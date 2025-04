Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Diana begon jong een bedrijf in werkkleding: ‘Eerste klanten haalden het op school op’

Waar de één op 30-jarige leeftijd nog studeert of dagelijks naar kantoor rijdt, bedenkt een ander tijdens zijn of haar opleiding al een werkkledinglijn. En gaat daar dan ook daadwerkelijk als ondernemer mee aan de slag. Diana uit Amsterdam ging voor haar droom en ambitie. Het geloof speelde en speelt daarbij een belangrijke rol.

Hoe krijg je het ondernemen op heel jonge leeftijd allemaal voor elkaar? Dat vraagt Metro regelmatig aan een jongere in Jong en Ondernemend.

Diana in Jong en Ondernemend

Naam: Diana Albertus

Leeftijd: 27 jaar

Woonplaats: Amsterdam

Functie: sinds 2022 eigenaar van Valued By DMV, een online bedrijf in werkkleding voor ondernemende vrouwen in onder meer de beauty- en zorgbranche. Diana runt haar online webshop als zelfstandige. Je vindt haar werk hier op Instagram.

Studie na de middelbare school: „Zorgprofessional aan het ROC Amsterdam en een ondernemersopleiding.”

Jong en Ondernemend door eigen ervaring

Hoe kwam je op het idee om werkkleding te gaan ontwerpen en verkopen?

„Ik werkte tijdens de zorgopleiding natuurlijk zelf in de zorg. Die kleding die ik aan moest, was niet comfortabel. Zorgprofessionals werken vaak voor zichzelf en moeten dan eigen werkkleding dragen; professionele kleding is beter. Toen heb ik werkkleding bedacht die tegelijkertijd comfortabel, functioneel en mooi is. Vrouwen zien er nu goed uit in de kleding die ze nodig hebben en professioneel is. Het maakt ze meer zelfverzekerd. Een joggingbroek vind ik zelf op het werk bijvoorbeeld niet zo professioneel.”

Wat betekent Valued By DMV eigenlijk?

„’Gewaardeerd door’ en dan is DMV Frans, Dieu Mon Victoire. Dat betekent ‘God Mijn Overwinnaar’.”

Door mijn christelijke geloof was ik altijd wel bezig met het zoeken naar mijn levensdoel.

Dus wat je zelf nodig had, zette je om in een kans om jong en ondernemend te zijn?

„Ja, maar er is nog een reden. Dat is mijn christelijke geloof, waarbij ik altijd wel bezig was met het zoeken naar mijn levensdoel. Dat heb ik gevonden. Omdat ik in de zorg werkte en van kleding en mode houd, kon ik die twee dingen gelukkig gaan combineren. Nu kan ik mijn doel ook nog eens aan andere mensen, vrouwen in dit geval, laten zien. Zo zie je maar, het kan al door iets relatief kleins. Er waren in Nederland weinig anderen met zulke werkkleding, inmiddels wat meer.”

‘Ik ben altijd positief’

Hoe probeer je je te onderscheiden ten opzichte van die concurrenten?

„Ik zie het niet per se als concurrenten, hoor. Daarvoor vind ik mijn kleding te uniek, vanwege het kleurrijke ervan. Ik probeer veel in gesprek te gaan met klanten en mensen die mijn bedrijf volgen. Daarbij ben ik altijd positief. Ik onderscheid me ook door mijn geloof in Valued By DMV te gebruiken.”

Als je op een verjaardag moet uitleggen wat je verkoopt, wat zeg je dan?

„Setjes kleurige werkkleding. Tweedelig dus, die bestaan uit een broek en een vest, met korte of lange mouwen. In de toekomst wil ik uitbreiden, maar ik ben er nog niet helemaal uit met wat. Ik schrijf een blog, dus die moet je dan in de gaten houden als je het wilt weten en volgen.”

Waar komt jouw ondernemersbloed vandaan?

„Van mijn ouders, die vroeger ook kleding verkochten. En hoewel ik in Amsterdam geboren ben, komt het misschien ook deels door mijn Ghanese roots. Dat weet ik niet. We vragen ons allemaal af wat we later willen gaan doen en door mijn ouders, familie en het geloof heb ik mijn mooie idee over werkkleding gekregen.”

‘Op m’n 15e naar Amerika gegaan’

Heb je ook ‘normale tienerdingen’ gedaan of was de blik ook toen gericht op ondernemen?

„Ja en nee, want in 2012 ben ik op mijn 15e een tijdje naar Amerika verhuisd. Wisconsin om precies te zijn. Daarvoor werkte ik al bij Dirx Drogisterij en nog eerder had ik een krantenwijk. Ik probeerde wel een echte tiener te zijn, maar heb ook altijd een visie op een carrière van school en werk gehad. Op school in Amerika mochten we een kledingontwerpprogramma doen. Een juffrouw vond het zo mooi wat ik had gedaan, dat ze zei dat ik er iets mee moest gaan doen. Dat heb ik altijd onthouden.”

Jong en ondernemend en financieel alles zelf gedaan

Heb je als startende ondernemer veel steun gehad, of heb je alles zelf uitgezocht en bekostigd?

„Van mijn familie en omgeving heb ik steun gehad, maar dan gaat het om goede tips. Financieel heb ik door te werken en te investeren alles zelf geregeld. Bij tips kun je denken aan hoe om te gaan met onzekerheid, bijvoorbeeld als het om teksten voor mijn website ging. Familie en vrienden hebben me daarbij geholpen. Als ik de grootste steun moet noemen, denk ik toch aan mijn klanten van het eerste uur.”

Een leraar was zo aardig om een lokaal aan te wijzen waar ik de pakketjes mocht neerzetten.

Kun je je eerste klanten nog herinneren, die werkkleding echt kochten? Wat voor gevoel roept dat bij je op?

„Een dankbaar gevoel. Het gebeurde terwijl ik nog aan mijn opleiding bezig was. Het leveren van de werkkleding was toen nog een probleem. Daarom heb ik met klanten op school afgesproken, waar ze het hebben opgehaald, haha. Een leraar was zo aardig om een lokaal aan te wijzen waar ik de pakketjes mocht neerzetten.”

Een weg naar werkkleding met valkuilen?

Een ondernemerspad kan valkuilen bevatten. Hoe is die van jou tot nu toe verlopen?

„Echte valkuilen wil ik het niet echt noemen. Wat ik me kan herinneren is dat ik qua branding vol voor mijn eerste logo ging. Mijn gedachte daarover veranderde snel, na een jaar wilde ik al een nieuw logo. De investering was dus een beetje zonde. Een andere kleine valkuil was te véél naar klanten willen luisteren, als zij bijvoorbeeld andere kleuren wilden die ik niet had. Ik ging er wel op in en kreeg toen te veel voorraad. Natuurlijk is de klant koning, maar je moet soms ook proberen om goed bij jezelf te blijven.”

Kun je er inmiddels naar tevredenheid van leven?

„Nog niet helemaal. Ik ben nog groeiende en in m’n eentje. Ik geloof wel dat het gaat gebeuren. Met de juiste exposure hoop ik dat dat snel zo zal zijn.”

‘De liefde van God ervaren’

Je bent jong en ondernemend, maar heb je ook tijd om daarnaast andere leuke dingen te doen?

„Ik ga vaak naar de kerk en ben dagelijks wel met mijn geloof bezig. Het geloof houdt mij en m’n bedrijf staande en hopelijk kan ik anderen met die gedachte inspireren. Dat zij de liefde van God ervaren en antwoorden van hem kunnen krijgen. Verder vind ik het heerlijk om met familie te zijn, mijn neefjes en nichtjes te zien opgroeien. Vakanties vind ik ook leuk, net als schrijven.”

Wat is je levensmotto?

„Dat is een tekst uit de Bijbel die je kunt gebruiken bij tegenslagen: Want iedereen die uit God geboren is, overwint de dingen van de wereld. We overwinnen de dingen van de wereld, door ons geloof.”

Als er nu ergens een jonge Diana rondloopt die de droom heeft om te gaan ondernemen. Wat zou je haar als advies willen meegeven?

„Ik zou Diana zeggen dat als je maar gelooft, het uiteindelijk allemaal goed gaat komen. Geloven in God, maar ook in jezelf, dat je het kán. Zoals die 15-jarige Diana die ik was en van de Amerikaanse juffrouw hoorde dat ik voor mezelf moest beginnen.”

