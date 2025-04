Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wist je dat je gratis hulp kan inschakelen voor energiebesparend advies? Dat werkt zó

Energie besparen is heel makkelijk, maar je moet maar nét weten waar je op moet letten. Heb jij geen idee? Dan hebben we goed nieuws voor je, want er is genoeg gratis energiehulp beschikbaar. Metro legt hier uit hoe je aanspraak kunt maken op gratis energiebesparend advies en bij wie je allemaal terecht kunt.

Als jij graag een vermindering van je energiekosten wil zien én je vindt het belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan, dan zijn er heel wat maatregelen die je thuis kunt nemen. Zo kun je bijvoorbeeld overstappen op led-lampen of energiezuinige apparaten aanschaffen. Maar er zijn nog veel meer energiebesparende tips die erg effectief zijn en gelukkig zijn er genoeg organisaties die jou (gratis) van energiebesparend advies kunnen voorzien.

Kans bestaat dat Nederland overigens niet warmer, maar kouder wordt door klimaatverandering.

Regionaal Energieloket

Het Regionaal Energieloket is een liefdadigheidsorganisatie die je kan helpen bij het verduurzamen van je huis. Ze kunnen je telefonisch tips en advies geven over energie besparen. Denk bijvoorbeeld aan gratis dingen die je meteen kunt doen of kleine veranderingen aan je huis die weinig geld kosten.

Ook kan het loket je advies geven over grote aanpassingen in je huis om te besparen, denk bijvoorbeeld aan isolatie of zonnepanelen. Daarnaast kunnen ze je informatie geven over subsidies en leningen. Mocht je echt specifiek voor je woning een duurzaamheidsplan op maat willen maken, dan betaal je wel kosten.

VvE Duurzaamheidsloket

Dit is een loket dat jouw VvE kan helpen bij verduurzamen van jullie woningen. Ook hier kun je (telefonisch) gratis advies inwinnen over subsidies en leningen. Er zijn namelijk veel energiebesparende maatregelen die je kunt betalen met speciale leningen en subsidies, maar ook hier moet je maar net van op de hoogte zijn. Mocht je iets uitgebreider advies willen en bijvoorbeeld je huis willen analyseren met infraroodfoto’s/warmtefoto’s, dan betaal je uiteraard wel kosten.

Vanaf nu kun je subsidie aanvragen voor je energiekosten en dat werkt zó.

Steffie helpt!

Ook kun je je laten adviseren door Steffie. Op deze website vind je allerlei handige energiebesparende tips, maar je kunt ook bellen om gratis advies in te winnen over het besparen van energie. Het fijne aan Steffie is dat ze je in verschillende talen kan helpen, denk bijvoorbeeld aan Nederlands, Engels, Somalisch en Turks.

Gratis energiebesparende advies in je gemeente

Je kunt natuurlijk ook altijd kijken of er energiecoaches in je gemeente zijn die je van gratis advies kunnen voorzien. Tot slot heeft Milieu Centraal nog een handige tool waarbij je kunt zien wat de mogelijkheden van gratis energiehulp zijn in je buurt.

