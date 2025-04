Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Huizen iets goedkoper geworden, zet die trend zich verder voort?

Vorig jaar braken de huizenprijzen record na record, maar dit kwartaal zijn koopwoningen zowaar iets goedkoper geworden. Ook het aanbod steeg flink. Zet die trend zich voort, of moeten we niet te vroeg juichen?

Vandaag meldde de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) dat bestaande huizen in het eerste kwartaal van dit jaar 1,8 procent goedkoper waren dan in het laatste kwartaal van vorig jaar. De gemiddelde prijs lag begin 2025 op 473.000 euro, eind 2024 was dit nog 485.000 euro. De huizenprijzen bereikten in 2024 meerdere keren een nieuw record.

De makelaarsorganisatie zegt echter dat het wel vaker voorkomt dat de prijzen in een eerste kwartaal dalen. Vergeleken met het eerste kwartaal van 2024 lagen de prijzen 9,7 procent hoger.

NVM: lagere huizenprijzen en meer huizen verkocht

Er zit flink vaart in de huizenmarkt, stelt de NVM. Afgelopen kwartaal werden veel meer huizen verkocht, vooral meer appartementen. Bijna 34.000 huizen kregen een nieuwe eigenaar, ruim 13 procent meer dan een jaar eerder.

Volgens de makelaarsorganisatie is het opvallend dat een op de vijf verkochte huizen vorig kwartaal een voormalige huurwoning was. In de gemeenten van de vier grootste steden van Nederland was dit zelfs twee op de vijf. Ook het aanbod is de afgelopen drie maanden gestegen.

Uitpondwoningen dempten de prijs

De zogenoemde ‘uitpondwoningen’ drukten vorig kwartaal op de gemiddelde prijs, aldus de NVM. Dat zijn voormalige huurhuizen van investeerders die te koop zijn gezet nadat de huurders zijn vertrokken.

Dat komt sinds vorig jaar veel vaker voor, door ongunstigere wetten en regels voor verhuurders. Met name de Wet betaalbare huur is een boosdoener. Die wet geldt sinds 1 juli en houdt in dat de maximale huurprijs wordt bepaald op basis van een puntensysteem, het woningwaarderingsstelsel. De wet van woonminister Hugo de Jonge moest het verlossende antwoord zijn op de woekerprijzen op de krappe woningmarkt, maar het lijkt erop dat deze wet verhuurders massaal aanzet tot de verkoop van huurwoningen. Het is nu minder aantrekkelijk een huis opnieuw te verhuren.

De woningen die zij verkopen zijn volgens de makelaarsorganisatie vooral appartementen en kleinere huizen. Ook hebben dit soort woningen vaak een slechter energielabel en zijn ze van slechtere kwaliteit. Hierdoor dempen ze de verkoopprijzen.

🏠 Invloed importtarieven op woningmarkt Maandag ontketenden de importtarieven van de Amerikaanse president Donald Trump een beursval. De AEX-index op het Damrak is vandaag, na de opschorting van de heffingen, ruim 7 procent omhooggeschoten. Volgens econoom Bert Colijn is de impact van de onzekere situatie op de beurs op de woningmarkt beperkt. „De beursdalingen lijken misschien op eerdere crises, zoals tijdens corona, maar dat hoeft niet automatisch tot een daling van huizenprijzen te leiden. De financiële positie van veel Nederlandse huiseigenaren is nog steeds goed. Daarnaast daalt de rente licht, wat juist een aanzuigende werking op de huizenmarkt kan hebben”, zei hij in EenVandaag.

Gaan de prijzen van bestaande koophuizen dalen?

Lana Gerssen, de voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen, verwacht niet dat de prijzen van bestaande koophuizen dit seizoen verder zullen dalen. „Het lijkt me niet vanzelfsprekend dat er weer een daling komt.” Ze vermoedt dat de afname een seizoenseffect is.

„We zagen in de afgelopen vijf jaar vier keer een daling in het eerste kwartaal. Maar de jaar op jaarstijging is nog steeds behoorlijk fors en de markt is nog steeds heel krap”, legde ze uit. Ze wijst er ook op dat er nog altijd vaak wordt overboden en dat in het afgelopen kwartaal vooral veel appartementen werden verkocht.

Wel is het volgens haar bemoedigend dat de huizenmarkt aantrekt met meer verkopen en een breder aanbod. „Een flink deel daarvan zijn betaalbare voormalige huurwoningen, die met name voor starters ruimte bieden om de koopwoningmarkt te betreden.” Voor mensen die voor het eerst een huis willen huren, wordt de situatie volgens haar wel „steeds schrijnender”. Al langer is duidelijk dat het huuraanbod opdroogt door de nieuwe wetgeving.

Nederland moet er wat Gerssen betreft voor zorgen dat nieuwbouw weer haalbaarder en betaalbaarder wordt. Daarvoor is volgens haar „slimmer, eenvoudiger en sneller” ontwikkelen nodig.

