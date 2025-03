Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Het verschil in betaalgedrag tussen mannen en vrouwen: dit geslacht heeft vaker schulden

Mannen en vrouwen zijn niet hetzelfde, dat is nou eenmaal zo. Maar nu blijkt dat er ook in betaalgedrag en in de omgang met geld een verschil zit tussen de geslachten. Zo zijn vrouwen in ieder geval stipter met het betalen van rekeningen: 84 procent doet dat op tijd, ten opzichte van 64 procent van de mannen.

Eerder bleek al dat er een stijging is in het aantal mensen in de bijstand en dat vooral mannen die stijging veroorzaakten.

Betaalgedrag: mannen en vrouwen verschillen

De verschillen tussen mannen en vrouwen blijken uit het European Consumer Payment Report van het creditmanagementbedrijf Intrum. Bijna een kwart van de mannen betaalde afgelopen jaar te laat, bij vrouwen ging het om slechts 7 procent. Dat is een van de redenen dat mannen meer schulden hebben dan vrouwen.

Het gaat hierbij om telecomschulden, waarvoor Intrum bemiddelt. Uit hun cijfers blijkt dat vrouwen gemiddeld 291 euro aan schuld hebben, mannen 340 euro. Dat is een verschil van bijna 15 procent.

Voor vrouwen is geldgebrek vaker (29 procent) een reden voor een betalingsachterstand dan voor mannen (23 procent). Maar het komt ook voor dat mensen expres niet of laat betalen, omdat ze verwachten dat de schuldeiser toch niks zal doen. Dat blijkt een typisch mannelijke eigenschap te zijn. 13 procent van het mannelijke geslacht doet dat namelijk weleens, tegenover slechts 1 procent van de vrouwen. 70 procent van de vrouwen betaalt een rekening weleens niet, omdat ze het gewoon vergeten zijn. Bij mannen komt dit in slechts 38 procent van de gevallen voor.

Financiële buffer

Het is handig om wat geld achter de hand te houden, mochten onverwachte omstandigheden zich aandienen. Vrouwen beschikken vaker (77 procent) over zo’n buffer dan mannen (54 procent). Het gaat hierbij om het kunnen opvangen van onverwachte kosten van bijvoorbeeld 200 euro. Ook geloven meer vrouwen (50 procent) dan mannen (46 procent) dat zij voldoende kunnen sparen voor een comfortabel pensioen.

Hoe hoog moet je buffer zijn? Consumentengoederen en -diensten waren in december 2024 4,1 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Een financiële buffer achter de hand is wel zo prettig om onvoorziene kosten direct te kunnen betalen. De grootte van je buffer hangt af van je persoonlijke situatie: Alleenstaand : 3 maanden vaste lasten als buffer is vaak voldoende.

: 3 maanden vaste lasten als buffer is vaak voldoende. Gezin met kinderen : minimaal 6 maanden vaste lasten om onvoorziene kosten op te vangen.

: minimaal 6 maanden vaste lasten om onvoorziene kosten op te vangen. Co-ouderschap of samengesteld gezin : zorg voor een buffer die ook incidentele extra kosten, zoals kinderopvang of reiskosten, kan dekken.

: zorg voor een buffer die ook incidentele extra kosten, zoals kinderopvang of reiskosten, kan dekken. Studenten : een kleinere buffer van 500 tot 1000 is vaak voldoende, afhankelijk van je woonlasten.

: een kleinere buffer van 500 tot 1000 is vaak voldoende, afhankelijk van je woonlasten. Zelfstandig ondernemer: reken op een buffer van 3 tot 6 maanden aan vaste lasten. Wil je precies weten hoeveel buffer je nodig hebt? Gebruik de BufferBerekenaar van het Nibud. Dit handige hulpmiddel geeft advies over de ideale buffer voor jouw situatie.

Michiel Dietz, Director Markets Benelux: „Deze sterkere financiële positie – en mogelijk ook een groter verantwoordelijkheidsgevoel – zien we terug in de betaling van telecomschulden. Bij vrouwen wordt een openstaande factuur gemiddeld 5 procent sneller betaald dan bij mannen.”

