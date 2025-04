Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Financiële fout: ‘Ik betaalde maanden de VvE niet en deed alsof het een administratieve fout was’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Marloes (41), die maandenlang de bijdrage aan de VvE niet betaalde. Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy deelt haar tips over deze financiële misser.

Marloes (41): „Ik woon nu vier jaar in een fijn appartement in een modern gebouw, midden in de stad. Het was niet goedkoop, maar wel precies wat ik zocht. Toen ik de hypotheek rond kreeg, voelde het als een overwinning. Wat ik destijds wél had onderschat, waren de maandelijkse kosten die erbij kwamen. Niet alleen de vaste lasten, maar ook de maandelijkse bijdrage aan de VvE. Iets meer dan 200 euro per maand, best te overzien natuurlijk, maar dan moet alles wel financieel soepel lopen.

En dat was eind vorig jaar niet het geval. Een aantal freelance opdrachten stopten plotseling en daardoor kwam ik steeds vaker financieel in de knel. Er waren maanden waarin ik moest kiezen: betaal ik nu mijn zorgverzekering, de boodschappen of de VvE? De VvE voelde op dat moment als het minst ‘urgente’ voor mij. Geen direct gevolg, geen afsluiting, hooguit een herinnering. Dus ik liet die betalingen even zitten.

Zes maanden achterstand

Ik hield een keurig mapje bij met de gemiste betalingen, en ik schreef er zelfs ‘later betalen’ bij. Ik had oprecht het idee dat dit tijdelijk was, hooguit twee maanden. Maar voor ik het wist, zat ik op zes maanden achterstand. Dat was ook het moment waarop ik het eerste mailtje ontving. Die negeerde ik nog even, maar toen ik diezelfde week een brief ontving, vond ik het toch wel spannend worden. Nog voordat ik het administratiekantoor kon bellen, volgde er al een aangetekende brief met een ‘dreigement’ van een incassotraject.

Met natte oksels van de stress besloot ik het administratiekantoor te bellen. In plaats van direct open kaart te spelen, deed ik alsof het een fout in hún administratie was. Ik hoorde mezelf liegen en dat voelde zó fout. Die ‘administratieve fout’ bleek natuurlijk hartstikke makkelijk te checken: mijn betalingen stonden gewoon niet op hun rekening. En daar ging mijn verhaal…

Liegen is nooit een oplossing

Ik moest toen wel met de billen bloot. Het resultaat? De zes gemiste maanden in termijnen afbetalen, maar daarbovenop wel 200 euro als boete. En dat allemaal naast de VvE-kosten die ik al iedere maand moet ophoesten. Ik baal(de). Het moeilijkste vond ik nog het moment waarop ik de buurvrouw tegenkwam, die ook nog eens in het bestuur van de VvE zit. Ze keek me strak aan en zei: ‘Liegen is nooit een oplossing.’ Die zin bleef hangen. Inmiddels heb ik een maand afbetaald en zit ik dus nog even op de blaren.”

Tips van Adine van Money Mind Academy

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen:

„Het is ontzettend menselijk om je kop in het zand te steken als dingen spannend worden. Maar het is zelden de oplossing, zeker niet als het om geld gaat. Zoals we bij Marloes zien: het levert behoorlijk wat ongemak op én kan je uiteindelijk flink wat kosten.

Een paar tips om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen:

Weet precies wat je vaste lasten zijn én wat er gebeurt als je ze niet betaalt

Niet elke rekening voelt even dringend, maar sommige rekeningen lijken vooral minder belangrijk dan ze in werkelijkheid zijn. Weten wat er gebeurt als je niet betaalt, maakt dat je betere keuzes maakt als je onder financiële hoogspanning komt te staan.

Bouw een (kleine) noodbuffer op

Zeker als freelancer of ondernemer heb je niet altijd vaste inkomsten, terwijl je rekeningen wel doorlopen. Juist dan is het cruciaal om een kleine buffer op te bouwen, al is het maar één maand aan vaste lasten. Zet bijvoorbeeld 5 tot 10 procent van wat er binnenkomt opzij, automatisch als het kan. Zo heb je altijd een potje voor als het tegenzit.

Blijf communiceren

Je bent niet de eerste bij wie het weleens misgaat. Maar hoe sneller je de situatie aankaart, hoe groter de kans dat er een oplossing komt. Neem contact op met je schuldeiser als je merkt dat je iets niet kunt betalen en maak een concreet plan. Ga er niet zomaar vanuit dat het de volgende maand wél lukt. Als je het nu niet kunt betalen, is de kans klein dat je het volgende maand dubbel kunt ophoesten. Dan is het slimmer om bijvoorbeeld 10 maanden lang 20 euro extra te betalen, dan straks 200 euro boete te krijgen.

En misschien wel het belangrijkste: gebruik zo’n situatie niet alleen om op te lossen wat nu speelt, maar ook om te voorkomen dat je opnieuw in deze positie terechtkomt. Kijk eerlijk naar je inkomsten, je buffer, je gewoonten én je overtuigingen over geld. Want geld is niet alleen praktisch, het is ook emotioneel. En als je dáár grip op krijgt, word je een echte Money Boss.”

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is financieel expert en auteur van Money Boss: jouw financiële vrijheid begint hier. Je kunt haar ook op Instagram volgen voor meer financiële tips.

