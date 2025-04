Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Goudhandel neemt toe in Nederland: ‘Staat bekend als veilige belegging in onzekere tijden’

Inflatie, crashes op de beursvloer, dure woningen en meer onzekerheden. In deze huidige, onrustige, tijd is het allemaal maar financieel onzeker en schommelend. Maar wat behoudt altijd waarde? Goud. En het blijkt dat steeds meer Nederlanders de afgelopen tijd goud kochten en verkochten.

Begin deze week schudde president Donald Trump de boel even flink op met zijn handelsoorlog. Maandag zagen particuliere beleggers in paniek hun vermogen in korte tijd verdampen. Maar inmiddels is de tumult ook weer wat afgekoeld.

Goudhandel neemt toe

Maar in geopolitieke en financieel onrustige tijden lijkt ook de goudkoorts toe te nemen. Dat blijkt uit data van Goudwisselkantoor. Het edelmetaal staat bekend als een veilige belegging. Goudwisselkantoor laat aan De Telegraaf weten dat de verkoop en inkoop van goud toeneemt. Zij draaiden sinds begin dit jaar ‘het beste kwartaal ooit’.

„Veel particulieren die gouden sieraden bezitten, realiseren zich door de onverminderde stijging van de goudkoers dat goud veel kan opleveren en wisselen hun gouden objecten in voor geld”, laat het wisselkantoor weten.

Goud als belegging in onzekere tijden

De goudprijs ging de afgelopen tijd omhoog en ook de verkoop van gouden sieraden en sloopgoud nam toe. En dat zorgt ervoor dat de totale waarde van het ingekochte edelmetaal vorig jaar met 54 procent is gestegen.

Johan de Ruiter van Goudwisselkantoor herkent de toename van goudhandel. „Dat laat zien dat goud zijn waarde als waardevaste belegging in onzekere tijden opnieuw heeft bewezen. Bovendien zien we dat meer dan de helft van de kopers voor de eerste keer koopt.”

Geopolitieke spanningen

Oorlog in Oekraïne en het Midden-Oosten en de handelsoorlog van Trump: zulke geopolitieke dreiging en drijven ook de goudprijs op. „Door deze optelsom van onzekere factoren kunnen we voor de komende periode niets uitsluiten. Zo moeten we rekening houden met de mogelijkheid dat de VS en andere landen heffingen opleggen op de handel in goud, waardoor de lokale inkoop hiervan op termijn duurder kan worden. Aan de andere kant zal dit óók zorgen voor een groeiende vraag naar fysiek goud als veilige haven in onzekere tijden”, aldus De Ruiter.

