (35 procent) tussen de 50 en 200 euro. De spullen die jongeren volgens Marktplaats het vaakst verkopen zijn: kleding & accessoires (61 procent), boeken, games of films (47 procent), speelgoed (33 procent), elektronica (31 procent) en hobbyartikelen (28 procent).

Reacties