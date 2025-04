Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Avondje uit anno 2025? Dit ben je gemiddeld kwijt

Een bioscoopje pakken, uit eten en nog een drankje toe: het klinkt als een ideale vrijdagavond. Maar anno 2025 hangt er wel een stevig prijskaartje aan een avondje uit.

Hoeveel ben je kwijt voor een avondje uit met alles erop en eraan? Metro rekent het voor je uit.

Ov of toch de auto?

Als je een beetje milieubewust en budgetvriendelijk denkt, is het ov vaak de eerste keus. Maar zelfs dat is voor sommigen niet meer te betalen. De tarieven zijn begin dit jaar met gemiddeld 3,34 procent gestegen, blijkt uit gegevens van de GVB. Een retourtje van zo’n 10 kilometer kost je al snel 5,25 euro. Reis je buiten de spits of heb je een abonnement, dan kan het iets voordeliger, maar spontaan op pad gaan voelt steeds minder goedkoop. Als je de trein moet pakken, ben je nog duurder uit.

Ga je liever met de auto, dan betaal je op een gemiddelde uitgaansavond flink meer. Niet alleen de benzine- of stroomprijzen spelen mee, ook parkeren is een aanslag op je portemonnee. In sommige steden betaal je in parkeergarages tot 27,50 euro als je lang blijft staan. Op andere plekken kom je er met geluk vanaf met zo’n 7 tot 15 euro voor een dagdeel. Parkeerkosten worden steeds hoger, vooral bij de populaire app EasyPark. Metro schreef onlangs over betaalbare alternatieven.

Avondje uit eten

Zin in een etentje voor je naar de film gaat? Reken dan op een gemiddelde prijs van 40 euro per persoon voor een diner, exclusief drankjes. Horecaprijzen zijn dit jaar gemiddeld met 5 procent gestegen, blijkt uit cijfers van ING. Vooral personeelstekorten en hogere loonkosten zorgen voor die stijging.

Gooi daar nog een wijntje of biertje bij van gemiddeld 5 euro en je gaat al snel richting de 50 euro, nog vóórdat je aan de activiteit van de avond bent begonnen. En ga je voor een cocktail of speciaalbiertje, dan mag je daar gerust een tientje, of soms zelfs meer, voor neertellen.

Bioscoop blijft populair, maar niet goedkoop

De bioscoop blijft een klassieker voor een avondje uit. Maar ook daar zijn de prijzen de afgelopen jaren gestegen. Een regulier kaartje bij Pathé kost gemiddeld 14,22 euro. Ga je voor IMAX, 4DX of een premium seat, dan tik je zo 19 euro aan. Koop je er nog popcorn en een drankje bij, dan kun je ook daar makkelijk nog een tientje bij optellen.

De grote optelsom

Een gemiddeld avondje uit voor één persoon ziet er dan zo uit:

Vervoer (ov): 5,25 euro

Parkeren: 7 tot 27,50 euro

Diner : 40 euro

Drankje: 5 tot 10 euro

Bioscoop: 14,22 tot 24,22 euro met snacks en een drankje



Totaal: 71,47 tot 106,97 euro

En dan hebben we het nog niet over een drankje na afloop of een eventuele taxirit naar huis als het net iets te gezellig is geweest.

Bespaartips

Toch hoeft een avondje uit geen financiële ramp te zijn. Wie een beetje vooruit plant, kan flink besparen. Veel restaurants bieden bijvoorbeeld korting als je vroeg komt eten, zogeheten early bird-menu’s. Ook bioscopen hebben vaak goedkopere kaartjes op dinsdag of tijdens bepaalde acties. Check daarnaast of er deals zijn via platforms als Social Deal of gebruik kortingsapps van vervoerders zoals NS. Parkeerkosten kun je delen als je gaat carpoolen. En eerlijk is eerlijk: een gerecht delen of één gang overslaan doet soms weinig af aan de gezelligheid, maar wel veel aan de stand van zaken in je portemonnee.

