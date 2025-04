Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Financiële fout: ‘Ik nam een dure lening voor mijn bruiloft, maar na een halfjaar gingen we al uit elkaar’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Max (34), die na zijn scheiding achterbleef met de dure lening van zijn bruiloft. Tiffany Blom van Geldkwebbel deelt haar tips over deze financiële misser.

Max (34): „Ik had altijd gedacht dat ik de liefde van mijn leven had gevonden. We hadden een fijne relatie, plannen voor de toekomst, en de bruiloft leek het perfecte volgende hoofdstuk. Toen besloot ik, misschien ietwat impulsief, om een flinke lening af te sluiten. Het leek op dat moment de enige manier om de bruiloft van onze dromen te financieren.

Bruiloft goed regelen

Ik wilde niet beknibbelen op iets dat zo belangrijk voor ons was, en dus ging ik voor een lening van 20.000 euro. Op die manier konden we de bruiloft goed regelen: een mooie locatie, heerlijk eten, een live band en daarnaast misschien nog wel het belangrijkste: ik wilde met de lening een droomjurk voor mijn toekomstige vrouw kunnen kopen.

De bruiloft zelf was prachtig, alles verliep zoals we hadden gehoopt. Maar net toen ik dacht dat ik het gelukkigste moment van mijn leven beleefde, brokkelde onze relatie stukje bij beetje af. Het begon allemaal drie maanden na de bruiloft. Mijn vrouw deed met de dag afstandelijker en niet lang daarna leken we helemaal niet meer op hetzelfde spoor te zitten. Wat was er toch aan de hand? Na lang doorvragen bleek ze verliefd te zijn geworden op haar nieuwe collega. Iemand die ze pas een paar weken kende. Mijn hart brak.

Scheiding in gang gezet

Nog geen zes maanden na onze droombruiloft trokken we de stekker eruit. Een week na haar biecht was de scheiding al in gang gezet. Ze pakte haar spullen en ik bleef achter, niet alleen met een gebroken hart, maar ook met die enorme lening. Ik had gedacht dat de bruiloft de start van iets moois zou zijn, maar ik was nu vastgebonden aan een schuld die ik moest zien af te lossen zonder de financiële steun van iemand aan mijn zijde. De lening stond alleen op mijn naam, terwijl zij er natuurlijk ook ruimschoots gebruik van heeft gemaakt.

Toen de relatie voorbij was, besefte ik pas echt hoeveel die lening mijn leven zou gaan beïnvloeden. Zeker nog voor de komende jaren. Ik had geen idee hoe ik het zou gaan terugbetalen, zeker niet nu ik alles alleen moest doen. De rente was hoog en mijn overige maandlasten waren in mijn eentje ook al erg pittig.

Nieuwe strijd

Elke maand voelt het weer als een nieuwe strijd en dat terwijl mijn gemoedstoestand er niet beter op wordt. Iedere dag weer vraag ik me af hoe ik in deze situatie terecht ben gekomen. De bruiloft, die ik had willen financieren om onze liefde te vieren, is nu een herinnering geworden aan alles wat misging. Wat heb ik daar veel spijt van.”

Tips van Tiffany van Geldkwebbel

Tiffany Blom van Geldkwebbel is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „Wat ontzettend zuur, Max. Je wilde iets moois neerzetten en dan sta je een halfjaar later alleen met een flinke schuld én een gebroken hart. Dat is slikken. En eerlijk? Je bent niet de enige. Liefde maakt soms blind, zeker als alles nog voelt als een grote roze wolk.

Tiffany Blom van Geldkwebbel.nl – Beeld: Amber de Jongh van Studio AM

Geld dat je niet hebt, kun je ook niet uitgeven

Mosterd na de maaltijd, ik weet het, maar dit wil ik toch zeggen voor iedereen die nu in de voorbereidingen zit van een grote uitgave: eerst sparen, daarna uitgeven. Een bruiloft is prachtig, maar het wordt echt niet mooier van een schuld van 20.000 euro. Integendeel: die lening hangt als een schaduw boven je toekomst.

Wil je toch een lening afsluiten? Doe dat dan samen en leg het goed vast in een contract. Ook als alles koek en ei lijkt. Juist dan moet je het gesprek over geld niet uit de weg gaan. Want als het fout gaat (en ja, dat gebeurt vaker dan je denkt), dan staat er tenminste iets op papier.

En nu? Aanpakken die schuld

Je zit nu met de gevolgen. Dat is balen, maar er is ook goed nieuws: er is namelijk een oplossing voor. Ik deel vier tips met je om de touwtjes weer in handen te krijgen:

Maak een financieel overzicht

Zet al je inkomsten en uitgaven op een rijtje. Denk aan huur, verzekeringen, boodschappen, maar ook streamingdiensten, koffietjes to go of dat ene sportschoolabonnement waar je nooit komt. Snijd waar het kan

Welke uitgaven zijn overbodig? Heb je bijvoorbeeld meerdere abonnementen op dezelfde soort dienst? Weg ermee. Alles wat je niet actief gebruikt, is zonde van je geld. Genereer extra inkomsten

Misschien ben je handig, sociaal of creatief. Kun je tuinieren? Help je oudere buren voor een kleine vergoeding. Ben je goed met kinderen of honden? Oppassen of uitlaten levert meer op dan je denkt. Er zijn allerlei opties om extra geld te verdienen. Spreek met je bank

Zit je écht klem? Bespreek met je kredietverstrekker of er een regeling mogelijk is. Soms kan de rente omlaag of kun je een betalingspauze aanvragen.

Wees lief voor jezelf

Het is makkelijk om jezelf af te straffen voor een beslissing uit het verleden, maar onthoud: je handelde uit liefde, niet uit roekeloosheid. Iedereen maakt fouten, maar wat je nu doet, reflecteren, verantwoordelijkheid nemen en hulp zoeken, is heel goed. Succes!”

Geldkwebbel.nl is een online platform over geld, opgericht door Tiffany Blom, en op Instagram deelt zij ook veel tips. Haar missie? Heel Nederland laten zien dat er heel veel manieren zijn om (op een leuke manier) extra geld te verdienen.

