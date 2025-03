Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo bespaar je 220 euro op sluipverbruik (en wat is dat eigenlijk?)

De energieprijzen lopen flink op. Veel huishoudens betalen ongemerkt te veel voor hun energie, simpelweg omdat elektrische apparaten continu stroom verbruiken, zelfs in stand-by modus. Denk aan computers, gameconsoles en internetmodems die dag en nacht energie trekken. Dit wordt ‘sluipverbruik’ genoemd. Wat is dit precies en hoe kun je daarop besparen?

In deze tijd met inflatie is het belangrijker dan ooit om goed te letten op je uitgavenpatroon. Steeds meer huishoudens komen immers in de knel, door de stijgende energiekosten. Daarbij zijn er overigens flinke verschillen tussen vaste en variabele energietarieven. Door sluipverbruik te verminderen, kan een gemiddeld huishouden in 2025 tot wel 220 euro per jaar besparen. Dat blijkt uit onderzoek van energieleverancier UnitedConsumers.

Wat is sluipverbruik?

Sluipverbruik is het energieverbruik van apparaten die op stand-by staan of niet actief worden gebruikt, maar toch stroom blijven trekken. Veel elektrische apparaten schakelen zichzelf niet volledig uit, zodat ze bijvoorbeeld snel kunnen opstarten of verbonden blijven met het internet. Dit betekent dat je ongemerkt elektriciteit verbruikt en betaalt voor stroom die je niet daadwerkelijk gebruikt. Hoewel het per apparaat misschien een klein bedrag lijkt, kan het totaal op jaarbasis flink oplopen.

Met een paar eenvoudige aanpassingen in je dagelijkse routine kun je flink besparen op je energierekening. „Veel mensen realiseren zich niet hoeveel stroom hun apparaten verbruiken als ze niet volledig worden uitgeschakeld”, zegt Dirk Mutsaers, energie-expert bij UnitedConsumers. „Door stekkers uit het stopcontact te halen of gebruik te maken van stekkerdozen met een schakelaar, voorkom je onnodig energieverlies. Dat bespaarde geld kun je vast beter besteden!”

Uit de berekeningen van UnitedConsumers blijkt dat Nederlandse huishoudens gemiddeld 692 kWh per jaar verspillen aan sluipverbruik. Dat is meer dan een kwart van het totale gemiddelde stroomverbruik per huishouden. Dit onnodige energieverbruik kan eenvoudig worden verminderd door bewuster om te gaan met elektrische apparaten.

Deze apparaten verbruiken de meeste stroom in stand-by modus

Sommige apparaten zijn grotere energieverspillers dan je misschien denkt. Gameconsoles blijven vaak verbonden met het internet en trekken constant stroom. Televisies en decoders gebruiken, zelfs als ze zijn uitgeschakeld, energie voor updates en achtergrondprocessen.

Computers en laptops verbruiken in slaapstand nog steeds stroom, net als aangesloten randapparatuur. Opladers die in het stopcontact blijven zitten, blijven energie verbruiken, zelfs als er geen apparaat aan hangt. Ook keukenapparaten zoals magnetrons en koffiezetapparaten met een digitaal klokje dragen bij aan sluipverbruik.

Hoe kun je sluipverbruik verminderen?

Wil je besparen zonder veel moeite? Gebruik dan stekkerdozen met een schakelaar, zodat je apparaten in één keer helemaal kunt uitschakelen. Haal opladers uit het stopcontact als je ze niet gebruikt en schakel apparaten volledig uit in plaats van ze op stand-by te laten staan. Daarnaast kunnen slimme stekkers helpen om automatisch stroom uit te schakelen wanneer apparaten niet worden gebruikt.

UnitedConsumers baseerde deze cijfers op een analyse van de meest voorkomende elektrische apparaten in huishoudens. De besparingen zijn berekend op basis van een stroomprijs van 0,3171 euro per kWh (op 13 maart 2025, bij een 1-jarig vast energiecontract).

