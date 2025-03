Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waarom valt de waterschapsbelasting wéér hoger uit?

De waterschapsbelasting moet weer betaald worden. En wellicht dat je een kleine rolberoerte kreeg toen je de kosten zag? De waterschapsbelasting is namelijk wederom gestegen en kennelijk maakt het ook uit in welke regio je woont.

Hoewel de zon zich in de komende periode vaker aandient, dienen zich ook de gemeente- en waterschapsrekening zich aan, waar je een beetje chagrijnig van kunt worden. Net als de gemeentebelasting steeg ook de waterschapsbelasting wederom. Maar waarom eigenlijk?

Waterschapsbelasting steeg met 41 procent

In Nederland zijn de 21 waterschappen verantwoordelijk voor het beheer van oppervlaktewater en afvalwaterzuivering. Maar die waterschappen zijn meer belasting gaan heffen. Ten opzichte van 2024 steeg deze belasting met 8 procent. Dat moet een bedrag van ongeveer 4,3 miljard euro aan heffingen opleveren in 2025, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

En dat betekent dat de rekening ook dit jaar hoger uitvalt. Dat is overigens niet nieuw. De afgelopen vijf jaar steeg de waterschapsbelasting met 41 procent.

Waarom betalen we waterschapsbelasting? Waterschapsbelasting is bedoeld om Nederland te beschermen tegen hoogwater en wateroverlast. De belasting wordt gebruikt om bijvoorbeeld dijken, kades, sloten en plassen te onderhouden. Daarnaast is de waterschapsbelasting bedoeld om Nederlanders te voorzien van voldoende water en te zorgen dat de waterkwaliteit goed blijft.

Verschillen per regio hoeveel belasting je betaalt

De waterschapsbelasting wordt in Nederland betaald door allerlei inwoners. Huishoudens, boeren, natuurbeheerders en bedrijven dragen daaraan bij. Sommige waterschappen heffen ook wegenbelasting, wat de financiële druk voor inwoners verder kan verhogen. Huishoudens betalen gemiddeld het grootste deel van de heffingen.

Het verschilt per regio hoeveel waterschapsbelasting je moet betalen. Die verschillen zijn nogal groot en zijn afhankelijk van de regio en de WOZ-waarde van woningen.

Redenen voor stijgende kosten waterschap

Even ter vergelijking: een meerpersoonshuishouden met een koopwoning in het Wetterskip in Friesland betaalt gemiddeld maar liefst 679 euro per jaar. Hetzelfde huishouden in bijvoorbeeld Waterschap De Dommel in Noord-Brabant betaalt slechts 370 euro.

De grootste stijging is in Waterschap Amstel Gooi en Vechtstreek te zien. Daar is de gemiddelde WOZ-waarde in 2025 78 procent hoger dan in 2020.

Naast de WOZ-waarde worden door waterschappen ook de hogere energiekosten en klimaatverandering genoemd als reden van de belastingstijging. Het wordt steeds duurder om te zorgen voor veilig wonen onder zeeniveau en om te zorgen voor genoeg schoon water.

Hieronder kun je per regio zien waar je de meeste waterschapsbelasting betaalt:

