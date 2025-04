Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Financiële fout: ‘Ik leende geld aan een ‘vriend’ en zag er nooit meer iets van terug’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Jorik (34), die een vriend uit de brand hielp met een flinke lening, maar zijn geld nooit meer terugzag. Nicole van Roekel van Finance Freaks deelt haar tips over deze financiële misser.

Jorik (34): „Ik vond het vroeger niet meer dan normaal om klaar te staan voor vrienden in nood, maar als er één ding is waar ik nu anders over denk, is het wel geld uitlenen. Het begon met een vriend die ik al een paar jaar kende. Niet mijn allerbeste vriend, maar iemand met wie ik vaak optrok en die ik vertrouwde. Op een dag vertelde hij me dat hij in grote financiële problemen zat. Hij kon zijn huur niet meer betalen, had schulden en wist niet meer wat hij moest doen. Hij klonk wanhopig.

Bedrag lenen

Uiteraard voelde ik met hem mee. Wat doe je als iemand om hulp vraagt: je helpt, toch? Dus toen hij voorzichtig vroeg of ik hem misschien een bedrag kon lenen, hoefde ik niet lang na te denken. Het ging om 6000 euro. Geen klein bedrag, maar ik had het op dat moment op mijn spaarrekening staan. Hij beloofde plechtig dat hij binnen zes maanden zou beginnen met terugbetalen. Ik vertrouwde hem.

De eerste paar maanden hoorde ik niets. Geen probleem, dacht ik, zijn leven moest natuurlijk eerst weer een beetje op de rit komen. Maar toen die zes maanden verstreken waren, en er nog steeds geen cent was terugbetaald, begon ik me zorgen te maken. Toen ik er voorzichtig naar vroeg, had hij allerlei excuses. Het kwam eraan, hij was nog steeds aan het regelen, hij zou me echt niet vergeten. Maar naarmate de tijd vorderde, werden zijn antwoorden steeds vager. Op een gegeven moment reageerde hij helemaal niet meer op mijn berichten.

Geblokkeerd

Op een dag wilde ik hem bellen, maar ik kreeg direct zijn voicemail. Ik bleek geblokkeerd te zijn. Dat voelde als een klap in mijn gezicht. Iemand die ik had geholpen, die mij zowat had gesmeekt om steun, had me nu gewoon geblokkeerd. Ik wist niet of ik me boos, verdrietig of gewoon dom moest voelen. Het meest frustrerende? Nu, twee jaar, later zie ik hem nog steeds af en toe. In de stad tijdens het uitgaan of op festivals. Als ik hem zie, dan vraag ik altijd naar mijn geld. Hij doet dan altijd alsof er niets gebeurd is, alsof hij nooit 6000 euro van mij heeft geleend.

Ik leen nooit meer geld uit. Niet aan vrienden, niet aan familie, aan niemand. Als iemand écht in de problemen zit en ik wil helpen, dan geef ik het geld en beschouw ik het als een gift. Maar een lening? Nooit meer. Ik ben niet de bank. En vooral: ik laat me nooit meer zo gebruiken.”

Tips van Nicole van Finance Freaks

Nicole van Roekel van Finance Freaks is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „Als ik het verhaal van Jorik lees, herken ik direct zijn ‘geldtype’: de Sponsor. In haar boek Meer geld, minder stress (aanrader!) behandelt Charlotte Van Brabander acht verschillende geldtypes; vrijwel iedereen herkent zich in een combinatie van twee tot drie van die geldtypen.

De Sponsor is iemand die anderen graag financieel wil helpen, zonder vragen te stellen. Als geldschieter voelen ze zich verantwoordelijk om anderen te helpen en hangen daar hun eigenwaarde aan op. Maar: dat is niet geheel zonder risico. Want zoals Jorik ook is overkomen, kunnen Sponsors door hun behulpzaamheid in de financiële problemen terecht komen.

Afspraken op papier zetten

Denk allereerst goed na over of je überhaupt geld wil uitlenen aan anderen. En zo ja: aan wie wel en wie niet? Als je besluit geld uit te lenen, is het slim om afspraken op papier te zetten, óók al is het je beste vriend die je blindelings vertrouwt. Een notaris kan je hierbij helpen.

Bovendien zijn er ook fiscale voorwaarden verbonden aan geld uitlenen. Als je geld uitleent zonder dat de ontvanger jou een marktconforme rente betaalt, dan ziet de Belastingdienst jouw lening als een schenking. Elk jaar mag je maar een bepaald bedrag schenken zonder dat de ontvanger daar belasting over hoeft te betalen. Houd hier dus goed rekening mee.

Als jij geld uitleent, moet je dit opgeven bij de belastingaangifte in box 3. De Belastingdienst gaat er namelijk vanuit dat je rendement maakt op het geld dat je uitleent. Hier betaal je dus belasting over, als je totale vermogen (spaargeld, beleggingen, deze lening en andere bezittingen) boven een bepaald grensbedrag uitkomt.”

Finance Freaks is een online platform over geld, opgericht door Nicole van Roekel en Dionne Knooren. Hun missie? Heel Nederland helpen met het maken van slimme, financiële keuzes om hun dromen en doelen te realiseren.

