Deel dit artikel: Share App Mail Pin

‘Huishoudens hebben soms duizenden euro’s te veel betaald voor energie’

125.000 Nederlanders hebben zich in ruim twee weken tijd aangesloten bij het ‘meldpunt energie’. De reden: huishoudens hebben de afgelopen jaren mogelijk enkele honderden tot wel duizenden euro’s te veel betaald voor gas en elektra. Vandaag klinkt een oproep aan mensen die zich nog niet hebben gemeld.

Let wel: het gaat hier om mensen die vanaf 1 april 2017 een variabel energiecontract hadden met hun energieleverancier. Het meldpunt energie is ook op 1 april – maar dan dit jaar – in het leven geroepen door de Consument en Vereniging Eigen Huis.

Onterechte tussentijdse tariefwijzigingen energie

Wat is er ook alweer aan de hand? Tussentijdse wijzigingen in de tarieven van variabele energiecontracten zouden oneerlijk zijn. Amber Kortzorg van het consumentenprogramma Kassa vertelde er onlangs in talkshow Beau over. Een Friese jurist kaartte de in zijn ogen onterechte tariefwijzigingen voor energie aan bij de rechter. Kortzorg: „De rechter heeft deze jurist gelijk gegeven. Voordat een contract gewijzigd mag worden, moet dat vooraf duidelijk zijn. Minimaal dertig dagen van tevoren moet je dat te horen krijgen en het moet in begrijpelijke taal worden uitgelegd. En het moet redelijk zijn, gebaseerd op valide argumenten.”

Sowieso is energie een al langere tijd veelbesproken onderwerp, zoals je hieronder kunt zien.

4,5 miljoen huishoudens ‘maken kans’?

Amber Kortzorg sprak bij Beau van 4,5 miljoen huishoudens die ‘mogelijk tot 2000 euro aan geld betaald voor energie kunnen terugvorderen’. Metro legde je al eerder uit hoe de massaclaim in z’n werk gaat en hoe je eraan – als je aanspraak denkt te maken – mee kunt doen.

Vele duizenden Nederlanders hebben zich inmiddels dus aangesloten. Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond roepen consumenten met variabele energiecontracten vandaag nogmaals op zich te melden. Deze organisaties spreken van ‘honderden tot duizenden euro’s’ die mensen zouden kunnen terugkrijgen.

‘Energie-krachten’ gebundeld

Cindy Kremer, directeur Vereniging Eigen Huis: „Hier bundelen twee grote consumentenorganisaties hun krachten. Vereniging Eigen Huis heeft hiervoor een speciaal meldpunt geopend op eigenhuis.nl/meldpunt. Zowel leden als niet-leden kunnen hier gebruik van maken, dubbel aanmelden is niet nodig.”

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: „Wij hebben inmiddels 125.000 aanmeldingen via het meldpunt dat we openden samen met ConsumentenClaim. En hoe meer mensen zich melden, hoe beter. Daarom slaan we de handen ineen met Vereniging Eigen Huis.”

De consumentenorganisaties gaan in gesprek met de energieleveranciers en de branchevereniging Energie Nederland en willen dat de leveranciers gedupeerden compenseren voor de onterecht geïnde geldbedragen.

Reacties