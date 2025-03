Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Toename gokverslaafden: 8 trucs waarop het casino je geld afhandig maakt

Het aantal mensen met een gokverslaving neemt toe, ondanks (of misschien wel dankzij) de legalisering van gokken. Online kansspelen of een gokje wagen in het casino: wat maakt gokken zo verslavend? Wat zijn de trucs waarmee het casino je zoveel mogelijk geld afhandig probeert te maken? Als je die eenmaal doorziet, kun je er toch een gezellige avond van maken en zelf de controle behouden.

Deze week maakte de Tweede Kamer bekend dat zij nieuwe regels willen invoeren voor kansspelen en gokken, want de legalisering van de gokmarkt is deels mislukt.

In 2021 werd online gokken gelegaliseerd, met als doel een veilige omgeving te creëren voor gokkers en maatregelen voor verslavingspreventie in te voeren. Maar precies wat veel critici al vreesden, is gebeurd: het aantal gokverslaafden is sindsdien toegenomen, onder wie jongeren en mensen met psychische problemen. Ook onderzoekers trekken aan de bel: vorig jaar waarschuwden Amerikaanse onderzoekers voor een ‘explosieve groei’ van online gokken.

Casino’s en online gokbedrijven grijpen niet in

Toezichthouder de Kansspelautoriteit (Ksa) trok onlangs de harde conclusie dat online gokbedrijven niet adequaat ingrijpen om spelers te beschermen die in korte tijd veel geld verliezen of tekenen van gokverslaving vertonen. Van casino’s wordt verwacht dat ze ingrijpen bij gokkers die problematisch gedrag vertonen, maar er zijn geen richtlijnen over wanneer het gedag precies problematisch is. De ‘Gokwet’, die in 2021 is ingevoerd en gokken legaliseerde, heeft alleen maar geleid tot een toestroom van nieuwe gokkers in de online én offline wereld en casino’s gaan deze verslaving niet tegen.

Casino’s hebben er ook zelf geen belang bij, want daarmee komen hun inkomsten in het geding. Wil je toch je geluk beproeven en een gokje wagen, maar niet je halve vermogen op rood zetten? Kennis is macht, je kunt maar beter op de hoogte zijn van de trucs die het casino inzet.

Trucs in casino’s

De belevenis

Vergeet al die louche gokhallen met fruitautomaten maar, want naar het casino gaan is tegenwoordig een hele belevenis. Je jas wordt aangenomen bij de garderobe, er ligt een soort rode loper en de casinomedewerkers die bij de speeltafels staan, zijn allemaal keurig gekleed.

Fiches in plaats van geld

Je wisselt je geld om voor fiches, en daar komen we bij de eerste truc van het casino om je geld afhandig te maken. Door de fiches, die eruitzien als speelgoedmunten, met een waarde van vijf euro oplopend tot vijfhonderd, vergeet je de waarde van het geld.

Het klimaat

Pfoe, het is wel warm, zeg, in het casino. Je doet je vest maar uit. Het is niet voor niets dat de temperatuur aangenaam warm is. De reden daarachter is simpel: als je het te koud of juist te warm krijgt, stap je eerder op en dan kan het casino niets meer aan je verdienen. De ideale temperatuur ligt rond de 22 graden. Daarbij is goede airco onmisbaar, want dankzij de fruitautomaten kan de temperatuur flink oplopen. Vooral in de zomer is dat niet zo’n pretje.

Gratis eten, drinken en cadeaus

Nog zo’n lokkertje: sommige casino’s bieden gratis eten en drinken aan. Ook wordt er soms bewust tijd gerekt, door wat later je drankje te komen brengen. Het idee daarachter is jou zo lang mogelijk in het casino houden, zodat ze meer aan jou kunnen verdienen.

Daarnaast kan het gebeuren dat je een gratis drankje of gratis fiches krijgt. Zo krijg je als speler het idee dat je in elk geval waar krijgt voor je geld.

Luxe en comfort

Luxe stoelen en banken, drankjes die bij jou worden gebracht terwijl je speelt, aparte rookruimtes, pinautomaten waar je snel bij kunt pinnen, het casino zal er alles aan doen om jouw verblijf zo aangenaam mogelijk te houden. Comfort staat centraal, want hoe prettiger jij je voelt, hoe minder verleidelijk het is om iets anders te gaan doen, laat staan weggaan.

Casino’s spelen in op de ‘gokkersmisvatting’

Hé, aan die tafel is al zeven keer rood gevallen! Dan zal het nu wel zwart worden, je weet het heel zeker en zet vol in op zwart. Ook dit is een psychologisch spelletje dat het casino met jou speelt. De ‘gokkersmisvatting’, ook wel ‘gambler’s fallacy’ genoemd, doet jou geloven dat de kans dat rood opnieuw valt, steeds kleiner wordt. In je hoofd maak je een kleine kansberekening: er is 7 keer rood gevallen, statistisch gezien is de kans dat opnieuw rood valt, erg klein.

Echter: de kans dat rood opnieuw valt, is elke keer even groot. Er zijn 36 vakken, waarvan 1 vak met de nul, dus 37 vakken in totaal. Dus er zijn 18 rode en 18 zwarte vakken. Een simpel rekensommetje leert dat de kans op rood exact 48,6 procent is: 18 gedeeld door 37, keer 100. Met elke draai is de kans precies even groot.

Roulettetafel met twee nullen

Nog zo’n truc: een roulettetafel met twee nullen. Valt het balletje in het vak met de 0, dan ben je je inleg kwijt. Een roulettetafel met twee nullen heeft een huisvoordeel dat nog veel hoger ligt dan een roulettetafel met slechts één nul. Let dus goed op hoeveel nullen de tafel heeft waar jij gaat spelen.

Er is geen klok

Ooit een klok gezien in het casino? Waarschijnlijk niet! En dat is niet voor niets: zonder klokken verlies je de grip op de tijd. Nog zo’n truc in dezelfde categorie, is dat het in een casino vaak aan de donkere kant is en dat je vaak niet naar buiten kunt kijken. Het onderscheid tussen dag en nacht is er niet meer, wat maakt dat je (veel) langer zult blijven.

De tijd vliegt om, voor je het weet ben je een zo een aantal uur verder – en tientallen, zo niet honderden euro’s lichter. Zeker bij casino’s die 24 uur per dag open zijn, is het makkelijk om te zorgen dat gokkers geen flauw idee hebben hoe lang ze nu eigenlijk aan het spelen zijn.

