Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Je gaat niet in de zorg werken voor het ruime salaris’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 27-jarige Cathelijn, die niet bijster veel verdient in de zorg, maar wel happy is.

Naam: Cathelijn (27)

Beroep: werkt in de gehandicaptenzorg

Woonsituatie: single, woont in een huurwoning

Netto inkomen: 2900 euro (inclusief onregelmatigheidstoeslag)

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Sparen is belangrijk, riepen mijn ouders altijd. Zij waren er heel bewust mee bezig. Ik herinner me dat mijn broer en ik als kind zakgeld kregen en dat in een geldkistje op onze slaapkamer bewaarden. Onze uitgaven schreven we op in een boekje – mijn ouders keken vervolgens maandelijks met ons mee wat we hadden gespaard en uitgegeven. Daarmee maakten ze ons al heel jong financieel bewust. Ze leven overigens nog steeds op die manier: ondanks dat ze allebei een goede baan hebben, nemen ze elke maand hun financiën door en gaan ze zuinig om met hun zuurverdiende centen.”

Ben je blij met die opvoeding?

„Ja, ik vind dat heel prettig. Zodra ik mijn salaris krijg, betaal ik mijn vaste lasten en reserveer ik een deel voor leuke dingen. Al mijn overige geld? Dat gaat naar mijn spaarrekening. Daardoor weet ik dat ik altijd controle heb over mijn uitgaven en financieel gezond ben. Toen ik nog studeerde en in mijn laatste studiejaar wel een lening móest afsluiten om mijn kamerhuur te kunnen betalen, had ik daar ook veel stress van. Ik leende meer geld dan dat ik bezat en dat plaatje klopte niet in mijn hoofd. Gelukkig waren het óók mijn ouders die zeiden: dit is voor een hoger doel, dit komt goed. En dat is ook zo. Naarmate ik meer verdien, kan ik meer aflossen en wordt mijn studieschuld lager.”

Hoe kijk je naar geld?

„In sommige gevallen vind ik geld echt belangrijk. Als het gaat om die financiële zekerheid, bijvoorbeeld. Als er nu iets zou gebeuren, dan heb ik een buffer en dat is geruststellend. Toen ik nog op kamers woonde, had ik dat niet en was ik als de dood dat mijn fiets kapot zou gaan, of mijn laptop – geld voor een nieuwe had ik eigenlijk niet. Het feit dat ik nu een steady basis heb, is fijn. Toch hoef ik niet rijk te zijn om gelukkig te zijn – dat blijkt wel uit mijn carrièrekeuze: je gaat niet in de zorg werken voor het ruime salaris. Maar ik doe wel waar ik blij van word, heb fijne vrienden en leuke mensen om me heen. Ik heb dan niet ook nog een bak met geld nodig. Het is goed zo.”

Zou het toch niet fijn zijn om bijvoorbeeld 1000 euro per maand extra te hebben?

„Op de lange termijn niet per se, hoor – ook met mijn huidige salaris zou ik perfect uit de voeten kunnen. Maar ik wil in de komende jaren wel graag een huis kopen en dan zou die 1000 euro extra wel welkom zijn.”

Stelling: Je kunt nooit te veel geld hebben.

„Ik denk van wel. Te veel geld maakt het soms ook ingewikkeld, hè? Soms is het juist fijn om minder te hebben, je hebt dan ook geen keuzestress. Heb je een nieuwe auto nodig, dan kun je uit een paar smaken kiezen en hoef je niet allemaal dure wagens aan te schaffen. Dan is dát wat het is – en zo’n simpele auto rijdt net zo lekker.”

Stelling: Geld wordt meer waard als je het kunt delen.

„Ja, dat vind ik wel. Ik merk dat bij mijn ouders, die mijn broer hebben ondersteund in de aankoop van zijn huis. Ik zie hoe gelukkig ze daar alle drie van worden. En als ik zo ver ben, weet ik dat ze het óók voor mij zullen doen. Dat dat kan, is natuurlijk ontzettend fijn.”

Slotvraag: Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Ha, dat is een moeilijke. Kijk: een béétje geld hebben maakt wel gelukkig, zorgeloos kunnen leven maakt gelukkig. Maar té veel geld maakt dan weer niet gelukkig. Je hebt dan andere keuzes, maar ook de manier waarop mensen naar je kijken… geen fijne positie, denk ik. Die uitersten zijn wat dat betreft verschrikkelijk, maar ergens in het midden zit de nuance. Die is wat mij betreft perfect.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

