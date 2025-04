Deel dit artikel: Share App Mail Pin

ABN AMRO: Miljoenen Nederlanders lopen risico op fraude door hergebruik cijfercodes telefoon

Gebruik jij de cijfercode voor je mobiele bankapp ook voor andere apps? Dan ben je niet de enige. Het merendeel van de Nederlanders gaat onvoorzichtig om met de cijfercodes voor mobiel bankieren en betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos I&O in opdracht van ABN AMRO.

Een hand boven het pinautomaat, of met de rug naar de kassarij gaan staan. Was je je er vroeger bewust van dat de pincode die bij jouw pinpas hoort te allen tijden geheim moest blijven, met onze cijfercodes voor mobiele bankapps gaan we een stuk minder zorgvuldig om. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO.

Risico op shouldering ook bij mobiel betalen

Metro zette onlangs nog uiteen hoeveel contant geld je in huis mag hebben in het geval van uitval van het digitale bankverkeer, en ook hoe afhankelijk de Nederlandse economie nog is van contant geld. In ieder geval steeds minder. Een groot deel van de Nederlanders betaalt met een mobiele bankapp, maar gaat daar niet zorgvuldig genoeg mee om, stelt ABN AMRO. Dat, terwijl shouldering, het stiekem over de schouder meekijken bij het invoeren van een pincode, ook een risico vormt bij mobiel betalen.

Bijna de helft van de Nederlanders laat anderen weleens meekijken bij het invoeren van een cijfercode voor mobiel betalen, blijkt uit de cijfers. Voor het invoeren van de cijfercode om toegang te krijgen tot de mobiel bankierenapp zelf, is dat aantal vier op te tien.

Cijfercodes voor bankapp of mobiel betalen wijzigen zelfden

Bovendien verandert 41% van de Nederlanders hun toegangscode zelden tot nooit voor de mobiel bankierenapp. Voor de cijfercode voor mobiel betalen via apps als Apple Pay en Google Pay ligt dit aantal nog hoger: 44% verandert deze zelden tot nooit. Ook gebruikt slechts een derde een unieke cijfercode voor hun mobiel bankierenapps.

De gevolgen van shoudering bij het gebruik van mobiel bankieren, zijn groot, legt Marco Hendriks uit, Fraude Expert bij ABN AMRO. „Als kwaadwillenden op het juiste moment meekijken en daarna je telefoon of bankpas in handen krijgen, kunnen ze overal bij: van je bankapp tot aan je DigiD.”

Groot risico voor slachtoffer

Die gevolgen zijn nog groter als de fraudeur meer informatie weet te verkrijgen over het slachtoffer. „Als de fraudeur naast de pin- of toegangscode vervolgens ook de telefoon of pinpas van het slachtoffer weet te bemachtigen, kunnen ze vrijwel alles: van geld overmaken naar hun eigen rekening tot het doen van aankopen op andermans naam.”

Volgens Hendriks is het extra opletten geblazen op drukke evenementen op Koningsdag. „Zeker op drukke feestdagen zoals Koningsdag, wanneer er veel wordt betaald en het risico op shouldering groter is, is het extra belangrijk om alert te zijn.”

Hergebruik cijfercodes uit gemak

Weet men niet wat de risico’s zijn of is er wat anders aan de hand? Uit de onderzoekscijfers blijkt dat het overgrote merendeel van de ondervraagden zich bewust is van de gevaren van hergebruik van cijfercodes. Volgens Hendriks ligt de oorzaak dan ook niet in onwetendheid. „Hoewel we best weten dat het verstandig is om overal een andere code te kiezen, en deze ook regelmatig te veranderen, wint gemak het vaak van veiligheid. Het hergebruiken van dezelfde code lijkt handig, maar maakt ook kwetsbaar voor fraude.”

Met deze tips verklein je het risico op fraude via shoudering of andere fraude via mobiele bankapps:

Gebruik geen betekenisvolle datum, zoals een geboortedag of trouwdag. Zulke data zijn makkelijk te raden voor criminelen.

Gebruik geen persoonlijke data of herhalende cijfers in je toegangscode

Kies een unieke toegangscode voor smartphone en bankapp

Wijzig de toegangscode regelmatig

Zorg dat niemand kan meekijken bij het invoeren van de codes

Deel de code nooit, ook niet met iemand die zich voordoet als bank

Blokkeer mobiel bankierenapps bij verlies of diefstal van je telefoon

