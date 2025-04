Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Armoede neemt toe, ook onder werkenden, kunnen basisproducten niet betalen

Alhoewel cao-lonen zijn gestegen, neemt de armoede in ons land toe. En het zijn niet alleen mensen die zonder werk zitten die het moeilijk hebben, ook sommige werkenden zitten in een lastige positie. Voor een deel van hen is het soms zelfs niet mogelijk om basisproducten te kopen.

De cao-lonen stegen begin dit jaar met 5,5 procent. Het modale salaris ligt nu op ruim 3400 euro, maar in sommige provincies ligt dat bedrag nog hoger. Goed: niet iedereen zag zijn of haar loon stijgen of verdient 3400 euro bruto per maand. Voor een deel van de Nederlanders is het maandelijks lastig om rond te komen.

Armoede neemt toe

Dat de armoede in ons land stijgt, viel organisaties die armoede bestrijden op. Zes op de tien daarvan noteerden het afgelopen jaar een toename van mensen die een beroep deden op armoedehulp. En mensen met een betaalde baan doen dat dus ook steeds vaker, blijkt uit een onderzoek in opdracht van het Armoedefonds. „Een zorgwekkende trend”, stelt de organisatie.

Als we praten over armoede, hebben we het bijvoorbeeld over schulden, geen of te weinig financiële buffers of moeite met het betalen van boodschappen. „Hierdoor hebben ze niet altijd toegang tot basisproducten, zoals voedsel, verzorgingsproducten of kleding. Het hebben van shampoo, tandpasta en tandenborstels is niet vanzelfsprekend”, aldus het Armoedefonds.

„Eén tegenvaller en de problemen stapelen zich op. En van de een op de andere dag leef je ineens in armoede. Dit zien we steeds vaker gebeuren”, zegt Henk de Graaf, directeur van het Armoedefonds. Vooral alleenstaande ouders, alleenstaanden zonder kinderen, stellen met kinderen en AOW’ers/ouderen vroegen vaker om hulp.

