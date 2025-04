Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Financiële fout: ‘Ik betaal al drie jaar voor een sportschool waar ik nooit kom’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Verona (28), die al drie jaar braaf betaalt voor een sportschool waar ze geen voet over de drempel zet. Dionne Knooren van Finance Freaks deelt haar tips over deze financiële misser.

Verona (28): „Het leek zo’n goed idee: een abonnement bij de sportschool om eindelijk écht fit te worden. Drie jaar geleden schreef ik me in, vol goede moed. Ik kocht zelfs gloednieuwe sportkleding, een fancy waterfles en een paar dure hardloopschoenen, want ja, als je er goed uitziet, voel je je vast ook gemotiveerd.

Morgen begin ik écht weer

De eerste weken ging ik nog. Sporadisch, maar toch. Een keer een groepsles, een beetje cardio, een paar buikspieroefeningen om mezelf ervan te overtuigen dat ik ‘goed bezig’ was. Maar al snel kwam de klad erin. Eén keer overslaan werd twee keer, twee keer werd een maand lang niet gaan, en voor ik het wist, was ik dat meisje dat élke zondagavond tegen zichzelf zei: ‘Morgen begin ik écht weer met gezond doen en sporten.’

Het abonnement opzeggen zou betekenen dat ik moest toegeven dat ik had gefaald. Dat ik géén sportschoolpersoon was en dát wilde ik natuurlijk niet. Bovendien, als ik het abonnement zou opzeggen, dan zou dat betekenen dat ik écht nooit meer zou gaan. Terwijl ik natuurlijk nog steeds van plan was om ‘zeer binnenkort’ weer te beginnen. Die 35 euro per maand voelde op dat moment nog als een investering in mijn toekomstige, sportieve zelf. Die versie van mij die, zodra ze de motivatie vond, keihard aan de slag zou gaan. Alleen… die versie van mij is er na al die tijd nog steeds niet.

Abonnement opzeggen

Inmiddels heb ik al dik 1000 euro verspild aan mijn sportschoolabonnement. Het abonnement dat ik al jaren niet heb gebruikt. En dat is natuurlijk erg zonde. Ik had dat geld ook aan iets nuttigs kunnen besteden of op mijn spaarrekening kunnen zetten. Omdat ik me er steeds slechter over voel, en ook wel weet dat dit niet langer meer kan, heb ik twee weken geleden een poging gedaan om het abonnement online op te zeggen. Maar natuurlijk, het kon niet zomaar via de mail of met een simpele klik. Nee, ik moet langskomen. Persoonlijk.

Nu zit ik dus met een nieuw probleem. Ik zie het al voor me: ik loop die sportschool binnen en de medewerkers checken mijn naam in hun systeem en zien dat ik al jaren niks heb gedaan. ‘Oh, mevrouw, u bent er weer. Hoe vond u uw laatste training in… eh, 2022?’ De gêne is groot. Zo groot, dat ik afgelopen week wéér trouw 35 euro heb betaald. Komende maand moet ik er écht eens iets aan gaan doen, want het bedrag loopt veel te veel op.”

Tips van Dionne van Finance Freaks

Dionne Knooren van Finance Freaks is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „Verona is niet de enige die onbewust de sportschool sponsort. Er zijn geen harde cijfers over, maar dit komt vaker voor. Mensen beginnen vol enthousiasme, kopen nieuwe sportkleding en dure hardloopschoenen, maar gaan uiteindelijk nauwelijks of nooit naar de sportschool. Het kan als falen voelen om het abonnement op te zeggen, maar wat is nu belangrijker: elke maand 35 euro besparen of je ego?

Om te voorkomen dat je in de toekomst nog een keer zo’n ‘financiële fout’ maakt, vind je hieronder 5 praktische tips:

1. Zorg voor inzicht in je financiën

Houd maandelijks je inkomsten en uitgaven bij, bijvoorbeeld in een spreadsheet of een papieren kasboekje. Zo heb je grip op je geld en zie je in één oogopslag welke kosten onnodig zijn. Als je zwart-op-wit ziet dat je maandelijks 35 euro betaalt voor iets wat je niet gebruikt, wordt het makkelijker om actie te ondernemen.

2. Maak opzeggen makkelijk voor jezelf

Veel sportscholen maken het opzeggen onnodig lastig, zoals in Verona’s geval. Moet je persoonlijk langskomen? Plan dan meteen een moment in je agenda en houd je eraan. Zie het als een afspraak met jezelf. Check ook of je je abonnement via een opzegservice zoals Opzeggen.nl kunt stopzetten. Dit kost ongeveer een tientje, maar als dat de drempel verlaagt, is het die investering waard. Zelf regelen is natuurlijk het goedkoopst.

3. Zoek naar alternatieven die wél werken voor jou

Ik (Dionne) heb zelf ooit in Verona’s schoenen gestaan: een abonnement nemen en vervolgens periodes amper gaan omdat ik weer eens in het buitenland zat. Inmiddels sport ik bij een bootcamp club waar ze werken met een strippenkaart. Dit is ideaal, want zo betaal ik alleen als ik écht ga. Er zijn genoeg alternatieven: sportscholen met flexibele abonnementen, losse groepslessen, (buiten) sporten met YouTube-video’s of een sportmaatje zoeken voor extra motivatie.

4. Zet een herinnering in je agenda vóór de verlenging

Veel sportschoolabonnementen worden stilzwijgend verlengd. Zet een herinnering in je agenda, 1,5 maand voor de einddatum, zodat je op tijd actie kunt ondernemen. Zo voorkom je dat je nog een jaar je sportschool sponsort.

5. Realiseer je wat je met dat geld had kunnen doen

Elke maand dat je uitstelt, kost je 35 euro. In totaal heeft Verona al meer dan 1000 euro uitgegeven aan haar sportschool zonder er gebruik van te maken. Bedenk eens wat je met dat geld had kunnen doen: een weekendje weg, een nieuwe laptop, een spaarbuffer opbouwen… Soms helpt het om te bedenken wat je had kunnen doen met het geld.

Kortom: betaal je liever voor niets, of zet je die stap om het abonnement op te zeggen en geld te besparen?”

Finance Freaks is een online platform over geld, opgericht door Nicole van Roekel en Dionne Knooren. Hun missie? Heel Nederland helpen met het maken van slimme, financiële keuzes om hun dromen en doelen te realiseren.

